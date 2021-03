La maison est devenue la base d’un classique du film d’horreur après qu’une autre famille y vécut brièvement environ un an après les meurtres et affirma que la maison était hantée. Un livre et deux films – l’original de 1979, mettant en vedette James Brolin, Margot Kidder et Rod Steiger, et un remake de 2005 – dépeignaient une maison avec des voix étranges, des murs qui suintaient de slime, des meubles qui bougeaient d’eux-mêmes et d’autres caractéristiques surnaturelles.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy