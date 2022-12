Ronald Acuña Jr. ratissant le terrain de sable fera penser aux fans des Braves comme MVP

Ronald Acuña Jr. passe le meilleur moment de sa vie dans son Venezuela natal cette intersaison.

Une intersaison dans laquelle Ronald Acuña Jr. est en parfaite santé est exactement ce dont les Braves d’Atlanta avaient besoin.

Acuña a raté la seconde moitié de la saison 2021 de la MLB après avoir déchiré son ACL. Bien qu’il se soit battu il y a une saison, Acuña n’était pas le même joueur à cinq outils qu’il avait été avant de se déchirer le genou en lambeaux sur la piste d’avertissement de LoanDepot Park à Miami juste avant le All-Star Game. Cependant, Acuña semble être de retour à son ancien jeu de balle avec des amis dans son Venezuela natal.

En le regardant écraser des balles de baseball sur le terrain de sable, Braves Country pense à une chose: 2023 NL MVP.

Ronald Acuña Jr. est un énorme candidat au rebond pour les Braves d’Atlanta 2023

Malgré la perte des pierres angulaires de la franchise Freddie Freeman et Dansby Swanson au profit d’un autre club de la Terre-Neuve dans des cycles consécutifs d’agence libre, Atlanta est toujours l’une des meilleures équipes de baseball. Les Braves ont peut-être encore quelques trous à combler (arrêt-court, champ gauche, etc.), mais une Acuña en pleine santé, ainsi qu’un Ozzie Albies en pleine santé, pourraient propulser cette équipe à gagner à nouveau plus de 100 matchs.

Dans une période d’agence libre où d’autres clubs dépensent des dollars comme l’argent du Monopoly, le directeur général des Braves, Alex Anthopoulos, n’a pas été disposé à compromettre l’avenir de l’organisation pour le succès à court terme et agréable d’une signature d’agent libre à succès. Nous verrons comment tout cela fonctionnera, mais Anthopoulos a un plan, qui inclut Acuña qui monte au niveau MVP.

Alors que la Ligue nationale est chargée et que le champion en titre des World Series Houston Astros est un wagon total dans le circuit junior, les Braves sont à nouveau sur une liste restreinte d’équipes qui peuvent de manière réaliste gagner la Classique d’automne 2023. Comme pour tout, la chance doit être de votre côté en séries éliminatoires. Cependant, une équipe peut faire sa propre chance en ayant plus de bons joueurs, comme Acuña.

La façon dont Acuña jouera une autre saison après sa blessure au genou aura un impact massif sur les Braves.