Rona avec Ritu, Sambhar avec Shweta « lancés » par Twitter

Koffee With Karan est tout au sujet des potins de célébrités, mais que se passerait-il s’il y avait des talk-shows qui vous permettaient d’évacuer toutes vos frustrations, ou un animateur de talk-show qui continuait à vous tendre tranquillement des mouchoirs pendant que vous pleuriez ? Que diriez-vous d’un talk-show où vous pourriez simplement passer du temps avec vos amis avec des collations ? Dans Twitterverse, les choses changent. Les gens sur Twitter proposent leurs propres retombées de Koffee With Karan et des idées de talk-shows uniques ont été présentées. Par exemple, un Gaalis avec Gaitonde vous laisserait vous défouler sans jugement, Rona avec Ritu vous laisserait sangloter, Pyaaz Ke Pakode avec Priyata inviterait des amis à manger des collations, Sambhar avec Shweta inviterait les invités à se gaver de glucides puis à faire la sieste. Vous obtenez la dérive.

Anda Curry avec Ankur. Ouais. https://t.co/blFsGETrEt – Ankur Pathak (@aktalkies) 11 août 2022

Gaalis avec Gaitonde !

Je ne jugerai pas. Bhadas nikaalo. https://t.co/UG211X9O18 — Ki Fark Pàndà (@PandaGaitonde) 11 août 2022

Pyaaz ke pakode avec Priyata. Rien de mieux que de chiller entre amis avec pakode et chai, nahi ?! https://t.co/35dQzUwfGu – Priyata Brajabasi (@PriyataB) 11 août 2022

Sambaar avec Swetha. Où nous avons un tas de glucides puis une sieste. https://t.co/AYepbEq3Ze — Swetha (@swetha__) 11 août 2022

Se balancer avec Svaalbard. Ce n’est pas ce que vous pensez… va simplement installer des balançoires sur une île glacée isolée, puis revenir en arrière https://t.co/HnJHfrbGaW — Bol ke lab azaad hain tere… #cachemire (@Svaalbard) 11 août 2022

Rona avec Ritu. Juste une pièce où tu entres et pleures à tue-tête pendant que je continue tranquillement à te tendre des mouchoirs. https://t.co/6UGeOezhXG – Rituparna Chatterjee (@MasalaBai) 11 août 2022

La plupart d’entre eux sonnent bien. Qu’est-ce que tu penses?

Alors que ces concepts entrent dans des phases de développement, nous devons nous débrouiller avec Koffee With Karan. Sonam Kapoor et Arjun Kapoor sont apparus récemment dans la série et il semblerait que Sonam ait repris son rôle de «reine du cul» résidente. L’acteur est connu pour lâcher des bombes de vérité sans vergogne, et bien que ses commentaires aient parfois été critiqués, sa nature franche a toujours été appréciée. Cette fois-ci, elle a appelé Alia Bhatt-Ranbir Kapoor vedette Brahmastra “Shiva n ° 1”, a dit à Karan Johar comment la plupart de ses vêtements sont empruntés et a révélé que ses frères avaient couché avec tous ses amis.

