Ronald Acuña Jr. des Braves touché au coude gauche par un lancer, quitte le match

La star des Braves d’Atlanta, Ronald Acuña Jr., a été touchée au coude gauche par un lancer du releveur des Pirates de Pittsburgh Colin Holderman lors de la sixième manche mardi soir et a quitté le match.

Acuña a été l’un des meilleurs joueurs des majors cette saison, et les Braves ont apporté le meilleur record de la MLB dans le match. Il a commencé le match avec son 26e circuit – son 31e premier circuit en carrière et son cinquième cette saison – et est allé 1 pour 3.

Ronald Acuña Jr. claque un coup de circuit en solo pour lancer les Braves contre les Pirates

Acuña est au bâton .339 en 111 matchs et mène les majors avec 53 buts volés.

La recrue Forrest Wall a couru pour Acuña et l’a remplacé dans le champ droit.

Reportage de l’Associated Press.

