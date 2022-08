Ronaldo accusé de snober Man Utd après son retour

L’icône portugaise est revenue à l’action contre Rayo Vallecano

Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United et ses débuts sous le nouvel entraîneur Erik ten Hag dimanche, mais n’est pas resté jusqu’à la fin du match nul 1-1 contre Rayo Vallecano.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or fait actuellement l’objet d’une saga de transfert auto-fabriqué après avoir dit au club qu’il voulait partir pour jouer au football en Ligue des champions et qu’il devrait écouter des offres raisonnables pour lui.

Cependant, les offres n’auraient pas été reçues jusqu’à présent, Chelsea, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et l’Atletico Madrid auraient refusé les avances de Ronaldo et de l’agent Jorge Mendes.

Lire la suite Ronaldo confirme le retour de Manchester United

Ronaldo ne s’est pas présenté à l’entraînement de pré-saison et à une tournée en Thaïlande et en Asie en invoquant des raisons familiales.

Mais avec United maintenant de retour sur les côtes anglaises, Ronaldo a annoncé son retour en répondant à un post Instagram et en déclarant : “Le dimanche, le roi joue.”

Alors que United jouait un autre match contre l’Atletico Madrid à Oslo samedi, qu’ils ont perdu 1-0 contre les hommes de Diego Simeone, Ten Hag a aligné un premier onze plein de stars de la deuxième chaîne contre Vallecano mais a donné le départ à de nouvelles recrues Lisandro Martinez et Christian Eriksen plus Ronaldo.

Le premier impact de Ronaldo sur l’action a été une passe à l’international danois dans le cadre d’un mouvement prometteur, mais il a également raté une occasion facile.

Cristiano Ronaldo quitte Old Trafford avant le coup de sifflet à temps plein [@CantonaManc] pic.twitter.com/w4Cu8KJ22U – Zone unie (@ManUnitedZone_) 31 juillet 2022

Ronaldo a été éliminé à la mi-temps et remplacé par Amad Diallo, qui a inscrit le premier match de United à la 48e minute, annulé par l’égalisation d’Alvaro Rivera à l’approche de l’heure de jeu.

Bien qu’il ne soit pas clair s’il a été autorisé à le faire, United n’offrant jusqu’à présent aucune clarification à ce sujet, Ronaldo a ensuite été photographié quittant Old Trafford avant le coup de sifflet à plein temps, tout comme son compatriote Diogo Dalot.

Bien que Dalot ait été choisi pour le match de l’Atletico et non pour le match du Rayo, tous ceux qui figuraient à Oslo ont été invités à assister au match amical de dimanche et on ne sait pas non plus si Ten Hag a donné au défenseur sa bénédiction pour partir prématurément.

Ten Hag n’avait pas de conférence de presse d’après-match prévue après le match pour être abordée sur la sortie prématurée, ni d’échange entre lui et son numéro ‘7’ lors d’une pause où Ronaldo ne semblait pas impressionné par Ten Hag expliquant la tactique à lui alors que le joueur haussait les épaules.

Les fans de United étaient divisés sur le départ anticipé de Ronaldo, l’un d’entre eux disant que l’acte montrait “exactement pourquoi il doit y aller”.

“Je me fiche que vous ne soyez pas d’accord avec moi. Nous ne pouvons pas avoir de joueurs qui pensent qu’ils sont plus grands que le club”, il a été ajouté.

“Pourquoi tout le monde calomnie Ronaldo pour avoir quitté le stade avant le coup de sifflet final ? Dimanche, le roi passe [a] vacances sur et hors du terrain, “ était une autre remarque plus légère.

Se moquer de son “le dimanche le roi joue” remarque, un compte Twitter populaire partageait la carte de chaleur molle de Ronaldo par rapport à celle de son rival générationnel Lionel Messi qui sévissait sur tout le terrain alors qu’il aidait le PSG à battre Nantes 4-0 lors du Trophée des Champions le même jour.

“Le roi est parti” déclaré partie distincte.

Pourquoi tout le monde calomnie Ronaldo pour avoir quitté le stade avant le coup de sifflet final, le dimanche, le roi passe ses vacances sur et en dehors du terrain. – ganesh (@breathMessi21) 31 juillet 2022

Heureux de revenir 💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 31 juillet 2022

Le roi est parti 😭 — Gaz (@CantonaManc) 31 juillet 2022

Défendant son coin, cependant, une chaîne United présentée a demandé: “Quiconque s’arrête pour penser que Ronaldo partant tôt a peut-être été convenu avec Ten Hag et fait partie de son programme de récupération pour aller prendre un bain de glace ou quelque chose comme ça ?

“Certaines personnes veulent juste croire au pire” a-t-il conclu.

“Arrête de le défendre” un utilisateur a ensuite commandé dans la section des réponses. “Même les fanboys de Ronaldo en ont assez.”

“Le gars a eu affaire à des problèmes familiaux tout l’été”, noté un autre poste.

“Je pense qu’après avoir été notre meilleur joueur la saison dernière et avoir littéralement joué une semaine après la mort de son bébé, il a gagné le droit de quitter le stade plus tôt.”

“S’il s’avérait la semaine prochaine qu’un membre de la famille est décédé ou quelque chose comme ça, tous ces gens qualifiant Ronaldo d’irrespectueux seront les premiers à lui souhaiter le meilleur comme s’ils n’avaient pas été sur lui de tout l’été.

“Donnez une pause au gars. C’est la seule raison pour laquelle nous avons terminé au-dessus de la 10e place l’an dernier”, il a été davantage souligné.

Quelqu’un s’arrête-t-il pour penser que Ronaldo partant tôt a peut-être été convenu avec Ten Hag et fait partie de son programme de récupération pour aller prendre un bain de glace ou quelque chose comme ça? Certaines personnes veulent juste croire au pire —Mark Goldbridge (@markgoldbridge) 31 juillet 2022

Arrêtez de le défendre Mark même les fans de Ronaldo en ont assez — 𝓝𝓪𝓶𝔃 (@N4213N) 31 juillet 2022

“Ronaldo est irrespectueux de partir tôt”.. Le gars a eu affaire à des problèmes familiaux tout l’été. Je pense qu’après avoir été notre meilleur joueur la saison dernière, et avoir littéralement joué une semaine après la mort de son bébé, il a gagné le droit de quitter le stade tôt ffs… —Ryan (@Itshaber) 31 juillet 2022

Sur la même plateforme, cependant, Ronaldo a téléchargé une photo de lui en action et a déclaré qu’il était “heureux d’être de retour”.

À MUTV, Ten Hag a également déclaré qu’il était satisfait d’une solide campagne de pré-saison.

“Nous [have made] de bons progrès et nous sommes prêts pour la saison, mais je sais qu’il y a encore beaucoup de place à l’amélioration et que nous devons nous améliorer”, concède le Néerlandais.

Heureux de revenir 💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 31 juillet 2022

Lors de son premier match à Old Trafford, Ten Hag a loué un “fantastique” réception et dit qu’il “ressentir l’ambiance” dans le sol emblématique.

“J’ai ressenti l’ambiance qu’ils veulent envoyer à l’équipe. Il doit y avoir une coopération entre les fans et l’équipe pour que nous obtenions la bonne émotion et, surtout, les bons résultats.” il expliqua.

Avec Ronaldo susceptible de faire partie de l’équipe, les Red Devils démarrent leur campagne de Premier League à domicile contre Brighton dimanche.