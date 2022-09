Ronaldo bat Messi en tant que joueur le plus puissant d’Instagram ; Gavi l’étoile révolutionnaire

Lorsque la Coupe du monde débutera dans deux mois, il semble certain que la star du Portugal et de Manchester United, Cristiano Ronaldo, entrera dans le tournoi en tant que joueur le plus puissant du monde – du moins en termes d’influence sur les réseaux sociaux.

Ronaldo a battu son rival Lionel Messi au sommet une liste rassemblée par les analystes des médias sportifs Nielsen Gracenotequi a évalué les suivis Instagram de tous les meilleurs joueurs et équipes qui participeront au Qatar pour découvrir qui a le plus de muscle en ligne.

Sur la base des mesures Instagram prises d’août 2021 à juillet 2022, les classements ont été créés à l’aide de la métrique d’influence sur mesure de Nielsen. Il prend en considération divers indicateurs de performance clés (KPI), tels que le nombre total d’abonnés d’un compte Instagram, le taux de croissance des abonnés, le taux d’engagement du contenu et la valeur moyenne de la marque par publication (valeur commerciale de la marque à associer au joueur).

Avec toutes les données pertinentes analysées, Ronaldo a émergé en tête des enjeux de la Coupe du monde avec une marge assez confortable entre lui et ses rivaux, prouvant que l’influence des médias sociaux du joueur de 37 ans est – si quelque chose – plus forte que jamais.

En plus des joueurs les plus puissants qui participeront à la Coupe du monde, Nielsen a également créé des classements pour les équipes nationales masculines les plus puissantes, ainsi qu’un classement séparé pour les jeunes stars les plus puissantes du tournoi, c’est-à-dire les joueurs avec le plus grand forte croissance sur les médias sociaux au cours de la dernière année.

Les joueurs les plus puissants de la Coupe du monde sur Instagram

1. Cristiano Ronaldo (@cristiano), Portugal/Manchester United

En tant que l’un des footballeurs les plus célèbres de tous les temps, il n’est peut-être pas surprenant de constater que Ronaldo commande une vaste légion d’environ 480 millions de followers sur Instagram uniquement, un total énorme qui a gonflé d’environ 48 % l’année dernière depuis son retour à Man. United, chaque poste ayant une valeur estimée à environ 3 585 218 $.

2. Lionel Messi (@leomessi), Argentine/Paris Saint-Germain

Alors qu’il était à la traîne de son éternel rival dans la bataille pour la suprématie d’Instagram, Messi possède un nombre d’abonnés parfaitement respectable d’environ 360 millions, résultat d’un taux de croissance tout aussi impressionnant de 38 % au cours des 12 derniers mois – période pendant laquelle il a quitté Barcelone pour PSG. Il est également calculé que chacun des messages de l’homme de 35 ans a une valeur de marque élevée de 2 631 388 $.

3. Neymar (@neymarjr), Brésil/Paris Saint-Germain

Messi est rejoint sur le podium par son coéquipier du PSG Neymar, qui est de loin le plus gros tirage Instagram que le Brésil a à offrir avant la Coupe du monde. Le joueur de 30 ans a un nombre d’abonnés d’environ 178 millions, qui n’a augmenté que de 13 % entre août 2021 et juillet 2022, chaque poste possédant une valeur de 1 152 495 $.

Le top cinq est complété par l’attaquant international français du PSG Kylian Mbappe (72 millions) et le Brésilien Vinicius Junior (21,8 millions). n’importe quel joueur de l’ensemble du Top 10 – après 12 mois superbes avec le Real Madrid.

Les joueurs révolutionnaires les plus puissants de la Coupe du monde sur Instagram

1. Gavi (@pablogavi), Espagne/Barcelone

Malgré ses jeunes années, le talentueux milieu de terrain espagnol de 18 ans compte déjà environ 6,2 millions d’abonnés sur Instagram et continue d’augmenter, avec un taux de croissance de compte phénoménal de 5 165 % l’année dernière. Une performance impressionnante à Qatar 2022 ne fera que voir ces chiffres augmenter.

2. Raphinha (@raphinha), Brésil/Barcelone

Un transfert de marque de Leeds United à Barcelone en juillet 2022 a aidé le nombre d’abonnés Instagram de Raphinha à atteindre environ 3 millions, soit une augmentation de près de 900% par rapport au mois d’août précédent.

3. Antony (@antony00), Brésil/Manchester United

Encore une fois, un transfert de titre vers l’un des clubs les plus célèbres du monde a vu la suite Instagram d’Antony bondir d’environ 211% au cours des derniers mois pour atteindre environ 4,9 millions. Un but lors de ses débuts à Man United a sans aucun doute contribué à augmenter encore les chiffres.

Un autre joueur de Barcelone, Pedri, apparaît à la quatrième place, mais il y a un nom surprise à la cinquième place : l’international argentin Rodrigo De Paul, qui joue pour l’Atletico Madrid.

Les équipes nationales les plus puissantes de la Coupe du monde sur Instagram

1. France (@equipedefrance)

Avec des stars comme Kylian Mbappe et Karim Benzema en remorque, Les Bleus ont été chronométrés par Nielsen et comptent 11,7 millions d’abonnés, dont plus de la moitié (64,8%) se trouvent hors de France.

2. Brésil (@cbf_futebol)

La Séléçao ont un nombre d’abonnés en bonne santé de 11,5 millions, bien que seulement 35% de ce décompte proviennent de l’extérieur du Brésil.

3. Portugal (@portugal) 10,4 86,41

Alors que Cristiano Ronaldo attire vraisemblablement des foules de fans du monde entier sur le compte de l’équipe nationale, le Portugal compte 10,4 millions d’abonnés, soit 86,4% vivant à l’extérieur du pays.

L’Angleterre est quatrième sur la liste des équipes nationales les plus populaires, suivie de l’Argentine en cinquième position.