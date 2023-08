Ronald Acuña Jr. toujours favori MVP, mais Mookie Betts, Freddie Freeman, Matt Olson gagnent

SAN FRANCISCO — Matt Olson a réussi un doublé RBI lors de la première manche samedi, et Ronald Acuña Jr. a commencé la troisième manche avec un simple avant d’obtenir son 59e but volé, en tête des tournois majeurs, et de marquer sur un simple d’Olson lors du 7-7 des Braves d’Atlanta. 3 victoire décisive en série contre les Giants de San Francisco.

En trois manches, les deux Braves ont démontré une grande partie de ce qui les place parmi ce qui est devenu un consensus parmi les quatre leaders pour le titre de MVP de la Ligue nationale, aux côtés du tandem des Dodgers de Los Angeles composé de Mookie Betts et Freddie Freeman. Ces stars des deux meilleures équipes de la NL ont les quatre chiffres OPS les plus élevés de la ligue, leur ordre changeant presque quotidiennement ces dernières semaines, mais le même quatuor conserve les places.

Acuña et le leader OPS et fWAR de la ligue, Betts, sont largement considérés comme les deux meilleurs candidats MVP avec un peu plus d’un mois à jouer dans la saison, mais Freeman et Olson ne sont peut-être pas loin derrière.

« Ce sont des joueurs très similaires », a déclaré l’arrêt-court vétéran des Giants Brandon Crawford, quatrième MVP en 2021, à propos d’Acuña et Betts. « Acuña, avec sa puissance et sa vitesse, fait évidemment beaucoup pour eux. Mookie fait la même chose. Et puis Freddie et Olson sont des frappeurs un peu différents, mais visiblement très bons dans ce qu’ils font.

Tout ce qui manquait samedi était un circuit d’Olson, qui est sans circuit lors de ses 46 dernières apparitions au marbre, mais mène toujours la NL avec 43 circuits et les tournois majeurs avec 112 points produits. Les Braves ont réussi samedi des circuits d’Austin Riley et d’Orlando Arcia pour porter leur total à 243 – aucune autre équipe n’en a 200 – et sont en bonne voie pour 308, ce qui dépasserait le record de la MLB de 307 établi par les Twins du Minnesota lors de la saison 2019 de juiced-ball. .

Le 30e circuit de Riley a été un tir solo décisif en cinquième manche et a fait des Braves la seule équipe avec deux joueurs déjà avec 30 ou plus. Atlanta compte cinq remarquables des 11 meilleurs frappeurs de circuits de la NL, tous avec au moins 28. Le circuit avec deux retraits d’Arcia au centre droit en cinquième manche était son 15e, ce qui en fait huit Braves avec au moins autant à égaler. un record de franchise établi la saison dernière. Michael Harris II en possède également 12.

Freeman, l’ancien joueur de premier but des Braves de longue date qui était le MVP de la NL 2020 et compte trois autres classements parmi les cinq premiers, reste sans doute le frappeur polyvalent le plus constant de la NL. « Bien sûr, et puis Matt a évidemment un pouvoir énorme », a déclaré Crawford. « Et les deux sont également très bons défensivement. »

Crawford a ajouté : « Cela va certainement être une course serrée. Les deux (Acuña et Betts) font beaucoup pour leurs équipes, et évidemment deux des meilleures équipes – le deux meilleures équipes de la Ligue nationale. Alors oui, qui sait comment ça va finir.

Acuña était clairement le grand favori pour remporter le prix il y a un mois ou deux lors de sa formidable première mi-temps. Il est toujours considéré comme le favori par de nombreux experts, étant donné qu’il atteint .333 avec un .982 OPS et qu’il est sur le point de devenir le premier joueur de l’histoire à réussir 30 circuits et 60 buts volés en une saison, et peut-être beaucoup plus. Il compte 28 circuits et 59 interceptions, sur un rythme de 35 et 75.

