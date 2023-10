Ronaldinho illumine les festivités de Durga Puja à Calcutta lors de sa visite en Inde

Arborant son sourire maladroit contagieux, le « magicien de la samba » Ronaldinho a jeté un sort sur les habitants fous de football de Calcutta alors que son arrivée pour une visite de deux jours ici a marqué le début du festival Durga Puja.

La Durga Puja, la plus grande fête de la région, commence traditionnellement le sixième jour (Shasthi) après Mahalaya, mais elle a commencé le deuxième jour avec le « Gaucho » inaugurant une série de pandals.

Un jour où le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, est également venu inaugurer un pandal Durga Puja, c’est la légende brésilienne qui a pris toute la vedette.

Partout où il allait, les chants « Ronaldinho, Ronaldinho » et « Brésil, Brésil » résonnaient dans la foule, tandis que des centaines de fans se rassemblaient avec impatience pour apercevoir l’ancienne star de Barcelone et de l’AC Milan.

Ronaldinho s’est habillé d’un short décontracté, d’un t-shirt bleu marine ample et surmonté de sa casquette snapback emblématique.

« Merci beaucoup. Mucho carino (merci beaucoup, beaucoup d’affection) », a transmis le ‘Roi du Jogo Bonito’ avec un geste ‘Je t’aime’ avec son sourire maladroit captivant ses fans qui le suivaient partout où il allait.

Le grand brésilien de 43 ans, arrivé tard dimanche, a bravé le décalage horaire et a commencé sa journée en se dirigeant vers l’inauguration de son académie – « R10 » – dans le complexe résidentiel Merlin Rise, dans la banlieue est.

Des centaines d’enfants de différents groupes d’âge se sont rassemblés à l’académie pour apercevoir leur star brésilienne préférée, qui s’est fait remarquer grâce à ses extraordinaires capacités de dribble, son contrôle rapproché du ballon et sa créativité sur le terrain lors de son triomphe en Coupe du monde 2002, le dernier pour les quintuples champions.

Un écran géant en toile de fond de la scène a montré les moments magiques du football de Ronaldinho, y compris son spectaculaire coup franc lointain qui a pratiquement mis fin au sort de l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 2002.

Sa prochaine destination était au nord de Calcutta, où il a inauguré un pandal Durga Puja conçu autour d’un thème de Disneyland. Ronaldinho a reçu un accueil hindou traditionnel, avec un tilak sur le front alors qu’il faisait preuve de curiosité, explorant le pandal tout en s’enquérant des rituels.

Ronaldinho a également rendu un hommage floral à une statue de l’icône argentine Diego Maradona, qui avait également captivé les fans de football de Calcutta lors de ses deux visites en 2008 et 2017.

Faire appel à Mamata Banerjee était le prochain à l’ordre du jour de Ronaldinho, alors qu’il se dirigeait vers la résidence du ministre en chef du Bengale occidental à Kalighat où les responsables des clubs des « Trois Grands » – Mohun Bagan, East Bengal et Mohammedan Sporting – l’ont accueilli.

« Le CM l’a informé de l’héritage centenaire des clubs, et il a semblé profondément absorbé. Le CM lui a également demandé d’envisager d’envoyer davantage de joueurs brésiliens à Calcutta pour élever le niveau du jeu. Nous lui avons tous présenté des maillots du club », a déclaré au PTI le plus haut responsable du Bengale oriental, Nitu Sarkar.

Ronaldinho a également rencontré les sponsors du Bengale oriental plus tard dans la journée.

Le Brésilien a ensuite participé à une cérémonie officielle de remise des trophées du tournoi de première division de la Ligue de football de Calcutta, couronnant les champions du Sporting mahométan de la Fédération indienne de football.

Il y a eu d’autres inaugurations de Durga Puja Pandal, cette fois-ci sillonnant la ville et s’étendant jusqu’aux banlieues sud de Narendrapur et Baruipur, mais Ronaldinho est resté de bonne humeur et a rendu hommage à ses fans à chaque arrêt.

Encore plus d’excitation attend ses fans mardi et le Brésilien devrait tisser sa « Samba Magic » lors d’un match d’exhibition dans la banlieue sud-ouest de Mahesthala dans l’après-midi.

