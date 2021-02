Ronald Pickup: le meilleur acteur exotique de Marigold Hotel décède à 80 ans

L’acteur et présentateur Les Dennis faisait partie de ceux qui ont rendu hommage.

L’ancien Fortunes familiales l’hôte, 67 ans, a écrit sur Twitter: « Je suis tellement triste d’entendre le merveilleux acteur Ronald Pickup est décédé. Je l’ai vu dans En attendant Godot). Il était magnifique. Il est venu et a guidé Coronation Street. Il était tellement terre à terre. J’étais émerveillé. REPOSE EN PAIX. »

Le compte Twitter officiel du National Theatre a déclaré: «Nous sommes très tristes d’apprendre que Ronald Pickup est décédé.

« Ronald était un acteur exceptionnel et avait une longue histoire avec le NT, à commencer par les années 1964 La chasse royale du soleil.

« Il a ensuite joué dans 36 de nos productions, et était un habitué de The Old Vic sous Laurence Olivier. »