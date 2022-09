Ronald Glasser, a écrit un récit captivant sur les blessés du Vietnam, décède à 83 ans

Jusqu’à 40 civières par heure sortaient des vols d’évacuation sanitaire – des fantassins, des Marines, des équipages d’hélicoptères abattus blessés lors d’une offensive nord-vietnamienne à la fin de 1968. Robert Glasser voulait aider, mais il n’avait pas été dans une salle d’opération depuis l’école de médecine. Le médecin de 29 ans avait été rédigé, donné le grade de capitaine et affecté à la petite unité de pédiatrie d’un hôpital militaire à Zama, au Japon. Son travail consistait à soigner les enfants des familles de militaires américains basés dans la région.

Il a rencontré son colonel dans une cage d’escalier. Les équipes médicales ont du mal à le nombre impressionnant de victimes. Le Dr Glasser a expliqué qu’il était peut-être un peu rouillé en tant que chirurgien.

“C’est bon, capitaine”, a déclaré le colonel, se souvient le Dr Glasser, “nous allons vous donner les petites blessures.”

Le Dr Glasser s’est nettoyé. Et, sans le savoir à l’époque, il était sur le point de commencer un voyage dans la souffrance privée des blessés de guerre et le bilan de ceux qui tentent – et parfois échouent – de les maintenir en vie. Son livre de 1971, “365 jours”, est devenu une partie du canon des témoignages de première main de la guerre du Vietnam pour son récit sans faille sur ce qu’il a vu parmi les jeunes hommes dont la vie a été déchirée par d’horribles blessures et des traumatismes mentaux, et a parfois capturé le violent l’attitude de nombreux militaires vis-à-vis de la terre pour laquelle ils étaient censés se battre.

“Ce n’est pas politique”, a déclaré le Dr Glasser, décédé le 26 août dans un hôpital pour anciens combattants à Minneapolis, à 83 ans. “C’est comme ça.”

Le Dr Glasser a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’écrire sur ses expériences dans l’armée, trois ans après avoir obtenu son diplôme de médecine de l’Université Johns Hopkins. Il s’oppose à la guerre. Il pensait qu’il passerait son temps avec le Corps médical de l’armée américaine à l’hôpital de Zama, l’un des quatre hôpitaux de campagne américains dans la ceinture agricole du Japon au sud-ouest de Tokyo.

George Braziller, éditeur indépendant qui a donné naissance à Glasser et autres, décède à 101 ans

Il a cependant été stupéfait par l’ampleur des blessés graves ou mortellement blessés arrivant du Vietnam. Entre 6 000 et 8 000 militaires par mois ont été transportés par avion depuis les sites de bataille, les champs de mines et les embuscades. “J’ai vite réalisé”, a-t-il écrit, “que les soldats qu’ils retiraient de ces hélicoptères d’évacuation médicale n’étaient eux-mêmes que des enfants” – pas beaucoup plus âgés que ses patients pédiatriques à la maison.

Son livre, dont le titre fait référence à la période de service d’un an au Vietnam, mêle la douleur brute et la peur des blessés à l’œil du médecin du Dr Glasser sur la façon dont leurs corps ont été déchirés. De nombreux critiques ont pris note du style maigre et d’observation du Dr Glasser, plaçant “365 jours” aux côtés de certains des récits les plus brûlants et les plus honnêtes du coût humain de la guerre.

Le Dr Glasser a dédié le livre à Stephen Crane, dont “The Red Badge of Courage” dépeint de manière vivante les champs de bataille de la guerre civile.

Michael G. Michaelson, médecin et éditeur, a écrit dans une revue du New York Times : « Ce qui est remarquable et même noble dans ce livre n’est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose d’ancien et presque oublié : une compassion, qui n’est pas restreinte par la doctrine. ou polémique mais qui peut englober les affres d’un paysan vietnamien ou d’un officier de carrière américain ; une sensibilité qui connaît non seulement les assassinés… mais les meurtriers.

Néanmoins, certaines bibliothèques publiques et scolaires ne l’ont pas gardé dans leurs piles en raison de l’utilisation de blasphèmes par les soldats – une décision que les défenseurs du Dr Glasser ont trouvée myope étant donné les féroces manifestations anti-guerre et le décompte quotidien des corps aux nouvelles du soir. Le livre a également été finaliste pour le National Book Award.

