Ronald Koeman de Barcelone rencontre le président du club au milieu des doutes futurs

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a rencontré jeudi le président du club, Joan Laporta, le conseil d’administration du club incertain quant à l’avenir du Néerlandais.

La réunion a eu lieu dans un restaurant du centre-ville de Barcelone et a duré plus de deux heures.

Koeman a encore un an sur son contrat au Camp Nou, mais ESPN a rapporté plus tôt cette semaine que le conseil d’administration doutait de plus en plus de son avenir au club.

Malgré les doutes, des sources proches du club ont déclaré à ESPN que Koeman pourrait encore remplir son contrat en raison du manque d’alternatives crédibles.

Des sources proches du club ont également déclaré à ESPN plus tôt cette semaine que le Barça avait contacté les représentants de l’entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick pour sonder sa disponibilité cet été.

Cependant, le Barça a appris que Flick, qui avait annoncé en avril qu’il quitterait le Bayern à la fin de la saison après avoir mené l’équipe à un triplé en 2020 et au titre de Bundesliga cette saison, devrait remplacer Joachim Low en tant qu’entraîneur de l’Allemagne.

Koeman, 58 ans, a rencontré Laporta et le vice-président sportif du Barca, Rafa Yuste, deux jours après le match nul 3-3 du Barca avec Levante, un résultat qui a encore entravé le Blaugrana titre espère.

Cependant, tous les trois ont quitté le restaurant en souriant et Laporta a souligné que la réunion était de routine, l’appeler « une rencontre normale entre un entraîneur et un président. »

Lorsqu’on lui a demandé si la réunion s’était bien déroulée, Koeman, qui a été sous pression avec certains directeurs de club estimant qu’un nouveau départ était nécessaire même si le Barca devait gagner la Liga, mentionné: « Très bien. Bonne ambiance. »





Koeman a parlé après le tirage au sort de mardi et on lui a demandé s’il craignait pour son travail.

Il a dit: « Ce n’est pas une réponse maintenant mais après le dernier match de la saison. »

Koeman n’est pas étranger à la spéculation car elle l’entoure depuis les élections présidentielles de Barcelone le 7 mars.

Le Barça aurait lorgné Julian Nagelsmann, qui quitte le RB Leipzig à la fin de la saison pour succéder à Flick à Munich, pour remplacer Koeman après le retour de Laporta sur la sellette.

L’ancienne star de Barcelone a pris les rênes en août en remplacement de l’entraîneur du Barca, Quique Setien, peu de temps après la défaite 8-2 de l’équipe contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

La première tâche de Koeman était de rétablir la confiance de Lionel Messi, le capitaine ayant voulu quitter le Barca au milieu d’une crise de club qui a conduit à la démission du président Josep Maria Bartomeu en octobre dernier.

Il y avait également eu des spéculations selon lesquelles la légende du club Xavi Hernandez, qui vient de signer un nouveau contrat avec le club saoudien Al Saad, pourrait être en ligne pour devenir entraîneur de Barcelone, mais des sources disent qu’il y a un désaccord au sein du club sur la préparation de leur ancien milieu de terrain pour le rôle.

Le Barça a remporté la Copa del Rey cette saison et est toujours en vie dans la Liga avec deux tours restants. Cependant, le Barça a besoin de dérapages de la part des leaders de la Liga, l’Atletico Madrid et le Real Madrid pour remporter le titre.