Le Portugais a fait la une des journaux la semaine dernière pour avoir snobé la boisson gazeuse lors d’une conférence de presse d’avant-match avant le match d’ouverture de son pays natal contre la Hongrie.

En déplaçant deux bouteilles de Coca-Cola d’un côté et en encourageant le monde à boire de l’eau à la place, sa décision aurait coûté au géant des boissons 4 milliards de dollars en baisse du cours des actions.

Depuis lors, d’autres comme l’Italien Manuel Locatelli ont emboîté le pas, ainsi que la star française Paul Pogba – un fervent musulman qui n’aimait pas être assis derrière un Heineken seul.

Les fans ont tout jeté sauf de l’eau sur Ronaldo aujourd’hui pic.twitter.com/jyIupF5hXJ – ESPN FC (@ESPNFC) 23 juin 2021

Alors qu’il célébrait son deuxième de ses deux tirs au but lors du match de mercredi entre les champions d’Europe et du monde à la Puskas Arena de Budapest, le joueur de 36 ans a été bombardé de gobelets en plastique.

Se frottant l’arrière de la tête alors qu’il retournait sur le terrain pour que le jeu reprenne, ce n’était pas la fin de l’interaction que les fans ont tenté d’avoir avec le quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

Christiano Ronaldo salue un fan qui a couru sur le terrain après le match France v Portugal. #ronaldo#EURO2020pic.twitter.com/ApgPGmQ0Eu – SoxTom (@SoxTom) 23 juin 2021

Ronaldo n’est pas d’humeur pour les envahisseurs de terrain aujourd’hui. #PORpic.twitter.com/uSlC5MkC6k – Adriano Del Monte (@adriandelmonte) 23 juin 2021

Plus tard, Ronaldo a été allumé lorsqu’il a vu une bouteille de Coca-Cola voler vers lui, et a ensuite dû être entouré de gardes de sécurité alors qu’un envahisseur tentait d’obtenir une part du meilleur buteur du tournoi.

Cet exploit a été réalisé en marquant cinq buts lors de la compétition continentale jusqu’à présent, dont trois ont été des tirs au but.

Avez-vous vu cet envahisseur de terrain ahahah, il voulait une photo avec ronaldo – vélox (@Veloxfnr) 23 juin 2021

Ronaldo est resté alerte lorsqu’il a repéré une bouteille de Coca-Cola lancée vers lui lors du tirage au sort avec la FrancePuis Ronaldo a exhorté le monde qui les regardait à « boire de l’eau! » Un fan est monté sur le terrain mais un steward est intervenu et Cristiano Ronaldo est resté calme pic.twitter.com/DONTstZH4K – Lilian Chan (@bestgug) 24 juin 2021

Dépassant le meilleur buteur de tous les temps de l’Euro Michel Platini avec son doublé contre la Hongrie, un autre hier soir l’a placé à égalité avec le détenteur du record international de buts Ali Daei, qui s’est rendu sur Instagram pour féliciter CR7.

« Félicitations à Cristiano Ronaldo, qui est maintenant à un but de battre le record international de buts marqués chez les hommes », il a écrit.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Ali Daei (@alidaei)

« Je suis honoré que cette réalisation remarquable appartienne à Ronaldo – [a] grand champion de football et humaniste bienveillant qui inspire et impacte des vies à travers le monde. Vamos ! »

Le Portugal s’est classé troisième derrière la France et l’Allemagne, et affrontera désormais la Belgique en huitièmes de finale à Séville dimanche, où un autre but verrait Ronaldo surpasser Daei une fois pour toutes.