Ronald Koeman qualifie la saison du FC Barcelone de «  positive  »

Ronald Koeman croit sa première campagne en charge de Barcelone peut être considéré comme positif et est convaincu qu’il sera toujours en charge la saison prochaine. Le Barça a battu Eibar 1-0 lors de son dernier match de la saison en Liga samedi pour terminer troisième, à cinq points du Real Madrid et à sept à la dérive du champion Atletico Madrid. Les Catalans ont également quitté la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain lors des 16 dernières étapes, et ont également perdu contre l’Athletic Bilbao lors de la Supercopa de Espana en janvier. L’équipe de Koeman a fait une vengeance exacte en battant l’Athletic lors de la finale de la Copa del Rey le mois dernier, et le Néerlandais estime que le trophée a été récupéré cette saison.

« Nous avons gagné de nombreux points dans la ligue depuis le début de 2021 et remporté la coupe de manière brillante », a déclaré Koeman après la victoire tardive à Ipurua, rapporte la DPA. trophée et se battre pour la Liga avec deux ou trois matchs à disputer, je signerais pour cela. Ce n’est pas la meilleure saison possible, mais vous ne pouvez pas demander un doublé chaque année, ou à une équipe qui est encore en formation. «

Les 79 points récoltés par Koeman sont le moins élevé de tous les boss de Barcelone lors de leurs 38 premiers matchs de championnat depuis Frank Rijkaard (72) en 2003-04.

C’est la première saison que le Barça termine en dehors des deux premiers depuis 2007-08 et la seule fois où il passe des saisons successives sans finir en tête depuis 2006 et 2008.

Mais Koeman, qui a fait allusion au manque de soutien de ses supérieurs lors de sa conférence de presse d’avant-match, insiste sur le fait qu’il est toujours au début d’un processus à long terme en Catalogne malgré des informations suggérant qu’il sera remplacé à la fin de la saison.

« Je ne pense pas que ce soit mon dernier match », a-t-il déclaré. « J’ai un contrat et, je ne sais pas … vous en parlez beaucoup, mais je suis calme. Si le club veut changer quelque chose, ils doivent me parler. «

«Beaucoup au club sont d’accord avec cela. Nous essayons d’améliorer l’équipe. Il y a des joueurs plus âgés, avec tout le respect que je vous dois, qui peuvent encore donner beaucoup.

Le Barça se dirigeait vers un match nul et vierge avec Eibar avant qu’Antoine Griezmann ne tire dans un impressionnant vainqueur acrobatique à neuf minutes du temps.

Et comme son entraîneur-chef, Griezmann espère que le Barça pourra renforcer son équipe au cours de la saison serrée.

«Nous souffrons après avoir raté le titre. Nous avons échoué dans certains matchs importants et devons nous reposer et voir où nous pouvons nous améliorer pour l’année prochaine », a-t-il déclaré à Movistar.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici