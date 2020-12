Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, aurait été impliqué dans une ligne de touche bizarre avec le banc de la Juventus lorsque ses hommes ont subi une défaite 3-0 contre les champions italiens lors du dernier match du groupe G de l’UEFA Champions League mardi.

Koeman a passé une nuit horrible à voir son équipe catalane être surclassée par les champions italiens au Camp Nou, mais il a également trouvé que leurs stars sur le banc étaient aussi mauvaises que gênantes. L’ancien joueur néerlandais et actuel manager du Barça était furieux sur le banc de l’adversaire, qui a exigé que Clément Lenglet soit expulsé du terrain. Le défenseur français, déjà sur réservation, a été retrouvé en train de remettre le ballon par VAR, provoquant des appels de la banque Bianconeri pour le retrait du Français.

Le Barça était déjà à la traîne 2-0 après un penalty de Cristiano Ronaldo et une superbe tentative en première période de Weston McKennie.

Selon un Football Italia L’ancien patron néerlandais a rendu compte des appels en criant aux adversaires dans la pirogue de «se taire» tout en demandant un carton rouge pour Clément Lenglet. Cependant, il ne suffisait pas de faire taire la banque de la Juventus, qui a tourné son attention vers le Néerlandais après son explosion.

Le rire de l’Argentin Paulo Dybala après l’explosion de Koeman semblait n’avoir fait qu’alimenter l’affaire et alimenter sa colère d’autant plus que le club espagnol était complètement humilié par les visiteurs à la maison. Les deux pénalités de Ronaldo ont suffi à mener son équipe vers une victoire 3-0. Les deux accolades du vétéran portugais portent son total à 14 buts au Camp Nou, remarquablement plus que tout autre match à l’extérieur.

Bien que les hôtes soient déjà prêts, après cinq victoires consécutives en Ligue des champions, il ne leur restait plus qu’à éviter la défaite pour continuer en tant que vainqueurs de groupe. Mais après une reddition résignée aux hommes d’Andrea Pirlo, le Barça est maintenant hors des 16 derniers après avoir terminé deuxième derrière la Juventus en tant que groupe.

Pendant ce temps, la défaite a également mis plus de pression sur Koeman, qui n’a pas eu le départ le plus favorable à Barcelone depuis son arrivée cet été. Le club est actuellement en difficulté en Liga, mais il a atteint les huitièmes de finale de la compétition européenne.