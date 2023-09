Ronald Lauder va restituer les œuvres d’art pillées par les nazis aux héritiers des collectionneurs

L’unité de trafic d’antiquités du Manhattan DA a saisi plus tôt cette année les dessins de Schiele, dont la valeur totale est estimée à plus de 9,5 millions de dollars.

Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré dans un communiqué qu’avant son arrestation par les nazis, Grunbaum était un homme d’une profondeur et d’un esprit incroyables, et que sa mémoire perdure à travers les œuvres d’art qui sont finalement restituées à ses proches.

Grand collectionneur d’art, Lauder a cofondé la Neue Galerie à New York, qui expose une gamme d’œuvres d’art autrichiennes et allemandes entre 1890 et 1940, dont de nombreuses œuvres de Schiele.

« J’espère que ce moment pourra nous rappeler que malgré les morts et les destructions horribles causées par les nazis, il n’est jamais trop tard pour récupérer une partie de ce que nous avons perdu, honorer les victimes et réfléchir à la façon dont leurs familles sont encore touchées par cette situation. jour », a déclaré Bragg.

Les sept œuvres d’art restituées étaient détenues par deux musées de New York, le Museum of Modern Art et la Morgan Library & Museum, ainsi que par le Santa Barbara Museum of Art en Californie, aux côtés de Lauder et de la succession du collectionneur d’art Serge Sabarsky.

Grunbaum a acquis une collection de 81 œuvres de Schiele avant d’être arrêté en Autriche en 1938 par les nazis. Ils l’ont forcé à signer une procuration en faveur de son épouse, Elisabeth Grunbaum, puis l’ont contrainte à remettre l’intégralité de sa collection d’art.

Grunbaum a été assassiné dans le camp de concentration de Dachau en Allemagne en 1941. Elisabeth Grunbaum a été tuée dans un camp d’extermination nazi en Biélorussie en 1942.

Timothy Reif, un proche de Fritz Grunbaum, a félicité Bragg, le Département américain de la Sécurité intérieure et d’autres responsables pour avoir « réussi à résoudre les crimes perpétrés il y a plus de 80 ans ».

Leur collaboration juste et courageuse dans la poursuite de la justice – unique parmi les procureurs et les forces de l’ordre de ce pays tout entier, sinon du monde – jette une lumière vive que tous peuvent suivre », a déclaré Reif, selon le communiqué de presse du procureur.

Reif est juge sur le Tribunal du commerce international des États-Unisqui gère les actions civiles découlant des lois commerciales internationales.

Reif a été nommé à ce tribunal par l’ancien président Donald Trump.