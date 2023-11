Ron Washington embauché comme manager des Angels

n”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”type”:”oembed”,”width”:550,”contentType”:”rich”}, “__typename”: Markdown, “content”: Washington a eu sa dernière interview mardi soir et les Angels ont décidé qu’il était la bonne personne pour remplacer Phil Nevin. Buck Showalter, un autre manager vétéran, a également été sérieusement pris en considération et les Angels ont également examiné des candidats sans aucune expérience en gestion, tels que Benji Gil, Torii Hunter, Ray Montgomery et Darin Erstad.nnMais les Angels ont finalement opté pour l’expérience, alors que Washington faisait ses débuts. entraîneur dans les Majors en 1996, entraîneur de première base avec les A de 1996 à 2006 jusqu’à ce qu’il soit nommé manager des Rangers. Washington est connu pour son travail avec les joueurs de champ intérieur, ses formidables compétences en leadership et sa personnalité colorée. :44.494Z”,”preferredPlaybackScenarioURL(“preferredPlaybacks”:”mp4AvcPlayback”)”:”https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2023/2023-02/03/c7b6cbe4 -e3a70bfe-903876c3-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4″,”type”:”video”,”description”:”MLB Tonight explique l’impact de Ron Washington sur les jeunes talents des Braves et comment Vaughn Grissom peut éclater en 2023″, displayAsVideoGif”:false,”duration”:”00:07:17″,”slug”:”washington-shapes-braves-youth”,”tags”:[“__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-144″,”title”:”Atlanta Braves”,”team”:”__ref”:”Team:144″,”type”:”team”,”__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-687093″,”title”:”Vaughn Grissom”,”person”:”__ref”:”Person:687093″,”type”:”player”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”mlbn-mlb-tonight”,”title”:”MLB Tonight”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”mlb-network”,”title”:”MLB Network”,”type”:”taxonomy”],”thumbnail”:”__typename”:”Thumbnail”,”templateUrl”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/formatInstructions/mlb/zvpywiq93x6u2hddmmze”,”title” :”Washington façonne la jeunesse des Braves”,”relativeSiteUrl”:”/video/washington-shapes-braves-youth”,”__typename”:”Markdown”,”content”:”En tant que manager des Rangers, il avait un 664 -611, a remporté deux titres de division et a obtenu une place pour la Wild Card. Il a mené le club à quatre saisons consécutives de plus de 90 victoires de 2010 à 2013, mais les Rangers avaient une fiche de 53-87 en 2014, lorsqu’il a démissionné en raison de ce qu’il appelé une « affaire personnelle hors du terrain ».”nnWashington est revenu à l’entraînement avec les A en 2015 avant de rejoindre l’organisation d’Atlanta en 2017. Il était candidat pour le poste de manager là-bas qui a été attribué à Brian Snitker.nnWashington devra aider à constituer une nouvelle équipe d’entraîneurs, car les Angels devront remplacer l’entraîneur des lanceurs Matt Wise, l’entraîneur des frappeurs Marcus Thames et l’entraîneur des rattrapeurs Drew Butera. . Tous les trois sont partis rejoindre l’organisation des White Sox et il pourrait y avoir d’autres changements à venir. “news”,”subHeadline”:null,”summary”:”Les Angels ont embauché Ron Washington comme nouveau manager mercredi et il sera officiellement présenté lors d’une conférence de presse la semaine prochaine. Washington, 71 ans, a dirigé les Rangers de 2007 à 2014, les menant notamment à des participations aux World Series en 2010 et 2011. Washington, 71 ans, a dirigé les Rangers de 2007 à 2014, les menant notamment à des participations aux World Series en 2010 et 2011. 