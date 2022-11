Ronaldo a proposé un contrat de plus de 300 millions de livres sterling avec l’Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo a une offre lucrative de transfert en Arabie saoudite sur la table après son départ de Manchester United, mais l’attaquant portugais devrait attendre la fin de la Coupe du monde avant de décider de son prochain déménagement, ont déclaré des sources à ESPN.

Al-Nassr est prêt à offrir au joueur de 37 ans un contrat de trois ans et demi d’une valeur de plus de 100 millions de livres sterling par an.

Des sources ont également déclaré à ESPN que dans le cadre de l’accord, Al-Nassr a indiqué qu’il serait prêt à indemniser Ronaldo pour le salaire qu’il aurait gagné s’il avait vu les six derniers mois de son contrat à Man United – environ 16 millions de livres sterling. .

Ronaldo a demandé à ses représentants d’être tenus à l’écart des négociations sur son avenir dans le football de club pendant qu’il est au Qatar, mais des sources ont déclaré à ESPN que des pourparlers sur un déménagement à Al-Nassr avaient eu lieu.

Le capitaine du Portugal a quitté Old Trafford sans solde après avoir accepté une résiliation “mutuelle” de son contrat à la suite de son entretien explosif avec Piers Morgan au cours duquel il a critiqué le club et le manager Erik ten Hag.

L’Arabie saoudite, quant à elle, espère que la présence de Ronaldo dans sa ligue nationale contribuera à l’organisation de la Coupe du monde 2030 et souhaiterait que l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus travaille comme ambassadeur du pays.

Ronaldo est toujours ouvert à l’idée de rester en Europe et attendra une image plus claire des clubs intéressés avant de prendre une décision finale sur son avenir.

Le Portugal disputera vendredi son dernier match du Groupe H face à la Corée du Sud. Ils se sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et affronteront une équipe du groupe G – celle du Brésil, du Cameroun, de la Suisse ou de la Serbie – en huitièmes de finale la semaine prochaine.

Des sources ont déclaré à ESPN que le Portugal surveillait la condition physique de Ronaldo avant le match contre la Corée du Sud après qu’il se soit blessé au pied lors de la victoire 2-0 contre l’Uruguay lundi.