Mais la course s’est considérablement resserrée, non pas parce qu’Acuña a glissé – ce n’est pas le cas – mais parce que d’autres ont grimpé en flèche ces derniers mois. Betts bat .312 avec un meilleur OPS de la ligue de 1,012 et compte 34 circuits et 10 buts volés ainsi qu’une solide défense à la fois dans le champ droit et au milieu du champ intérieur. Ces compétences défensives et cette polyvalence ont renforcé sa GUERRE et sa réputation de joueur ayant un impact sur les matchs de tant de manières différentes.

Pendant ce temps, Freeman atteint .339 avec un OBP de .415 (un point derrière le leader de la NL Acuña), un total de 48 doubles en tête des majors et un .992 OPS qui est le deuxième de la NL derrière Betts, bien que les 23 circuits de Freeman se classeraient sixième chez les Braves. et ses 86 points produits le placeraient troisième derrière Olson et Ozzie Albies (90).

« Je ne peux parler qu’au nom de Mookie, car je n’ai joué qu’avec lui », a déclaré Pollock, coéquipier de Betts chez les Dodgers pendant deux saisons, et brièvement coéquipier de Freeman à Los Angeles avant d’être échangé le 1er avril 2022. « Je a joué avec Freddie pendant environ un mois à l’entraînement de printemps, mais en le regardant et à quel point il est constant en tant que frappeur – je ne sais pas exactement quels sont ses chiffres en ce moment, mais je pense que c’est plus impressionnant qu’il soit toujours candidat au titre de MVP. Je pense que c’est la chose la plus impressionnante.

« Mookie est un étalon, il le fait dans les deux sens. Il a cette capacité à l’activer dans tous les aspects du jeu. J’ai vu ça. J’y étais, j’en ai été témoin et c’est assez impressionnant. Il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent toucher au jeu dans toutes ses facettes comme lui.

Frappant avec des coureurs en position de but, la moyenne de Freeman de .391 se classe deuxième dans les majors, tandis qu’Olson frappe .322 avec un OPS de 1,229 en tête des majors dans ces situations. « Il est ce que nous attendons de notre frappeur de nettoyage », a déclaré le manager des Braves, Brian Snitker. « Il a passé une excellente année. »

C’est le genre de saison qui ferait d’Olson un favori MVP dans de nombreuses années, sinon la plupart, surtout dans le passé, lorsque les circuits et les points produits avaient plus de poids qu’aujourd’hui auprès de certains électeurs motivés par l’analyse. Olson a déjà dépassé ses précédents records en carrière en termes de circuits et de points produits, et nous sommes toujours en août.

Avant samedi, les leaders NL du fWAR étaient Betts (7,0), Freeman (6,4) et Acuña (6,3), Olson étant sixième (4,5).

« Tout le monde fait quelque chose de spécial de différentes manières, et c’est dommage que tout cela vienne de la Ligue nationale et de deux équipes, alors qu’elles méritent toutes à peu près le titre de MVP », a déclaré le releveur des Braves AJ Minter. «C’est nul pour Ronald et Matt, car ils doivent rivaliser avec ce que font ces gars-là. J’adorerais que l’un de nous le ramène à la maison. Mais tous les quatre font quelque chose de spécial.

Les deux courses effectuées par Olson samedi l’ont non seulement fait dépasser le sommet en carrière de 111 qu’il avait eu en 2021 lors de sa dernière saison avec Oakland, mais ont également dépassé le record en carrière du légendaire Brave Chipper Jones, un membre du Temple de la renommée au premier tour qui a connu neuf saisons. avec au moins 100 points produits, mais jamais plus de 111.

« Comme je l’ai déjà dit, j’ai l’impression de toujours frapper avec un gars sur les buts, en position de but », a déclaré Olson, qui a déclaré que l’offensive historiquement solide des Braves a été un facteur majeur de son succès.

Mais l’entraîneur des frappeurs Kevin Seitzer et Snitker soulignent également les améliorations apportées par Olson dans son approche et sa sélection de terrain. Il a augmenté sa moyenne à 0,272 et son OPS à 0,974, qui seraient tous deux ses meilleurs records de la saison.

