Ronald Acuña Jr. entre dans l’histoire avec la première saison 30/60 de la MLB

Ronald Acuña Jr. d’Atlanta a réussi un long grand chelem en deuxième manche contre les Dodgers de Los Angeles jeudi soir, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire des ligues majeures avec 30 circuits et 60 buts volés au cours de la même saison.

Acuña a envoyé un tir de 429 pieds au plus profond du pavillon du champ gauche devant Lance Lynn pour son troisième chelem en carrière et le premier depuis 2021. Acuña compte 36 circuits en carrière en août, son plus grand nombre au cours d’un mois.

Acuña possède 61 bases volées.

Rickey Henderson s’est approché du score de 30-60. Il a réussi 28 circuits et 87 interceptions en 1986 avec les Yankees de New York, puis 28 circuits et 65 interceptions lorsqu’il a remporté le titre de MVP avec Oakland en 1990.

Deux joueurs font partie du club 30-50 : Eric Davis a réussi 37 circuits et 50 interceptions en 1987 et Barry Bonds a réussi 33 circuits et 52 interceptions en 1990, lorsqu’il a remporté son premier de sept MVP. Davis a également réussi 27 circuits et 80 interceptions en 1986, rejoignant Henderson en tant que seul membre du club 20-80.

Personne n’a réussi 40 circuits et 50 interceptions en une saison. Il y a eu quatre joueurs 40-40 : Jose Canseco en 1988, Bonds en 1996, Alex Rodriguez en 1998 et Alfonso Soriano en 2006.

Reportage de l’Associated Press.

