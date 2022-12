Ronaldo admet que le rêve de la Coupe du monde est terminé

L’icône du football a évoqué la sortie du Portugal du tournoi sur Instagram

Le rêve de Coupe du monde de Cristiano Ronaldo a pris fin, comme l’a avoué le légendaire quintuple vainqueur du Ballon d’Or sur Instagram après la défaite du Portugal en quart de finale de la Coupe du monde contre le Maroc samedi.

Les Portugais ont perdu 1-0 face à leur adversaire outsider au Qatar 2022, Ronaldo commençant sur le banc avant de ne pas avoir d’impact en seconde période alors que le Maroc devenait la première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

Ronaldo a été vu quitter le terrain en larmes. À 37 ans, il semble avoir accepté que l’édition en cours du tournoi phare de la FIFA puisse être sa dernière.

« Gagner une Coupe du monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j’ai remporté de nombreux titres de dimension internationale, y compris pour le Portugal, mais mettre le nom de notre pays au plus haut niveau mondial était mon plus grand rêve. il a écrit sur Instagram dimanche après-midi.

« Je me suis battu pour ça. Je me suis battu dur pour ce rêve. Dans les cinq occasions où j’ai marqué en Coupe du monde en 16 ans, [it was] toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais.

« J’ai tout donné. J’ai tout laissé sur le terrain. Je n’ai jamais détourné mon visage du combat et je n’ai jamais abandonné ce rêve.

Ronaldo a ajouté que “malheureusement, hier le rêve s’est terminé”, mais qu’il ne vaut pas la peine de réagir avec la tête brûlée au résultat.

“Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit, beaucoup a été spéculé, mais mon dévouement au Portugal n’a pas changé un instant.

“J’étais toujours une personne de plus qui se battait pour le but de tout le monde et je ne tournerais jamais le dos à mes coéquipiers et à mon pays”, il a juré.

« Pour l’instant, il n’y a pas grand-chose de plus à dire. Merci Portugal. Merci Qatar. Le rêve a été beau tant qu’il a duré… Maintenant, il est temps d’être un bon conseiller et de laisser chacun tirer ses propres conclusions. Ronaldo a conclu.

Actuellement sans club, Ronaldo n’a pas indiqué qu’il se retirerait complètement du football international et pourrait encore avoir l’intention de participer à l’Euro en Allemagne en 2024.