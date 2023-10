Ronald Acuña Jr. et Spencer Strider battent plus de records de franchise, les Braves remportent leur 104e victoire

ATLANTA — La principale raison pour laquelle les Braves sont mieux placés pour connaître un succès durable que la plupart, sinon la totalité, des équipes des ligues majeures est le nombre de jeunes stars qu’ils ont signées pour des contrats à long terme, notamment Ronald Acuña Jr. et Spencer Strider, qui ont rompu la franchise. records samedi en aidant les Braves à remporter leur 104e victoire lors de l’avant-dernier match de la saison.

Acuña, l’un des principaux candidats MVP, a ajouté à la longue liste d’exploits lorsqu’il a volé le deuxième but lors de la troisième manche d’une victoire de 5-3 contre les Nationals. Sa 73e base volée cette saison a dépassé le record de franchise de l’ère moderne d’Otis Nixon de 72 en 1991.

Strider a retiré trois frappeurs sur des prises dans une première manche par ailleurs difficile pour battre le record de franchise de John Smoltz de 276 retraits au bâton en 1996, et le circuit de trois points de Marcell Ozuna en cinquième manche a donné à Atlanta sa première avance et a contribué à faire de Strider le seul match de 20 matchs des majors. gagnant.

« Je lui ai fait signer ma carte d’alignement – ​​c’est assez spécial », a déclaré le manager des Braves Brian Snitker. « Établir le record de retraits au bâton en une seule saison qu’un membre du Temple de la renommée détenait et remporter 20 matchs. »

#Braves» Marcell Ozuna à propos de Ronald Acuña Jr. battant le record de franchise d’Otis Nixon : « C’est incroyable. Il est MVP, et c’est tout. Personne n’a besoin d’attendre que la MLB annonce qu’il sera MVP, tout le monde sait qui c’est. – David O’Brien (@DOBrienATL) 1 octobre 2023

Ce n’était pas l’une des performances dominantes de Strider, mais il s’est installé après les trois premiers points pour travailler cinq manches, accordant six coups sûrs, trois points et trois buts sur balles avec sept retraits au bâton et élevant le nouveau record de franchise à 281 K. Cela représente 44 retraits au bâton de plus que le deuxième total le plus élevé dans les tournois majeurs cette saison, les 237 de Kevin Gausman pour Toronto.

« Je ne joue pas forcément pour battre des records. Ma satisfaction vient du fait que nous avons gagné et donné à mon équipe une chance de gagner », a déclaré Strider avec une modestie typique. « Je n’ai pas eu besoin d’être aussi spectaculaire cette année parce que nous avons une équipe tellement incroyable. Il y a beaucoup de choses que je pense pouvoir améliorer et qui, espérons-le, faciliteront la tâche de ces gars (afin qu’ils n’aient pas à venir me chercher autant l’année prochaine). Mais oui, c’est spécial. C’est peu dire qu’il s’agit d’une organisation spéciale avec beaucoup d’histoire. Je suis reconnaissant d’en faire partie.

Strider terminera la saison avec une fiche de 20-5 et une MPM de 3,86 en 32 départs, ce qui fait deux années consécutives que les Braves ont eu le seul vainqueur de 20 matchs de la MLB. En 2022, c’était Kyle Wright, qui a obtenu une fiche de 21-5 avec une MPM de 3,19 en 30 départs.

« Pour un lanceur, c’est le summum, mec, gagner 20 matchs », a déclaré Snitker. « Quand on peut persévérer pour prendre les départs et tout gagner 20 matchs. Et je vous garantis qu’il a donné beaucoup de crédit à ses coéquipiers. Vous avez besoin de beaucoup d’aide pour y parvenir.

En effet, Strider s’est assuré de le faire.

« Je pense que c’est une statistique d’équipe, bien sûr », a déclaré Strider. « Il y a beaucoup de ces matchs où je n’ai pas beaucoup contribué à notre victoire, mais pour une raison quelconque, mes coéquipiers semblent m’apprécier suffisamment pour marquer quelques points, donc je suis reconnaissant. Cela fait deux années de suite que cette organisation a remporté 20 matchs, et j’en ai parlé à Snit et à d’autres entraîneurs – c’est le reflet de l’organisation et de l’alignement, et simplement de l’équipe en général. Je pense que c’est une réussite de groupe, pas seulement quelque chose que j’ai fait. J’accorde autant de crédit à tout le monde.

Il a été mis en position de remporter la victoire après une cinquième manche de quatre points couronnée par le circuit de trois points d’Ozuna, son 38e pour dépasser son précédent record de 37 en carrière avec les Marlins en 2017. Les 36 circuits d’Ozuna depuis le 1er mai sont les sixièmes. dans les majors.

