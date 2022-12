Ronaldo, avenir Mbappé; Attaquant de l’œil uni

La Coupe du monde 2022 est terminée, mais à peine deux semaines plus tard, la fenêtre de transfert s’ouvre pour la majorité des meilleurs clubs européens le 1er janvier.

Cette année, plus que la plupart, l’accent mis sur les stars du Qatar sera évident alors que les clubs chercheront à renforcer leurs équipes à court d’énergie et chargées de blessures avant la seconde moitié de la saison. Et tandis que les finances continuent de souffrir au milieu de la crise économique mondiale en cours, le football trouvera toujours un moyen de dépenser gros – même si ce ne sera pas au niveau d’un été record.

Alors, quelles sont les grandes intrigues avant la fenêtre de janvier ?

Où finira Cristiano Ronaldo ?

Ce n’est pas lié à la fenêtre de transfert de janvier, mais l’avenir de Cristiano Ronaldo, qui est un agent libre après avoir quitté Manchester United le mois dernier, continuera de faire la une des journaux jusqu’à ce qu’il trouve une nouvelle équipe.

Ronaldo s’est entraîné dans l’ancienne équipe du Real Madrid et, sur le papier, un retour au Bernabeu pour couvrir Karim Benzema a un minimum de sens étant donné que le club est léger dans les zones offensives. Cependant, le retour du joueur de 37 ans à United a endommagé son héritage et les fans de Madrid ne voudront pas voir la même chose se produire. De plus, Madrid s’est beaucoup concentré sur les jeunes joueurs, donc la signature de Ronaldo, même à court terme, pourrait faire plus de mal que de bien à la dynamique des vestiaires.

Des sources ont déclaré à ESPN que le club saoudien d’Al-Nassr lui avait proposé un contrat de 3 ans et demi d’une valeur de plus de 119 millions de dollars (112 millions d’euros) par an. Mais Ronaldo veut jouer au plus haut niveau aussi longtemps que possible. Sa fierté peut limiter ses options à cet égard, car il n’y a eu aucun intérêt pour ses services de la part des grands clubs depuis l’été.

Le transfert de rêve de Mbappe au Real Madrid suspendu ?

Kylian Mbappe veut quitter le PSG, mais ses options sont limitées. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Le tour du chapeau de Kylian Mbappe lors de la défaite de la France en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine lui a valu le Soulier d’or et a rappelé à tous ceux qui regardent à quel point il est un talent générationnel. Cependant, après tout le drame au Qatar, il convient de rappeler que le joueur de 23 ans fait pression pour quitter le Paris Saint-Germain depuis octobre, des sources ayant déclaré à ESPN qu’il se sentait en désaccord avec la direction du club sur et en dehors du terrain.

L’attaquant a signé un nouveau contrat jusqu’en 2025 au cours de l’été, snobant un transfert gratuit au Real Madrid et mettant en danger ses perspectives d’un futur déménagement au Bernabeu dans le processus. Sa préférence va toujours à Madrid, bien qu’ils viennent de conclure un accord de 60 millions d’euros pour signer l’attaquant brésilien de 16 ans Endrick en 2024, et des sources ont déclaré que le club ne prévoyait pas de raviver son intérêt de longue date pour lui.

Bien sûr, tous les autres meilleurs clubs d’Europe seraient désireux de signer Mbappe si un accord peut être conclu. Le problème? Il est le joueur le mieux payé au monde. Et il a également une valeur de transfert de plus de 150 millions d’euros, ce que peu de clubs peuvent se permettre.

Mbappe ne bougera peut-être pas en janvier, mais les spéculations sur son avenir à long terme à Paris – et sa relation avec ses coéquipiers Neymar et Lionel Messi – se poursuivront longtemps dans la nouvelle année.

Manchester United peut-il décrocher un attaquant?

United a résilié le contrat de Ronaldo par consentement mutuel en novembre, mais ils ont maintenant besoin d’un remplaçant, et des sources ont déclaré à ESPN que le club était sur le point de faire un geste pour l’attaquant de Benfica Goncalo Ramos en janvier. Le joueur de 21 ans a remplacé Ronaldo pour le Portugal lors de la Coupe du monde lors du match des huitièmes de finale contre la Suisse et a réussi un tour du chapeau; maintenant, il pourrait aussi entrer dans les bottes du légendaire n ° 7 à Old Trafford.

Ramos est encore jeune mais a marqué 14 buts en 21 matchs avec Benfica jusqu’à présent cette saison. Bien que sa valorisation de 20 millions d’euros avant le tournoi ait considérablement augmenté, elle reste moins chère que celles des autres joueurs que United surveille : à savoir la paire évaluée à 100 millions d’euros Joao Felix (Atletico Madrid) et Rafael Leao (AC Milan).

United pourrait également se déplacer pour le PSV Eindhoven et l’attaquant néerlandais Cody Gakpo, qui n’est pas un attaquant central mais qui a connu une belle Coupe du monde. United a été cité des frais de transfert d’environ 30 millions d’euros par le PSV Eindhoven cet été mais, après trois buts au Qatar, il est maintenant plus proche de 50 millions d’euros et le club peut opter pour l’option la moins chère d’Alvaro Morata de l’Atletico s’ils ne peuvent pas atteindre un accord.

