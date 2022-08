Ronaldo, Aubameyang, De Jong, Dest parmi les joueurs à surveiller lors de la dernière semaine du mercato

La fin du mercato n’est plus qu’à une semaine, alors quels joueurs devriez-vous surveiller ? Voici quelques stars susceptibles de faire la une des journaux avant l’arrivée de la date limite du 1er septembre.

Cristiano Ronaldo, Attaquant, Man United

Abandonné du premier onze pour la victoire contre Liverpool lundi, l’avenir de Ronaldo continuera de faire l’objet de débats jusqu’à ce qu’il clarifie les choses d’une manière ou d’une autre. Le joueur de 37 ans veut quitter United pour jouer au football en Ligue des champions, mais il manque d’options et de temps. Des sources ont déclaré à ESPN que Ronaldo resterait à United, mais on s’inquiète de l’impact de son attitude négative sur le vestiaire et les choses pourraient prendre une tournure à l’approche de la date limite.

Pierre-Emerick Aubameyang, FW, Barcelone

Aubameyang n’a rejoint Barcelone qu’en février, après la résiliation de son contrat avec Arsenal. Maintenant, le Barça veut le déplacer pour environ 25 millions d’euros afin qu’ils puissent enregistrer leur nouvel arrivant Jules Kounde de 55 millions d’euros sous le plafond salarial de LaLiga.

Chelsea est le favori et est intéressé depuis un certain temps mais, bien qu’Aubameyang soit apparemment désireux de renouer avec l’ancien patron du Borussia Dortmund Thomas Tuchel, il a 33 ans, donc les Blues se méfieront de dépenser trop pour le signer. .

Frenkie de Jong, CM, Barcelone

De Jong a dominé les gros titres cet été, mais la saga a depuis tourné au vinaigre. Le milieu de terrain a déjà réduit son salaire en octobre 2020, mais des sources ont déclaré à ESPN que le Barça voulait qu’il le fasse à nouveau (citant des irrégularités avec son contrat actuel). Le Barça a conclu un accord de 85 millions d’euros avec Man United, mais De Jong voudrait jouer. Le football de la Ligue des champions et maintenant le Bayern Munich et Chelsea reniflent.

Le joueur doit toujours 20 millions d’euros de salaire, donc un accord sur sa sortie s’avère difficile et il est probable qu’il finira par rester si le Barça peut décharger d’autres joueurs pour résoudre leurs problèmes de salaire. Ce qui, soit dit en passant, convient au manager Xavi.

Wesley Fofana, CB, Leicester

Fofana a été exclu de l’équipe de Leicester le week-end dernier contre Southampton après avoir raté une séance d’entraînement, et Le patron des Foxes, Brendan Rodgers, a déclaré le défenseur de 21 ans n’est “pas tout à fait dans le bon état d’esprit en ce moment pour jouer”. Chelsea aurait fait deux offres de transfert jusqu’à 65 millions de livres sterling, mais Leicester veut au moins 80 millions de livres sterling et ne souhaite pas le laisser partir. Avec ce genre d’argent, il semble que soit Fofana obtiendra son transfert à Chelsea (dans ce qui serait un record du monde pour un défenseur), soit sera obligé de rester sur place pendant au moins six mois supplémentaires.

Sergino Dest, FB, Barcelone

“Il sait quelle est la situation.” Les paroles de Xavi lors d’une conférence de presse le week-end dernier ont été assez brutales et suggèrent que Dest n’a pas d’avenir au Camp Nou. Des sources ont déclaré à ESPN que le Barça voulait le faire passer, mais l’intérêt précédent de Chelsea. L’Atletico Madrid et le Bayern Munich ont décliné.

Man United reste une option pour l’arrière international de l’USMNT, mais le temps presse et Dest pourrait être prêt à rejoindre le Borussia Dortmund dans le cadre d’un accord d’échange avec le défenseur Thomas Meunier pour s’assurer qu’il est bien placé avant la Coupe du monde. .

Lucas Paqueta, CM, Lyon

Newcastle aurait fait un certain nombre d’offres pour signer le milieu de terrain de Leicester James Maddison, qui ont toutes été rejetées, elles doivent donc porter leur attention ailleurs. Le meneur de jeu lyonnais Paqueta souhaite peut-être rejoindre ses compatriotes brésiliens Bruno Guimaraes et Joelinton à St James ‘Park, mais il pourrait falloir une offre d’environ 50 millions d’euros pour que la Ligue 1 le laisse partir.

Arsenal et le PSG étaient liés à lui plus tôt dans la fenêtre, mais leur intérêt semble s’être tourné ailleurs.

Youri Tielemans, CM, Leicester

Avec un contrat qui expire en 2023, Tielemans pourrait se retrouver au centre des choses alors que la fenêtre se referme. Leicester ne voudra pas perdre le milieu de terrain de 25 ans, qui s’est montré un acte de classe depuis son arrivée en Premier League en 2019, mais leur main pourrait être forcée. Liverpool et Arsenal ont été liés à l’international belge et des frais de transfert réduits d’environ 30 millions de livres sterling pourraient être envisagés.