Ronald Lauder : le perturbateur politique milliardaire de New York

Les dépenses extérieures de M. Lauder sont de mèche avec certains des donateurs politiques les plus prolifiques du pays, qui ont investi des sommes de plus en plus importantes dans des courses pour le Sénat et la Maison Blanche par le biais de super PAC avec peu de restrictions légales. Mais ses dépenses ne ressemblent à rien de ce que New York a vu auparavant dans une course au poste de gouverneur. Les experts en financement de campagne ont déclaré qu’ils craignaient que cela ne soit le début d’une course aux armements qui pourrait modifier les compétitions pour les décennies à venir.

Mme Hochul a passé plus d’un an à rassembler un trésor de guerre de 50 millions de dollars auprès de ses propres donateurs aux poches profondes – dont le frère de M. Lauder, Leonard – lors de centaines d’événements de collecte de fonds que les républicains ont fréquemment attaqués comme étant éthiquement douteux. M. Zeldin lui-même n’a soulevé qu’environ la moitié de cette somme. Mais avec seulement quelques chèques (dont un de 250 000 $ le jour où il s’est assis pour une entrevue) aux super PAC, M. Lauder et une petite cohorte d’autres grands donateurs ont considérablement réduit l’écart et financé ce qui équivaut à un appareil de campagne parallèle.

Ces dernières semaines, les publicités télévisées financées par M. Lauder sont devenues omniprésentes dans tout l’État. Avec une musique inquiétante, ils associent Mme Hochul à une augmentation de la criminalité et à des procureurs comme Alvin L. Bragg, le premier procureur noir de Manhattan, un élu que M. Zeldin a qualifié de doux contre le crime.