« C’est incroyable », a déclaré Ozuna à propos d’avoir aidé Strider à remporter cette victoire historique. «Je l’imaginais avant d’arriver à la boîte, et je l’ai fait. J’ai dit : « Merci, mon Dieu, de m’avoir donné l’opportunité » et d’avoir eu la chance d’avoir le talent pour le faire.

Strider a enregistré son record de franchise de 281 retraits au bâton en 186 2/3 de manches, contre 253 2/3 de Smoltz en 1996 lorsque le Temple de la renommée a terminé 24-8 avec une MPM de 2,94 en 35 départs et a remporté le NL Cy Young Award.

Au cours de chacune des deux saisons de Strider dans les grandes ligues, il a battu le record de la MLB du plus rapide à 200 retraits au bâton. Il l’a fait en 130 manches en tant que recrue en 2022 – battant la marque précédente du Temple de la renommée Randy Johnson – et a dépassé son propre record cette saison en obtenant 200 retraits au bâton en 123 1/3 de manches.

Depuis qu’il a quitté l’enclos des releveurs pour faire son premier départ en MLB le 22 mai 2022, Strider a réalisé le plus de retraits au bâton dans les majors avec 483. Gerrit Cole des Yankees est le suivant avec 479 retraits au bâton depuis cette date, mais Cole en a lancé 90 1/3. plus de manches que Strider sur cette période.

Acuña, après être devenu la semaine dernière le premier joueur de la MLB à réussir au moins 40 circuits et 70 buts volés au cours d’une saison – il était déjà premier dans les distinctions 40-50 et 40-60 – a ajouté quelques interceptions supplémentaires lors des deux premiers matchs de la saison. la série avec les Nationaux. Il a obtenu le vol record en troisième manche après qu’Acuña ait fait match nul en tête et volé le deuxième, le mettant en position de marquer sur le simple d’Austin Riley et de ramener les Braves à 3-1.

Lorsqu’on lui a demandé où se classait ce record parmi ceux qu’il avait battus, Acuña a répondu par l’intermédiaire d’un interprète : « Il faudrait probablement le classer premier ou deuxième, simplement parce que je pense que c’est un record qui existe depuis longtemps. Et c’est quelque chose que j’ai pu accomplir avec l’équipe.

Il a ajouté : « Je ne pense pas avoir jamais pensé que j’allais voler 73 bases, mais je pense que les nouvelles règles (y compris des bases plus grandes) ont certainement aidé un peu. »

Acuña a lancé la cinquième manche décisive des Braves avec un doublé, marquant sur un simple d’Ozzie Albies pour réduire l’avance à un point. Deux frappeurs plus tard, Ozuna a frappé son circuit de trois points contre le releveur Jordan Weems pour une avance de 5-3, mettant Strider en position pour la victoire. Snitker a demandé à Strider de se rendre au monticule avant la sixième manche, puis a fait appel au releveur Pierce Johnson, permettant à Strider de recevoir une ovation alors qu’il quittait le terrain devant une foule de 41 652 personnes, la 52e salle à guichets fermés de la saison à Truist Park.

« C’est génial », a déclaré Strider à propos de la foule. « J’y ai pensé tout le week-end : au nombre de records, personnels et d’équipe, que nous avons réalisés cette année. C’est génial de faire ça à la maison. Ça aurait été cool de le faire n’importe où, mais de le faire ici et de le faire vivre aux fans, c’est assez spécial. J’étais vraiment reconnaissant d’avoir pu faire ça ici.

Le circuit d’Ozuna était le 305e pour les Braves, qui en ont besoin de trois lors de la finale dimanche pour battre le record des Twins en une seule saison de la ligue majeure 2019 de 307 circuits. Son circuit et son triple en septième manche ont également contribué à garantir que les Braves seront presque certainement la première équipe de la MLB à frapper .500 ou mieux pour une saison complète.

Le pourcentage de frappes des Braves a chuté de 0,501 à 0,500 après avoir eu seulement deux coups sûrs supplémentaires (aucun circuit) sur 17 coups sûrs vendredi, mais les Braves sont de retour à 0,501 avant la finale de dimanche, soit 45 points d’avance sur la suivante. -le plus élevé dans les majors, le .456 des Dodgers.

« C’est incroyable de faire partie de cette équipe, comme je l’ai déjà dit et je continuerai de le dire », a déclaré Acuña à propos des records que les Braves ont établis ou menacés. « Juste un grand groupe de vétérans et de jeunes joueurs, et nous avons juste cette énergie qui commence dans le club-house, et nous la transportons sur le terrain, aux entraînements et à tout. Je pense que c’est en quelque sorte la clé de notre succès, et c’est ce dont nous devons continuer à tirer parti.

Snitker a déclaré à propos de ces exploits records : « C’était cool. C’était vraiment spécial de voir ça, et j’ai aussi une très bonne place pour le regarder. C’est quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie.

(Photo de Spencer Strider : Brett Davis / USA Today)