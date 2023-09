Ronald Acuña Jr. des Braves réussit 2 circuits pour atteindre le bord du club 40-40, et bien plus encore

ATLANTA — Lors de la soirée de bat-flip bobblehead de Ronald Acuña Jr. à Truist Park, l’homme lui-même a veillé à ce que les 40 695 personnes présentes aient un moment inoubliable, qu’elles fassent ou non partie des 15 000 personnes qui ont reçu le souvenir offert.

Acuña a réussi un circuit dès le premier lancer de la première manche, comme il a l’habitude de le faire, donnant aux Braves une avance qu’ils ne abandonneraient pas dans une victoire de 9-3 contre les Phillies. Mais la superstar d’Atlanta ne faisait que commencer.

Il a de nouveau marqué en début de sixième manche, donnant à Acuña 39 circuits et le plaçant à un circuit de devenir le cinquième joueur à avoir au moins 40 circuits et 40 buts volés en une seule saison. Les chants familiers de « MVP ! » a rempli Truist Park à guichets fermés après chacun de ses circuits alors qu’Acuña faisait son trot bouillonnant et flamboyant autour des bases.

« Ce gars, comme je l’ai déjà dit, est le joueur le plus talentueux de la planète », a déclaré le lanceur des Braves Spencer Strider, qui a réussi 11 retraits au bâton en sept manches pour sa 18e victoire dans les tournois majeurs en 23 décisions. « Chaque jour (Acuña) fait quelque chose de spécial. »

Strider a superbement lancé, limitant les Phillies à quatre coups sûrs, trois points et aucun but sur balles tout en enregistrant son 11e match au bâton à deux chiffres cette saison, un de moins que le record de franchise de l’ère moderne de John Smoltz en 1996. Les Braves ont mis fin à une séquence de quatre défaites avec leur première victoire depuis qu’ils ont remporté un sixième titre consécutif dans la NL East mercredi à Philadelphie, un match également remporté par Strider.

c’est le deuxième match de Ronald Acuña Jr. cette saison avec plusieurs HR et un SB, à égalité pour le plus grand nombre de matchs de ce type en une seule saison depuis au moins 1901 https://t.co/RGVQSdylDe – Sarah Langs (@SlangsOnSports) 20 septembre 2023

Marcell Ozuna est allé 3-en-3 avec un but sur balles et trois points produits pour faire de lui le cinquième Brave avec au moins 85 points produits, égalant le record de franchise depuis que les points produits sont devenus une statistique officielle en 1920.

Mais cette soirée appartenait à Acuña, qui a obtenu ses 38e et 39e circuits, son 67e but volé et ses 99e et 100e points produits, tout en élevant sa moyenne à 0,338 avec un 1,014 OPS en tête de la NL.

« La capacité de sortir et d’obtenir le premier frappeur du match est incroyable », a déclaré Strider, qui portait un maillot Acuña 30-60 après le match et a noté: « Oui, il va annuler le T-shirt qu’ils ont fait pour lui assez rapidement, alors j’ai pensé que je le porterais.

Strider a ajouté : « Je suis très reconnaissant de pouvoir être aux premières loges de tout ce qu’il a fait cette année. Qui sait ce qu’il pourra faire pour le reste de sa carrière ? Je suis sûr que cette année va ressembler à une année moyenne pour lui.

Il fait des choses qu’aucun joueur n’a jamais faites.

« Je remercie simplement Dieu d’avoir pu rester en bonne santé », a déclaré Acuña par l’intermédiaire d’un interprète. « Je l’ai déjà dit, être en bonne santé est mon objectif principal, mon objectif principal. J’ai l’impression que si je suis en bonne santé, je suis capable de faire les choses que je fais.

C’était son deuxième match cette saison avec plusieurs circuits et une base volée, à égalité pour le plus grand nombre de matchs de ce type en une seule saison remontant au moins à 1901, selon Sarah Langs de la MLB. Les 12 matchs d’Acuña avec au moins un circuit et un but volé sont à égalité avec Bobby Bonds (1973) au deuxième rang en une saison depuis 1900, un de moins que le record de l’ère moderne de Rickey Henderson en 1986.

« Il est juste en train de préparer une sorte d’année spéciale, spéciale », a déclaré le manager des Braves Brian Snitker à propos d’Acuña, qui, plutôt que de montrer le moindre signe de pression alors qu’il flirte avec l’histoire et entend ces « MVP! » chants, a porté son jeu à un autre niveau, avec 11 circuits et huit buts volés au cours de ses 20 derniers matchs.

« Le seul endroit où cet enfant ne ressentira pas de pression est entre ces lignes – il est dans son monde là-bas », a déclaré Snitker.

Strider n’a accordé qu’un seul coup sûr et un seul coup sûr au frappeur en cinq manches sans but avant d’abandonner deux simples et le circuit de trois points de Bryce Harper en sixième après que les Braves aient pris une avance de 7-0. Strider a lancé un septième parfait pour terminer avec quatre coups sûrs, trois points et aucun but sur balles autorisé tout en accumulant 11 retraits au bâton pour porter son total en tête des majors à 270 en 176 manches.

En huit matchs de saison régulière en carrière contre les Phillies, dont sept départs, Strider a une fiche de 8-0 avec une MPM de 1,90 et 72 retraits au bâton en 47 1/3 de manches.

