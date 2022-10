Ronald Lauder donne 1 million de dollars au comité de direction de l’État républicain

Le milliardaire Ronald Lauder a fait don d’un million de dollars au Republican State Leadership Committee, une organisation qui travaille à élire au moins deux candidats au niveau de l’État qui contestent les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Le don de 1 million de dollars de Lauder, effectué le 12 septembre, est répertorié dans le rapport du troisième trimestre du groupe récemment déposé auprès de l’IRS. Il a fourni une partie des 17 millions de dollars que le groupe a collectés de juillet à septembre.

Lauder est l’héritier de la fortune d’Estee Lauder et a une valeur nette de 4,5 milliards de dollars, selon Forbes.

Un porte-parole de Lauder a refusé de commenter. Un représentant du Comité de direction de l’État républicain n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Lauder est le dernier de plus de deux douzaines de chefs d’entreprise fortunés et d’entreprises elles-mêmes qui ont contribué aux candidats qui ont mis en doute les résultats des élections de 2020 – ou à des organisations extérieures qui les ont encouragés. Le don de Lauder au Comité de direction de l’État républicain, qui n’a pas été signalé, est l’une des principales contributions individuelles au groupe au cours du troisième trimestre, selon le dossier.

Un don encore plus important est venu du Concord Fund, un groupe précédemment connu sous le nom de Judicial Crisis Network qui a des liens avec l’ancien conseiller judiciaire de l’ancien président Donald Trump, Leonard Leo. Le Concord Fund, qui dépensait auparavant des millions de dollars en publicités soutenant les candidats à la magistrature de Trump, a donné 1,5 million de dollars au Republican State Leadership Committee en septembre.

Le Comité de direction de l’État républicain est considéré comme un groupe politiquement actif exonéré d’impôt en vertu de l’article 527 de l’Internal Revenue Code. Ces organisations peuvent collecter et dépenser une somme d’argent illimitée, mais elles doivent divulguer leurs finances à l’IRS.

Selon OpenSecrets, les élections de mi-mandat au niveau de l’État à travers le pays devraient rapporter plus de 7 milliards de dollars alors que les partis se disputent le contrôle des législatures, des bureaux du gouverneur et des postes de secrétaire d’État. L’Association démocratique des secrétaires d’État, un groupe de 527 partisans des démocrates candidats au poste de secrétaire d’État, a reçu plus tôt cette année une contribution de 500 000 dollars d’un super PAC financé en grande partie par le milliardaire George Soros.

Le Comité de direction de l’État républicain soutient des dizaines de candidats en lice pour devenir secrétaires d’État, lieutenants-gouverneurs, législateurs d’État et juges des tribunaux d’État. Plusieurs candidats républicains aux postes de secrétaire d’État et de lieutenant-gouverneur aux élections générales ont fait écho à Trump en affirmant que les élections de 2020 avaient été volées ou truquées.

Si ces candidats au poste de secrétaire d’État gagnaient, ils auraient un rôle essentiel à la fois dans l’administration des élections et dans le dépouillement des bulletins de vote en 2024 – lorsque Trump pourrait à nouveau diriger le ticket présidentiel du GOP.

Le Comité de direction de l’État républicain a des liens avec les dirigeants législatifs des États qui ont remis en question les résultats des élections, soutenu les efforts pour arrêter le décompte des votes du collège électoral ou minimisé l’attaque du 6 janvier contre la capitale américaine.

Dans les courses législatives des États de cette année, le Comité de direction de l’État républicain a soutenu certains candidats qui ont émis des doutes sur les résultats des élections de 2020.

Le comité de direction de l’État républicain a soutenu le chef de la majorité au Sénat de l’État du Wisconsin, Devin LeMahieu, par le biais de publicités numériques à partir d’août, selon ses archives publicitaires Facebook. LeMahieu, qui a repoussé un défi primaire et est sur le bulletin de vote en novembre, a poussé les complots électoraux sur la piste électorale.

“Nous ne connaîtrons peut-être jamais le plein impact de l’utilisation illégale d’urnes sans pilote, des abus dans les maisons de retraite ou de” Zuckerbucks “sur les élections de 2020, mais nous pouvons nous assurer que ces violations ne se reproduisent plus jamais dans le Wisconsin”, a-t-il déclaré à un local Point de presse du Wisconsin.

