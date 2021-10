Ronald Koeman va-t-il quitter Barcelone ? L’entraîneur vise à mesure que les discussions de sortie grandissent

Ronald Koeman a suggéré que la hiérarchie de Barcelone lui manquait de respect en divulguant des histoires sur son avenir dans ce qui pourrait s’avérer sa dernière conférence de presse en tant qu’entraîneur du club.

La pression sur Koeman a augmenté après la défaite 3-0 de mercredi contre Benfica en Ligue des champions. Les médias locaux suggèrent qu’il sera licencié après le match de championnat de samedi à l’Atletico Madrid, quel que soit le résultat, tandis qu’ESPN a révélé vendredi que le président Joan Laporta avait intensifié la recherche d’un remplaçant.

Koeman, 58 ans, reste aux commandes pour le moment, mais il a semblé confirmer que les histoires qui ont fait surface au lendemain de la défaite contre Benfica sont vraies.

« Le club ne m’a rien dit », a déclaré Koeman vendredi. « J’ai appris que le président était [at the training ground] ce matin, mais je ne l’ai pas vu.

« Nous nous préparons pour le match de samedi. Je ne peux rien dire. Mais j’ai des yeux et des oreilles et je sais que beaucoup de choses ont été divulguées, ce que j’imagine sont vraies, mais personne ne m’a rien dit. »

Interrogé sur ses relations avec Laporta, qui se sont détériorées depuis que le président a tenté de le remplacer pour la première fois cet été, Koeman a refusé de répondre. Il a également déclaré qu’il n’était pas nécessaire de répondre lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’impression d’avoir été manqué de respect par le club.

« Il n’est pas nécessaire de répondre à cela », a répondu le Néerlandais. « Qu’en pensez-vous ? Il ne s’agit même pas d’être bon ou mauvais. Pour moi, c’est le traitement qui compte. »

Dès le début, l’apparition de Koeman avait l’air d’un au revoir. Il ne sera pas sur le banc contre l’Atletico ce week-end car il purge le deuxième d’une suspension de deux matchs sur la ligne de touche, il sera donc libéré des fonctions médiatiques.

Il a ouvert sa conférence de presse en citant le discours d’adieu de l’ancien entraîneur du Barca Louis van Gaal, bien qu’il ait souligné qu’il était « toujours là », alors que Van Gaal avait dit « j’y vais ».

Koeman a même réfléchi à son temps en charge au Camp Nou, donnant ses meilleurs et ses pires moments.

« Est-ce que je dois répondre à ça ? C’est comme si j’étais déjà parti », a-t-il plaisanté. « Le meilleur moment a été définitivement de signer le contrat pour devenir l’entraîneur du Barça. Le pire ? Le départ de Lionel Messi. »

Koeman en a également profité pour se défendre, même s’il a dit qu’il en avait » marre » de devoir le faire, affirmant que si le club n’avait pas de problèmes financiers, il aurait toujours Messi dans son équipe et » d’autres joueurs que je apporter pour nous aider à dominer les matchs. »

Il a déploré des circonstances hors de son contrôle depuis qu’il a succédé à l’ancien président Josep Maria Bartomeu en août 2000, comme le départ de joueurs clés et les blessures d’attaquants importants, comme Ansu Fati, qui vient de rentrer après 10 mois d’absence. .

« Je suis ici pour l’amour du club », a-t-il ajouté à propos de l’environnement difficile dans lequel il a dû travailler. « Je suis arrivé ici dans une situation très compliquée. Les gens peuvent analyser cela. Nous avons dû faire de grands changements. »

Des sources ont précédemment expliqué à ESPN que Koeman avait été maintenu en raison du manque d’alternatives crédibles disponibles.

Cependant, ESPN a rapporté jeudi que le club avait maintenant intensifié sa recherche d’un remplaçant après le match de Benfica.

Des sources ont expliqué que l’ancien entraîneur de la Juventus Andrea Pirlo et le manager de River Plate Marcelo Gallardo ont été ajoutés à une liste restreinte qui comprend également l’ancien capitaine du Barça Xavi Hernandez et le patron de la Belgique Roberto Martinez.

Koeman a remporté la Copa del Rey lors de sa première saison en tant qu’entraîneur du Barça et a terminé troisième de la Liga. Cependant, des défaites consécutives 3-0 en Ligue des champions et des matchs nuls contre Grenade et Cadix en Liga en septembre l’ont poussé au bord du gouffre.

L’entraîneur de l’Atletico Diego Simeone, quant à lui, a envoyé son soutien à Koeman lors de sa conférence de presse vendredi.

« Il sera dans une position inconfortable. Nous sommes collègues et nous le respectons en tant qu’entraîneur », a déclaré Simeone. « J’ai beaucoup de respect pour Koeman. Il a montré beaucoup de personnalité d’après ce que je peux voir de l’extérieur.

« En tant que collègue, je lui souhaite le meilleur. »