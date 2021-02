Ronald Pickup: Le meilleur acteur de l’hôtel Marigold exotique est décédé à l’âge de 80 ans après une longue maladie | Actualités Ents & Arts

L’acteur Ronald Pickup, qui est apparu dans les films The Best Exotic Marigold Hotel et The Crown, est décédé à l’âge de 80 ans.

Son agent, Jean Diamond, a déclaré que l’acteur avait été entouré de sa femme et de sa famille lorsqu’il « est décédé paisiblement » mercredi après une longue maladie.

Elle a ajouté: « Il nous manquera beaucoup. »

La carrière de Pickup, longue de plusieurs décennies, s’est étendue au théâtre, au cinéma et à la télévision; décrochant son premier rôle majeur en 1964 en tant que médecin dans l’épisode Doctor Who Le Tyran de France.

Image:

Ronald Pickup (au centre à gauche) est apparu aux côtés de Dame Judi Dench (au centre à droite) dans les films Best Exotic Marigold Hotel



En 2012, il a déclaré à l’Association de la presse que son rôle préféré était celui de George Orwell dans Crystal Spirit: Orwell On Jura.

Le film a reconstitué l’histoire de l’écrivain en créant son roman acclamé 1984.

Pickup était peut-être mieux connu pour avoir joué le rôle de Norman Cousins ​​dans le film de 2011 The Best Exotic Marigold Hotel, dans lequel il est apparu aux côtés de Dame Judi Dench, Dev Patel et Bill Nighy.

Il a repris le rôle pour la suite en 2015.

Un an plus tard, Pickup est apparu en tant qu’archevêque de Canterbury dans la première série du drame royal de Netflix La Couronne.

Il a également joué aux côtés de Gary Oldman en tant qu’ancien Premier ministre Neville Chamberlain dans le biopic de Winston Churchill Heure la plus sombre, et l’année dernière a joué dans le film d’horreur End of Term.