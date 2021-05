Ronald Koeman espère rester à Barcelone après des discussions avec le président

Ronald Koeman espère rester entraîneur de Barcelone la saison prochaine avec d’autres discussions prévues avec le président Joan Laporta pour la fin de la saison.

Koeman et Laporta se sont rencontrés dans un restaurant de Barcelone plus tôt cette semaine pour discuter de la récente baisse des résultats. Avec deux matchs à disputer en Liga, les espoirs de titre du Barça se sont estompés après une seule victoire lors de leurs quatre derniers matchs.

– ESPN + annonce un accord pluriannuel sur les droits de la Liga

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt dans la semaine que le conseil d’administration doutait de plus en plus de l’avenir de Koeman, bien qu’un manque d’alternatives crédibles pourrait le maintenir.

« Je ne peux pas expliquer grand-chose », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse samedi quand on lui a demandé de quoi il avait parlé avec Laporta. « Nous avons parlé de l’équipe, de la saison et des résultats récents. Nous nous sommes réunis à nouveau après la saison. »

Pressé de savoir s’il sortait de la réunion de jeudi en pensant qu’il remplirait la deuxième année de son contrat, Koeman a souligné le désir de rester, mais a reconnu que Laporta aurait le dernier mot.

L’avenir de Ronald Koeman à Barcelone est en suspens après une mauvaise fin de saison. Photo de Jose Miguel Fernandez / NurPhoto via Getty Images

« La fin de saison est le bon moment pour parler, surtout pour le club », a-t-il ajouté. «Je veux rester, je suis heureux et je vois beaucoup de place pour améliorer les choses. C’est un chemin qui ne s’arrête pas cette saison.

«À mon avis, il y a beaucoup de points positifs. On ne peut pas dire qu’il y a deux semaines, tout est parfait et maintenant tout est terrible. Ce n’est pas juste. [Laporta] aura le dernier mot mais je suis détendu. «

La défaite à Grenade et les nuls contre l’Atletico Madrid et Levante ont laissé le Barca à quatre points du sommet avec deux matches à jouer. Si les dirigeants de l’Atletico battaient Osasuna dimanche, les espoirs de titre du Barca seront mathématiquement terminés, quel que soit leur sort contre le Celta Vigo au Camp Nou.

En conséquence, Koeman a fait face à des critiques, mais il a appelé à plus de réflexion étant donné que le Barça a remporté la Copa del Rey en avril et a résisté à 13 points de retard pour revenir dans la course au titre.

« Je me sens un peu [mistreated] au cours des deux dernières semaines « , a-t-il ajouté. » Si vous analysez une saison, vous devez analyser les changements dans l’équipe, les jeunes joueurs, que nous avons remporté la coupe, que nous avons eu 13 points [fewer] en décembre et nous nous battons toujours pour la ligue – [even if] c’est une petite possibilité.

«C’est ce que vous devez analyser. Et si j’ai entendu les médias ces derniers jours, il semble que nous avons fait un très mauvais travail et je ne suis pas d’accord.

« Je me sens soutenu par les joueurs et l’équipe a un grand avenir. Si nous pouvons signer ce qui nous manque pour passer à l’étape suivante, je pense que nous pouvons être très enthousiasmés par l’équipe la saison prochaine. »