« Il a certainement eu au moins une ou deux bonnes années de home run avec Oakland », a déclaré Crawford. « Mais il semble qu’il soit devenu un frappeur plus complet qu’il ne l’était. Où il utilise désormais tout le terrain et frappe les droitiers et les gauchers.

Olson est sur la bonne voie pour 54 circuits et 142 points produits, ce qui battrait les records de franchise détenus par Andruw Jones, qui a réussi 51 circuits en 2005, et le membre du Temple de la renommée Eddie Mathews, qui a réussi 135 points produits en 1953. No Brave a mené la NL en termes de points produits. puisque Jones en avait 128 au cours de cette saison 2005.

« Ouais, ce gars peut frapper », a déclaré Pollock à propos d’Olson. « Rien que la puissance et l’explosivité qu’il a dans sa batte, c’est incroyable. Il ne manque pas très souvent, donc c’est plutôt génial. C’est assez sauvage. Je veux dire, cette équipe des Braves a des gars. Il est super impressionnant.



Matt Olson réussit un doublé RBI lors de la victoire 5-1 des Braves vendredi. (Darren Yamashita / USA aujourd’hui)

Jones et Mathews étaient tous deux finalistes de la NL MVP au cours de ces saisons record de franchise, Jones terminant juste derrière Albert Pujols et Mathews un peu plus loin derrière Roy Campanella.

« Pour être honnête avec vous, je n’y pense pas beaucoup », a déclaré Olson à propos du prix. « Étant donné le choix de MVP en ce moment, ce serait absolument Ronald. Il est tellement dynamique. Je veux dire, change immédiatement le jeu avec un seul lancer. Et cela se ressent sur le terrain. C’est assez fou d’être témoin de ce qu’il fait.

Acuña est, de l’avis de beaucoup, devenu le joueur le plus excitant du baseball, et certains le considèrent comme le meilleur. Il joue au jeu avec un talent inégalé, mais aussi avec des compétences qui étonnent non seulement les fans mais aussi les autres joueurs.

« Oh, ouais, probablement plus avec les joueurs », a déclaré Pollock. « Parce que nous savons exactement à quel point il est difficile de faire certaines choses, et à quel point il est inconfortable pour une équipe adverse de le regarder dans la surface, avec la pression qu’il met sur l’autre équipe. Je veux dire, il n’y a que quelques gars qui vous donnent ce sentiment dans le jeu, et il en fait partie.

Crawford a déclaré : « Oui, vous voyez un gars comme lui, qui peut frapper la balle hors du parc, mais en même temps peut frapper un simple et voler quelques buts. Et puis d’après ce que j’ai vu, il joue bien en défense. Vous n’avez jamais vraiment envie de le tester avec son bras. Alors oui, nous pouvons certainement le voir et l’apprécier.

Le fait qu’Acuña fasse ce qu’il fait deux ans après une opération majeure au genou le rend encore plus impressionnant pour les autres joueurs.

Lorsqu’on lui a demandé si Betts était similaire à Acuña en première place, Pollock a répondu : « Je pense qu’avec Mookie, la chose la plus impressionnante chez lui était – je veux dire, j’ai pu le voir tous les jours – si vous alliez à une vitrine, il ‘ Je serai l’un des meilleurs joueurs, mais ce qui est impressionnant, c’est quand on le regarde tous les jours, juste sa régularité. Il n’y a pas un seul outil qui dira « Oh mon Dieu », c’est bizarre. Mais mis tout cela ensemble, c’est tout simplement super spécial. Et la régularité avec laquelle vous voyez cela se jouer chaque jour dans le jeu, c’est ce qui m’a le plus impressionné chez lui.

Et Acuña ?

« C’est bizarre », a déclaré Pollock. « Cette capacité est bizarre. J’ai subi des blessures, et c’est un tout autre jeu de balle, tester le type de résilience dont vous disposez. Le simple fait de le voir revenir et ne rien manquer montre également le genre d’état d’esprit qu’il a.

(Photo de Ronald Acuña Jr. : Robert Edwards / USA Today)