Ronaldo “à l’épreuve des balles” affronte les médias

L’attaquant portugais a affronté les journalistes après son extraordinaire interview télévisée avec Piers Morgan

Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, a insisté sur le fait qu’il se concentrait entièrement sur la Coupe du monde au Qatar, se décrivant comme “blindé” alors qu’il répondait aux retombées de son entretien incendiaire avec Piers Morgan.

Ronaldo, 37 ans, a visé diverses personnalités de l’équipe du club Manchester United – dont le manager Erik ten Hag et les propriétaires américains de la famille Glazer – dans une discussion remarquable avec Morgan qui a été diffusée en deux parties à la télévision britannique la semaine dernière.

L’interview a conduit à des informations selon lesquelles United chercherait à résilier son contrat avec l’attaquant, qui avait déjà tenté de s’éloigner d’Old Trafford avant le début de la saison.

Maintenant au Qatar avec le Portugal alors qu’ils se préparent pour leur match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Ghana jeudi, Ronaldo a fait ce qui a été décrit comme un “surprendre” apparition devant les médias à la base d’entraînement de l’équipe lundi – leur disant “Je parle quand je veux.”

“Le timing est toujours le timing. De votre côté, il est facile de voir comment nous pouvons choisir les horaires. Parfois, vous écrivez des vérités, parfois vous écrivez des mensonges », l’attaquant a été cité comme disant.

« Je n’ai pas à me soucier de ce que les autres pensent. Je parle quand je veux. Le staff, les joueurs, tout le monde me connaît, ils savent ce que je pense, ils me connaissent depuis que j’ai 11 ans, ils ne seront pas influencés par ce [the critics] dire.”

La saga entourant Ronaldo et Manchester United a éclipsé la préparation du Portugal à la Coupe du monde, avec une grande partie d’un clip qui semblait montrer de la froideur entre le numéro sept et son coéquipier Bruno Fernandes alors qu’ils se rencontraient pour l’équipe nationale.

Ronaldo a insisté sur le fait que les images avaient été sorties de leur contexte, de même qu’un clip d’entraînement qui semblait montrer une tension avec Joao Cancelo.

“Nous jouions la semaine dernière” Ronaldo a dit de l’incident avec Fernandes. « Son avion était en retard et je lui ai demandé : ‘Es-tu venu en bateau ?’ S’il vous plaît, ne posez pas de questions sur moi aux joueurs, posez des questions sur la Coupe du monde.

Ronaldo est le meilleur buteur de tous les temps du football international masculin avec 117 buts et a remporté les Championnats d’Europe avec le Portugal en 2016 ainsi que la Ligue des Nations de l’UEFA en 2019 – bien que la Coupe du monde reste un titre majeur manquant à son brillant CV.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a insisté sur le fait qu’il n’avait rien à prouver, mais a ajouté que ce serait un “rêver” triompher avec le Portugal au Qatar.

Le Portugal affronte le Ghana jeudi dans le groupe H, avant de rencontrer l’Uruguay et la Corée du Sud.