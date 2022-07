Ronald Araujo et Antonio Rudiger s’impliquent dans une altercation passionnée sur un terrain pendant El Clasico

Sergio Ramos, Pepe, Javier Mascherano étaient connus pour leur impétuosité entraînant plusieurs affrontements et échauffourées sur le terrain, en particulier lorsque les deux géants – le FC Barcelone et le Real Madrid – s’affrontaient. Ils ne figurent peut-être plus dans le football espagnol, mais le récent match d’El Clasico a montré que les affrontements à venir ne seront pas dépourvus de tels incidents.

Le défenseur de Barcelone Ronald Araujo et le défenseur central nouvellement signé du Real Madrid, Antonio Rudiger, se sont affrontés juste avant la mi-temps lors de la dernière offre d’El Clasico joué à Los Angeles dans le cadre d’un match amical.

Cependant, ce n’était pas la première fois que le duo s’affrontait.

Quelques minutes avant la bagarre, le défenseur uruguayen de Barcelone a décidé de dépasser Rudiger avec rapidité et Araujo a finalement réussi à prendre le dessus sur son homologue allemand. Cependant, l’attaque n’a pas porté ses fruits car Barcelone n’a pas réussi à convertir l’occasion.

Rudiger et Araujo se sont à nouveau retrouvés au centre de l’action 10 minutes plus tard après que l’ailier du Real Madrid Vinicius Jr. ait été renversé par l’arrière gauche de Barcelone Jordi Alba. L’officiel du match a prononcé une faute mais Rudiger n’a pas perdu un instant et est venu chercher Arauja pour tenter de régler le score.

Mais l’ancien défenseur de Chelsea a de nouveau échoué dans sa tentative. Araujo, qui avait l’air tout simplement imperturbable face à son adversaire en colère, a tenu bon.

Rudiger pensait vraiment qu’il avait une chance contre Araujo 💀💀💀 pic.twitter.com/Iy2iQyPk9f — Ziad ne souffre PAS  (@Ziad_EJ) 24 juillet 2022

La vidéo est devenue virale sur Twitter et c’est ainsi que les fans de football ont réagi à l’altercation physique.

« Araujo a en fait utilisé toute sa force pour tenir Rudiger. Vérifiez ses muscles », a écrit un utilisateur de Twitter.

Araujo a en fait utilisé toute sa force pour tenir Rudiger

Vérifiez son muscle pic.twitter.com/gW0jjZ1pn5 — Aderemi Céphas (@aderemicephas) 24 juillet 2022

Alors qu’un autre fan de football a estimé que l’ancien skipper du Real Madrid, Ramos, n’aurait pas pu affronter Arauja lors de l’affrontement. “Même Ramos n’aurait aucune chance contre la bête Araujo”, était légendé le message.

Même Ramos n’aurait aucune chance contre la bête Araujo – idk (@anand_10_) 24 juillet 2022

“Ce n’est pas l’EPL, ces défenseurs ne sont pas des lâches. Rudiger serait et est déjà en train de fumer », a écrit un autre utilisateur des médias sociaux.

Ce n’est pas epl, ces défenseurs ne sont pas des lâches😂😂 Rudiger le ferait et se fait déjà fumer – Top Boy🔝🥴 (@from_thesuburb) 24 juillet 2022

D’un autre côté, un fan de Chelsea pensait que le défenseur allemand de 29 ans possédait un pouvoir énorme et avait la capacité de jouer tactiquement. “Je suis fan de Chelsea et laissez-moi vous parler de Rudiger. L’homme est une bête et il vous enroulera à un tel niveau que les joueurs adverses finiront par faire quelque chose de stupide et il en sortira souriant. J’adore Rudiger », le message était sous-titré.

Je suis fan de Chelsea et laissez-moi vous parler de Rudiger. L’homme est une bête et il vous amènera à un tel niveau que les joueurs adverses finiront par faire des choses stupides et il en sortira souriant. J’aime Rudi. — Sahil Kotian #boehlyera (@SahilKotian12) 24 juillet 2022

De retour au match, l’attaquant brésilien nouvellement signé par Barcelone, Raphinha, a marqué le seul but du match à la 27e minute alors que les géants catalans ont remporté une victoire contre leurs rivaux.

