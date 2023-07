Ronald Acuña Jr. est le premier à atteindre 20/40/50 avant la pause des étoiles

Personne n’a connu une première moitié de saison comme Ronald Acuña Jr.

Le quadruple voltigeur All-Star d’Atlanta est entré dans l’histoire lundi soir en devenant le premier joueur à atteindre 20 circuits, 40 buts volés et 50 points produits avant la pause All-Star.

« Joueur spécial », a déclaré le manager des Braves, Brian Snitker, après qu’Atlanta ait prolongé sa séquence de victoires consécutives à neuf et déplacé 30 matchs au-dessus de 0,500 en battant les Cleveland Guardians 4-2.

Acuña, 25 ans, n’est également que le troisième joueur à frapper 20 circuits et à voler 40 buts lors des 84 premiers matchs, rejoignant Rickey Henderson (1990) et Eric Davis (1986).

Avant le match, Acuña a été nommé joueur NL du mois de juin, la deuxième fois qu’il remporte le prix cette saison.

En troisième manche, Acuña a prolongé sa séquence de coups sûrs à 14 matchs avant de frapper son 40e but, le plus qu’il ait eu en une saison. Il en a volé 37 en 2019.

Acuña a semblé se blesser à l’épaule droite en faisant une glissade tête la première. Il est resté quelques instants au sol avant d’être aidé à se relever et contrôlé par un entraîneur des Braves. Acuña est resté dans le match et a marqué quelques instants plus tard sur un simple.

Snitker a déclaré qu’Acuña était « un peu piqué » mais qu’il se sentait bien.

Il semble qu’il n’y ait rien que la rapide Acuña ne puisse faire.

« Vous sortez prendre un verre ou allez aux toilettes, vous risquez de manquer quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant », a déclaré Snitker. « Je suis juste content de l’avoir dans notre équipe et de pouvoir le regarder à chaque mot. »

Reportage de l’Associated Press.