“Ils ne pouvaient pas dire ‘golly gee’, et ils ne l’ont pas fait”, a déclaré le Dr Glasser lors d’une audience devant un tribunal fédéral en 1981 à Bangor, dans le Maine, après qu’une école eut interdit le livre. « Ce n’était pas assez. [The words] montraient leur angoisse. Ils ne rentrent pas chez eux et utilisent cette langue. Ils étaient désespérés.

À l’extérieur du palais de justice, des vétérans en tenue de combat complète ont défilé pour soutenir le livre. (Le tribunal en janvier 1982 a ordonné à l’école de le rendre à la bibliothèque.)

Tim Page, célèbre photographe de la guerre du Vietnam, décède à 78 ans

« Au début, je parlais aux enfants juste pour avoir quelque chose à dire et pour les faire parler. Plus tard, j’ai réalisé qu’ils disaient tous les mêmes choses – sans vraiment les dire », a-t-il écrit.

“Ils étaient inquiets, chacun d’entre eux, pas pour les grandes choses, pas pour la survie, mais pour la façon dont ils expliqueraient leurs jambes perdues ou la faiblesse de leur bras droit”, a-t-il poursuivi. « Est-ce qu’ils embarrasseraient leurs familles ? … Est-ce que quelqu’un les aimerait à leur retour ?

Il a également écrit avec des détails déchirants sur les blessures – jambes déchiquetées, visages brûlés, doigts mutilés – ainsi que sur les hommes qui n’ont pas survécu.

Sur un soldat grièvement blessé par l’explosion d’une mine : « Il n’y avait pas assez de peau pour refermer complètement ses plaies chirurgicales, alors ses moignons sont restés ouverts. … Malgré les antibiotiques, ses blessures se sont infectées. La quatrième nuit dans la salle, il a tenté de se suicider. … Le septième jour, sa fièvre a atteint 106 degrés Fahrenheit; il est devenu inconscient, et sept jours après ses blessures, il a expiré.

Ronald Joel Glasser est né à Chicago le 31 mai 1939 de parents propriétaires d’une épicerie fine. Il est diplômé de l’Université Johns Hopkins avec un baccalauréat en 1961 et est resté à l’université pour obtenir un diplôme de médecine en 1965, se spécialisant plus tard en néphrologie pédiatrique lors d’une bourse à l’Université du Minnesota.

Il a terminé “365 jours” après son retour d’un déploiement de deux ans à l’hôpital militaire. “Quant à moi”, écrit-il, “mon souhait n’est pas que je n’aie jamais été dans l’armée, mais que ce livre n’ait jamais pu être écrit.”

Le Dr Glasser a écrit quatre autres livres alors qu’il travaillait en pédiatrie, d’abord en tant que professeur à l’Université du Minnesota, puis en pratique privée jusqu’à sa retraite en 2016.

“Ward 402” (1973) et “The Body Is the Hero” (1976) analysent les limites de la formation médicale moderne pour traiter les patients de manière holistique ; le roman “Une autre guerre, une autre paix” (1985) suit un médecin pendant la guerre du Vietnam. Dans “Broken Bodies, Shattered Minds” (2011), le Dr Glasser s’est penché sur l’histoire et les progrès de la médecine militaire, plaidant également pour une meilleure compréhension du trouble de stress post-traumatique, ou SSPT, chez les anciens combattants.

À l’époque, il a déclaré que la recherche sur le SSPT était particulièrement importante car les troupes en Afghanistan étaient de plus en plus confrontées à des explosions d’engins explosifs improvisés, ou EEI. “Le seul grand succès de la médecine en Afghanistan est la réalisation et le lien entre les lésions cérébrales traumatiques, les commotions cérébrales et le SSPT”, a-t-il déclaré à “All Things Considered” de NPR.

Son mariage de 10 ans avec Janis Amatuzio s’est terminé par un divorce en 1992. En 2008, il a épousé Joy Itman, qui a confirmé sa mort à la suite de complications liées à la démence. Ils ont divorcé en 2018, mais elle est restée effectivement “sa femme et partenaire”, a-t-elle déclaré.

Les survivants comprennent trois beaux-enfants de son deuxième mariage, Rachel, Benjamin et Aaron Silberman.

Dans “365 jours”, le Dr Glasser a été frappé à plusieurs reprises par la façon dont les jeunes conscrits obéissaient aux ordres et faisaient leur devoir sur le terrain, même si certains étaient profondément opposés à la guerre. Tous ne faisaient que compter les jours.