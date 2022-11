Ronaldo au Real Madrid malgré la blessure de Benzema ?

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Cristiano Ronaldo pourrait revenir au Real Madrid au milieu des problèmes de blessure de Karim Benzema

Alors que les retombées se poursuivent de Cristiano Ronaldode son deuxième passage à Manchester United, le Real Madrid est devenu le favori pour aider l’attaquant à faciliter sa sortie d’Old Trafford, selon Sport.

Les critiques de Ronaldo à l’encontre du manager de Man United, Erik ten Hag, et du club en général ont ouvert la possibilité d’un transfert en janvier, la situation entre le club et le joueur semblant irréconciliable.

Le problème de Ronaldo est que peu de clubs peuvent se permettre son salaire. Manchester United, en tentant de couper les ponts avec l’attaquant, négocie avec l’agent du joueur, Jorge Mendes, pour essayer de trouver un accord à l’amiable qui assure qu’il parte sans que United n’ait à lui payer une grande partie de son salaire restant.

C’est là que le Real Madrid pourrait intervenir. L’attaquant Karim Benzema s’étant blessé alors qu’il s’entraînait au Qatar pour la Coupe du monde, Los Blancos sont à la recherche de quelqu’un pour renforcer leur attaque pour la seconde moitié de la saison.

Cristiano Ronaldo a brûlé tous ses ponts à Manchester United avec ses récentes apparitions dans les médias, mais le Real Madrid pourrait avoir ses propres raisons de venir à son secours. (Photo de Michael Regan/Getty Images)

Benzema ne devrait pas être absent à long terme, mais il souffrait de blessures persistantes avant même d’être exclu de la Coupe du monde depuis début octobre, et il n’y a aucune garantie en ce qui concerne la récupération des blessures. Ainsi, un court séjour à Madrid semble convenir aux deux parties car le joueur de 37 ans est toujours vénéré au Bernabeu.

Cependant, les initiés de Marca doutent que Madrid fasse une offre pour la star portugaise et pensent plutôt que Chelsea, l’Atletico Madrid et Naples sont des destinations plus probables.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

PAPIER GOSSIP

– Barcelone cherche à rafraîchir son département d’arrière droit en janvier, mais pour ce faire, il doit d’abord se décharger Hector Bellerin après seulement six mois au club, selon à AS. Le joueur de 27 ans n’a disputé que trois matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée d’Arsenal à la fin de la saison dernière, et le patron du Barca Xavi Hernandez n’a pas été convaincu par l’Espagnol. Au lieu de cela, Xavi est à la recherche de sang neuf dans cette zone du terrain et pour Bellerin, cela pourrait ouvrir la possibilité d’un transfert à la Roma, qui cherche elle-même à se séparer du défenseur néerlandais. Rick Karsdorp.

– Manchester United surveille l’attaquant canadien Jonathan David, mais Newcastle United espère les battre à sa signature en janvier. C’est selon le point de vente français Pied média, qui rapporte que les Magpies reviendront à Lille pour la deuxième fois après avoir échoué à le débarquer cet été. Le joueur de 22 ans a été pressenti pour être l’une des vedettes de la Coupe du monde pour le Canada, et le patron de Newcastle, Eddie Howe, veut voler la vedette à ses rivaux en concluant un accord avant que d’autres clubs ne se lancent dans la course.

2 Connexe

– Barcelone envisage de déménager pour le jeune du Borussia Dortmund Youssoufa Moukokoselon au sport. L’attaquant de 18 ans est l’un des joueurs qui pourraient illuminer la Coupe du monde au Qatar si l’Allemagne lui accordait du temps de jeu, en particulier s’il peut reproduire sa forme de club de six buts en huit titularisations. De plus, son contrat expire le 30 juin, ce qui compte une multitude de clubs désireux de conclure une bonne affaire hivernale en janvier, ou un transfert gratuit dans six mois. Moukoko a été une star surprise pour Dortmund cette saison, et l’équipe allemande tente maintenant de le garder au club au-delà de son contrat existant.

– Le Paris Saint-Germain n’abandonne pas le débarquement défenseur Milan Skriniarmais ils devront peut-être lui offrir 10 millions d’euros par saison pour l’empêcher de rester à l’AC Milan, selon Tutomercatoweb. Dans l’état actuel des choses, tout indique que le joueur de 27 ans prolonge son contrat à Milan et accepte le contrat de 6 millions d’euros par an qui lui a été proposé par ses employeurs actuels, mais le leader de la ligue française, le PSG, est un grand admirateur du Slovaque. Ils considèrent que l’option de soumissionner pour lui reste très ouverte et pourraient lui offrir une énorme prime de signature à ajouter au salaire lucratif proposé.

– Barcelone se tourne vers la Belgique dans l’espoir de décrocher un renfort au milieu de terrain central, avec Nicolas Raskin soupçonnés d’être sur leur liste de surveillance, selon à Fichajes. Le joueur de 21 ans est actuellement évalué à 7 millions d’euros et sous contrat jusqu’à l’été prochain par le Standard de Liège, ce qui signifie que son faible coût en fait un candidat parfait pour le type de joueur que le Barça essaie d’attirer. Raskin est également une cible pour l’équipe écossaise des Rangers.