Le PSV voudra probablement garder Gakpo jusqu’à la fin de la saison et il est possible que United ne soit en mesure d’atteindre aucun de ses objectifs compte tenu des contraintes budgétaires après 240 millions d’euros de dépenses estivales.

Liverpool déménagera-t-il pour Bellingham?

Autre joueur à avoir vu son stock augmenter après une belle Coupe du monde, le milieu de terrain anglais Jude Bellingham est sans doute le talent le plus demandé au monde actuellement. A 19 ans, il est encore loin d’avoir atteint son incroyable potentiel et le Borussia Dortmund le sait dans ses revendications d’au moins 150 M€ d’indemnité de transfert.

Des sources ont déclaré à ESPN que Liverpool était le favori pour débarquer à Bellingham – avec sa relation avec le milieu de terrain des Reds Jordan Henderson sous les projecteurs au Qatar – et Chelsea, Manchester United, Manchester City, le PSG et le Real Madrid suivaient également la star de Dortmund. Mais il est peu probable qu’un club paie ce genre de frais le mois prochain.

Pourtant, Liverpool est aux prises avec des blessures au milieu de terrain, tandis qu’Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Naby Keita sont tous en rupture de contrat l’été prochain, ils pourraient donc se déplacer pour plus d’un joueur. Si tel est le cas, deux autres milieux de terrain qui ont impressionné lors de la Coupe du monde pourraient être à l’ordre du jour : le Marocain Sofyan Amrabat, que la Fiorentina aurait évalué à 50 millions d’euros, et le vainqueur de la Coupe du monde argentin Enzo Fernandez, évalué à plus de 100 millions d’euros par Benfica.

Qui débarquera Josko Gvardiol ?

Le Croate Josko Gvardiol a été l’un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Ce n’est pas souvent qu’un défenseur est le transfert le plus cher d’une fenêtre, mais Josko Gvardiol du RB Leipzig pourrait l’être en janvier après une excellente Coupe du monde pour la Croatie. Le défenseur central gaucher n’a que 20 ans mais compte déjà l’élite de l’Europe après sa signature.

Chelsea a dépensé 80 millions d’euros pour signer le défenseur central Wesley Fofana de Leicester cet été, mais aurait également effectué un transfert tardif de 90 millions d’euros pour débarquer Gvardiol avant la date limite qui a été rejetée. Les Bleus sont susceptibles d’être de retour pour le défenseur alors qu’ils cherchent à convenir d’un futur déménagement pour son coéquipier à Leipzig, Christopher Nkunku, mais cela leur coûtera un record du monde pour un défenseur.

Le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Manchester United et Tottenham ont tous été liés à Gvardiol, mais le désir annoncé de Chelsea de conclure un accord le mois prochain pourrait les placer en tête de file.

Les clubs couvriront-ils les problèmes de blessures avec les nouveaux arrivants ?

Le calendrier de la Coupe du monde de cette année signifie que tout est différent. Les clubs n’ont que quelques semaines entre la fin du tournoi et l’ouverture du mercato, contre environ un mois ; les joueurs qui ne se sont pas rendus au Qatar ont eu un mois de congé pour se reposer ou travailler leur condition physique, tandis que la hausse des frais pour les joueurs qui ont impressionné est susceptible d’être plus élevée que jamais.

Pour certains clubs, le fait qu’ils doivent remplacer des joueurs blessés s’ajoute au problème. Des sources ont déclaré à ESPN que la principale cible d’Arsenal en janvier est l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk, mais ils ont également besoin d’une couverture pour l’attaquant blessé Gabriel Jesus au cours des trois prochains mois. Dusan Vlahovic de la Juventus et Matheus Cunha de l’Atletico Madrid ont été liés, mais combien une équipe devrait-elle dépenser pour une solution à court terme ?

Chelsea recherchera également un attaquant car Armando Broja a été exclu pour la saison en raison d’une blessure, les laissant avec seulement Pierre-Emerick Aubameyang et Kai Havertz à l’avant. L’adolescent de Dortmund, Youssoufa Moukoko, serait intéressant, étant donné qu’il lui reste six mois sur son contrat. Memphis Depay de Barcelone, qui pourrait être signé pour aussi peu que 2 millions d’euros, vaut peut-être aussi le pari compte tenu de son expérience.

Et si vous pensiez que ce ne sont que les équipes qui ont besoin d’une couverture pour l’attaquant, une foule de noms ont également été liés pour remplacer le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer, qui s’est cassé la jambe en skiant après être rentré tôt du Qatar avec l’Allemagne. L’Argentin Emiliano Martinez, Yassine Bounou de Séville (mieux connu sous le nom de Bono), Yann Sommer du Borussia Mönchengladbach et Dominik Livakovic du Dinamo Zagreb ont tous fait parler d’eux, même si l’atterrissage de l’un d’entre eux sera difficile à vendre pour le Bayern car Neuer retrouvera presque certainement le n ° 1. 1 place à son retour l’été prochain.