LeMahieu était l’un des trois dirigeants républicains du Sénat de l’État qui l’année dernière autorisé la commission des élections du Sénat pour examiner un audit électoral du GOP qu’ils ont dit “peindre[s] une sombre image de la Commission électorale du Wisconsin et de leur administration négligente de la loi électorale dans le Wisconsin. »

Biden a remporté le Wisconsin par moins d’un point de pourcentage en 2020.

Plus tôt cette année, LeMahieu a dit“Par un décompte brut des votes, oui, Biden a obtenu plus de votes dans l’État du Wisconsin, mais nous ne savons pas – il y avait évidemment beaucoup de préoccupations quant à la façon dont ces votes ont été exprimés.”

Le comité de direction de l’État républicain a également lancé une publicité numérique en octobre pour soutenir la représentante de l’État de Pennsylvanie, Lori Mizgorski, qui est fonctionnement devenir sénateur d’État, montrent les archives publicitaires du groupe sur Facebook. Mizgorski était l’un des responsables du GOP de l’État qui a appelé à un audit électoral dans l’État Keystone après que le président Joe Biden y ait vaincu Trump lors des élections de 2020 par une marge suffisamment importante pour éviter un recomptage automatique.

Les législateurs républicains des États alliés à Trump ont lancé un audit l’année dernière. Bien que l’effort dirigé par le GOP ne soit pas un recomptage et ne puisse pas modifier les résultats, il vise à examiner les procédures de vote de l’État et pourrait, ce faisant, jeter des doutes sur l’équité des élections de 2020.

“Il ne s’agit pas de savoir qui a gagné ou perdu, mais de restaurer la confiance dans les fondements de notre gouvernement. Nous voulons tous savoir que nos votes ont été correctement comptés lors de cette élection et nous voulons nous assurer qu’ils seront correctement comptés lors de toutes les élections futures”, a déclaré Mizgorski. dit dans un communiqué lorsque elle s’est rangée du côté des chefs de parti de l’État pour soutenir un audit électoral.

Plus tôt cette année, la Cour suprême de Pennsylvanie a empêché une société tierce d’inspecter les machines à voter fournies par Dominion Voting Systems – une cible commune pour les théories du complot sur l’élection – dans le cadre de l’audit.

Trump, qui pourrait se présenter à la présidence en 2024, affirme toujours que l’élection a été truquée contre lui, même si les responsables des deux côtés de l’allée ont déclaré qu’il n’y avait pas de fraude électorale généralisée. Les républicains candidats aux élections d’État et fédérales ont fait écho à bon nombre de ses fausses affirmations.

Bien qu’elle ait soutenu un audit, Mizgorski n’a pas explicitement nié les résultats des élections. Les poursuites judiciaires de la campagne Trump et les audits mandatés par l’État de chaque comté de Pennsylvanie n’ont pas révélé de preuves de problèmes qui auraient influencé le résultat des élections.

En outre, les propres membres du Comité de direction de l’État républicain ont soutenu de fausses déclarations concernant les élections de 2020 et l’attaque du 6 janvier contre Capitol Hill.

Karen Fann, présidente du Sénat de l’Arizona, répertoriée sur le site Web du Republican State Leadership Committee en tant que membre du comité de campagne législative, a appelé à un audit de Dominion Voting Systems après les élections. Fann ne cherche pas à être réélu.

Mike Shirkey, le chef de la majorité au Sénat de l’État du Michigan, est également répertorié comme membre du comité de campagne législative du groupe. Il a qualifié l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain de “canular” et “d’arrangement préalable”, selon un enregistrement obtenu par le Detroit News. Le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier a également été assigné à comparaître Chirkey.

Il n’est pas rééligible cette année en raison des limites de mandat.

Bryan Cutler, le président de la Chambre de l’État de Pennsylvanie, fait partie du comité législatif de l’État du groupe. Il faisait partie d’un groupe de législateurs d’État qui ont cosigné un lettre à la délégation du Congrès de Pennsylvanie, les exhortant “à s’opposer et à voter pour soutenir une telle objection, aux votes du Collège électoral reçus du Commonwealth de Pennsylvanie lors de la session conjointe du Congrès le 6 janvier 2021”.