Ronald George Pittman – Maison funéraire Carnell, offrant des services attentionnés, compatissants et courtois depuis 1804

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Ron, âgé de 73 ans, au Centre Dr Leonard A. Miller, suite à une brève maladie liée à la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Né le 14 mars 1951 à Stephenville, à Terre-Neuve, d’Archibald et Lucy (Dennis) Pittman.

Il laisse dans le deuil son épouse depuis 42 ans, Elaine Hutchings, et son fils Trent Pittman (Chantal, ses enfants Kayden et Averie). Il laisse également dans le deuil son frère biologique Brad (Melanie) Turpin; les frères et sœurs adoptifs Allan, Mary, Archie (Ida), Bernard (Jane) Dennis, Lori (Tony) Alexander, Margaret Quan et Joan (George) Peters ; les beaux-frères Isaac (Maureen), Chris, Faron (Kim), Calvin Hutchings; les belles-soeurs Carrie (Don) Murrin, Hattie (Leo) Emberley, Lorraine (Perry) Muise; un grand nombre de nièces, neveux, amis, son club d’amitié Torbay 50+ et son beagle bien-aimé, Chester, qui manqueront beaucoup de leurs moments privilégiés ensemble à parcourir les sentiers. Son sens de l’humour et sa voix douce manqueront à tout le monde.

Prédécédé par ses parents biologiques Archibald et Lucy; ses parents adoptifs Fenton et Yvonne (Benoit) Dennis; les beaux-parents Leonard et Evelyn (Pittman) Hutchings; les frères et sœurs Edna, Rita, Robert, Jordan, Maurice et Joyce Dennis ; les beaux-frères Marvin et Richard Hutchings et Daniel Quan.

La carrière d’enseignant de Ron a duré 50 ans. À la retraite après 30 années passées à Terre-Neuve-et-Labrador, il a commencé à enseigner dans le nord du Manitoba, puis a pris sa retraite et a ensuite commencé à enseigner au Collège de l’Arctique du Nunavut jusqu’en décembre 2023, date à laquelle la SLA l’a forcé à prendre sa retraite définitive. Ron faisait ce qu’il aimait et il aimait ce qu’il faisait.

Un merci spécial au personnel du 7 West St. Clares et du Centre Dr Leonard A. Miller pour leur gentillesse et leur douceur envers Ron lors de son dernier voyage. Merci également à Cheryl Power et à la société ALS pour toute leur bienveillance et leur générosité pendant sa maladie.

La crémation a eu lieu et la famille recevra les visiteurs à la maison funéraire Carnell’s, 329 Freshwater Road, le samedi 19 octobre 2024, de 14h à 16h et de 19h à 21h.

Les visites à la famille et aux amis de l’ouest de Terre-Neuve auront lieu à la maison funéraire Fillatres de Deer Lake le 30 octobre 2024, de 14h à 17h. Les funérailles auront lieu le jeudi 31 octobre 2024 et l’inhumation suivra au cimetière anglican St. Paul’s. .

Des dons à la mémoire de Ron peuvent être faits à Société de la SLA Corner Brook (Les dons physiques peuvent être adressés à : ALS Society Corner Brook, PO Box 844, Corner Brook, NL, A2H-6H6).

«Nous aimons l’essence même de Ron car sa chanson est empreinte de générosité, d’intelligence, d’humour, d’amour, de respect, de passion pour l’apprentissage et l’enseignement, d’amour de la nature, de musique et de sa joie de vivre en général. Nous l’aimons et sommes fiers de l’appeler notre ami”

– (Grace Butler Difalco)

Veuillez noter que la maison funéraire Carnell’s est un bâtiment sans noix, en raison d’un membre du personnel souffrant d’une allergie grave. Merci pour votre coopération.