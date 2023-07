Cristiano Ronaldo a fait des déclarations audacieuses sur la montée en puissance de la Saudi Pro League. L’international portugais s’est entretenu avec les médias après le match amical d’Al Nassr contre l’équipe espagnole du Celta Vigo lundi. « La ligue saoudienne est meilleure que la MLS », a proclamé Ronaldo lorsqu’on l’a interrogé directement sur le fait de jouer aux États-Unis.

Les commentaires de Ronaldo pourraient être considérés comme un tir direct sur son rival Lionel Messi. La star argentine a rejeté la possibilité de rejoindre un club saoudien et a plutôt choisi de signer avec l’équipe MLS de l’Inter Miami. Après avoir annoncé qu’il avait choisi Miami comme prochaine destination en juin, Messi a finalement été dévoilé ce week-end. Les deux superstars s’affrontaient auparavant régulièrement en Liga avec Barcelone et le Real Madrid.

Les meilleurs joueurs rejoignent Ronaldo en Arabie saoudite, pas en MLS

En plus de tenter sa chance en MLS, Ronaldo a également affirmé que la ligue du Moyen-Orient dépasserait bientôt les meilleures divisions européennes.

« J’ai ouvert la voie à la ligue saoudienne et maintenant tous les joueurs viennent ici. Dans un an, de plus en plus de joueurs de haut niveau viendront en Arabie », a poursuivi l’attaquant. « Dans un an, la ligue saoudienne dépassera la ligue turque et la ligue néerlandaise. »

Les autres stars Karim Benzema, N’Golo Kante, Marcelo Brozovic, Roberto Firmino et Ruben Neves ont tous signé avec des clubs saoudiens cet été. La ligue attire toujours les meilleurs talents. Le duo de Liverpool Fabinho et Jordan Henderson ont également été liés à un déménagement au Moyen-Orient. Riyad Mahrez, Aleksandar Mitrovic et Paul Pogba pourraient également signer avec des clubs saoudiens.

Star jure de ne plus jamais jouer en Europe

De plus, Ronaldo a répondu aux questions sur l’avenir de sa carrière en club. L’attaquant vedette ne reviendra pas en Europe.

« Je suis sûr à 100% que je ne retournerai dans aucun club européen », a déclaré Ronaldo. « J’ai 38 ans. Et le football européen a beaucoup perdu en qualité. La seule valable et qui fait toujours du bien est la Premier League. Ils ont une longueur d’avance sur toutes les autres ligues.

Al Nassr a ensuite perdu le match de pré-saison contre le Celta Vigo par un score de 5-0. Ronaldo n’a joué que la première mi-temps du match. Il est entré dans la pause à 0-0. L’équipe saoudienne affrontera ensuite le champion du Portugal Benfica le jeudi 20 juillet.

