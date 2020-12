BARCELONE, Espagne: Cristiano Ronaldo a battu Lionel Messi en marquant deux pénalités et en menant la Juventus à une victoire 3-0 à Barcelone mardi, donnant à l’équipe espagnole sa première défaite à domicile en Ligue des champions en sept ans.

Ronaldo a converti les tirs au but pour l’ouverture de la Juventus à la 13e minute et un troisième but au début de la seconde période après que le milieu de terrain américain Weston McKennie ait doublé l’avantage à la 20e.

Messi et Ronaldo se sont brièvement embrassés avec un bras derrière le dos et ont échangé quelques mots avant le coup d’envoi dans un Camp Nou qui reste vide en raison de coronavirus restrictions.

Mais seul Ronaldo a profité de la résurgence de leur rivalité de longue date qui a captivé les fans pendant près d’une décennie lorsqu’il a joué au Real Madrid avant de partir pour l’Italie en 2018. Deux fois, Ronaldo a célébré avec son saut, sa torsion et sa poussée des deux bras vers le bas alors qu’il rugissait. sont des objectifs.

Alors que Ronaldo a profité des erreurs commises par la défense de Barcelone, Messi a dû supporter la charge de travail des hôtes frustrés. La star argentine n’a pas pu battre Gianluigi Buffon avec ses cinq coups entre les poteaux.

La Juventus a pris la première place du groupe G à la différence de buts et les deux matches se sont terminés sur 15 points. Les deux équipes s’étaient déjà qualifiées pour les huitièmes de finale avant le match.

Ronaldo n’a pas pu jouer lors de la victoire 2-0 de Barcelone à Turin en octobre après que l’attaquant portugais ait été testé positif COVID-19[feminine .

Le record de 38 matchs à domicile sans défaite dans le meilleur tournoi européen de Barcelone a commencé en septembre 2013.