« Il y a un élément de hasard dans chaque sortie, qui, je pense, empêche une équipe d’avoir exactement la même approche, de chaque côté du ballon », a déclaré Strider, qui a été plus économe que d’habitude, décochant 68 frappes sur 91 lancers. « Nous avons fait du bon travail en déplaçant la balle rapide, et c’est quelque chose que nous n’avons pas fait autant (à Philadelphie la semaine dernière). »

Strider sera parmi ceux qui suivront de près mercredi, avec Acuña frappant à la porte de l’histoire et semblant prête à faire irruption. Les Braves clôturent la série à 12h20 mercredi avec Bryce Elder affrontant Aaron Nola des Phillies, contre qui Acuña a une moyenne de .326 et 1.122 OPS avec quatre circuits en 43 au bâton.

C’est sa chance d’obtenir une fiche de 40-40 à domicile avant que les Braves ne prennent la route pour une série de quatre matchs à Washington.

« Il n’y a rien de tel que d’être à la maison », a déclaré Acuña après la 49e vente à domicile des Braves, mardi. « Honnêtement, le soutien que nous recevons, j’ai l’impression qu’il nous aide à nous concentrer et à faire ce que nous devons faire pour faire le travail. C’est incroyable. »

On peut facilement affirmer qu’aucun des quatre membres actuels du club 40-40 — José Canseco, Barry Bonds, Alex Rodriguez, Alfonso Soriano — n’a connu une saison aussi impressionnante que celle d’Acuña, qui mène les majors dans les bases volées. par une large marge. Esteury Ruiz (61 ans) d’Oakland est le seul autre joueur à en avoir jusqu’à 50.

Aucun des membres actuels du club 40-40 n’a réussi plus de 46 circuits ou 46 buts volés au cours de sa saison 40-40. Cela signifie qu’un circuit supplémentaire d’Acuña fera de lui non seulement le cinquième membre du club 40-40, mais aussi le seulement membre des clubs 40-50 et 40-60. Et avec un circuit et trois interceptions lors des 11 matchs restants des Braves, Acuña deviendrait le membre fondateur – gulp – du club 40-70.

Sept des matchs restants des Braves seront contre les Nationals de Washington, qui ont accordé le deuxième plus grand nombre de buts volés dans les majors.

Les quatre actuellement dans le club 40-40 étaient des contemporains de l’ancien joueur de troisième but des Braves Chipper Jones, un membre du Temple de la renommée au premier tour qui sert maintenant de consultant en frappe pour l’équipe et est l’un des plus grands admirateurs d’Acuña. Le dernier à rejoindre le club des 40-40 fut Soriano en 2006, le seul nouveau venu de ce siècle. Il faudra peut-être beaucoup de temps avant que quelqu’un d’autre ne fasse ce que fait Acuña.

« C’est assez spécial », a déclaré Jones, qui a réalisé des sommets en carrière de 45 circuits et 25 buts volés lors de sa saison 1999 de MVP de la Ligue nationale, et il croit qu’il regarde une performance de MVP d’Acuña. « Vous venez au parc tous les jours en pensant qu’il va faire quelque chose d’incroyable. Et qu’il s’agisse d’un home run qui ne fait que 420 pieds mais qui ne s’élève qu’à 15 pieds du sol, ou d’un ballon qui atteint 470 pieds, ou, vous savez, vous ne voulez pas lui lancer un lancer, il pourrait voler trois ou quatre sacs. tous les soirs s’il le voulait. Je n’ai jamais rien vu de pareil.

« C’est pourquoi je pense qu’ils auraient déjà dû envoyer la plaque (MVP) à sa maison. »

Avant mardi, il semblait sain que ce soit le seul obstacle potentiel à empêcher une saison 40-70 pour Acuña. Après avoir raté des matchs samedi et dimanche à Miami en raison d’une tension au mollet droit, les seuls départs qu’il a ratés toute la saison, les Braves n’ont pas suggéré qu’il réduise son ultra-agressivité, mais simplement qu’il soit intelligent à ce sujet. Snitker a félicité Acuña toute la saison pour son agitation et sa course de base.

Snitker a déclaré qu’Acuña connaissait son corps mieux que quiconque et était convaincu que la superstar saurait quand il devrait courir et s’il était complètement rétabli pour se lancer à fond sur les sentiers de base. Il a couru en cinquième manche après son premier simple contre Michael Lorenzen, qui venait d’entrer dans le match, et la présence perturbatrice d’Acuña a aidé les Braves à organiser une manche de quatre points qui a transformé une avance de trois points en une marge de 7-0.

Le circuit de la première manche contre le gaucher des Phillies Christopher Sánchez était le 33e circuit de départ en carrière d’Acuña, prolongeant ainsi son record de franchise, et le septième circuit de départ qu’il a frappé cette saison. Treize de ses premiers circuits ont eu lieu sur le premier lancer, dont trois cette saison.

Les Braves ont encore une fois évité une séquence de cinq défaites consécutives, quelque chose qu’ils n’ont pas connu depuis septembre 2017. Non seulement ils sont la seule équipe de la MLB sans au moins cinq matchs sans dérapage depuis le début de la saison 2018, mais leurs 859 matchs sans défaite Une séquence de défaites de plus de quatre matchs est la troisième plus longue période de ce type dans l’histoire de la MLB et la plus longue depuis que les Yankees ont disputé 877 matchs sans en perdre cinq de suite entre 1946 et 1952.

(Photo de Ronald Acuña : Brett Davis / USA Today)