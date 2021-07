Ron Rivera: l’entraîneur-chef de l’équipe de football de Washington est «frustré» par la faible consommation de vaccins de la NFL | Nouvelles de la NFL

L’entraîneur-chef de l’équipe de football de Washington, Ron Rivera, est immunodéprimé après une bataille contre le cancer en 2020

Le survivant du cancer Ron Rivera, entraîneur-chef de l’équipe de football de Washington, est déconcerté par le sentiment anti-vaccination évident dans le faible nombre de vaccinations de son équipe.

Rivera, qui est immunodéprimé après une bataille contre le cancer en 2020, n’a pas masqué sa frustration envers les joueurs de l’équipe de football de Washington pour avoir traîné les pieds dans la recherche de vaccins contre Covid-19.

Au 26 juillet, la NFL a déclaré que l’équipe de football de Washington n’était vaccinée qu’à 60%.

Rivera continue de porter un masque dans certaines circonstances

« Je suis vraiment frustré. Je suis plus que frustré. Une partie de la raison pour laquelle j’entre avec un masque est que je suis immunodéficient. Et avec cette nouvelle variante … qui sait », a déclaré Rivera. « J’espère juste que nos gars peuvent comprendre cela. »

Espérant ne pas être obligé d’ajouter le survivant de Covid aux défis médicaux qu’il a vaincus, Rivera a autorisé qu’il partagera des informations mais demandera aux joueurs de prendre leur propre décision.

« Je pense que le gros problème est vraiment d’avoir des conversations individuelles », a-t-il déclaré.

« Je ne dirai à personne quoi faire. J’espère que nous pourrons atteindre ces gars, pour les aider à comprendre que ce n’est pas seulement pour eux, mais aussi pour les gens autour d’eux. »

La NFL a informé les équipes plus tôt en juillet qu’elles pourraient potentiellement perdre un match en raison d’une épidémie de coronavirus parmi les joueurs non vaccinés, et les joueurs des deux équipes ne seraient pas payés cette semaine-là.

« Comme nous l’avons appris l’année dernière, nous pouvons jouer une saison complète si nous maintenons un engagement ferme à respecter nos protocoles de santé et de sécurité et à apporter les ajustements nécessaires en réponse aux conditions changeantes », a déclaré le commissaire Roger Goodell dans une note envoyée aux clubs.

La NFL dit que les équipes avec des épidémies de Covid-19 parmi les joueurs non vaccinés pourraient faire face à des forfaits

Goodell dit que la ligue ne prévoit pas d’ajouter une 19e semaine pour accueillir des matchs qui ne peuvent pas être reprogrammés au cours d’une saison régulière de 18 semaines.

Cependant, les forfaits font partie des conséquences.

« Si un match ne peut pas être reprogrammé et est annulé en raison d’une épidémie de Covid-19 parmi des joueurs non vaccinés de l’une des équipes en compétition, l’équipe avec l’épidémie déclarera forfait et sera réputée avoir joué 16 matchs à des fins de brouillon, priorité de renonciation, etc. », a déclaré Goodell dans le mémo.

« Aux fins du classement des séries éliminatoires, l’équipe perdante sera créditée d’une défaite et l’autre équipe sera créditée d’une victoire. »

De plus, les joueurs des deux équipes ne seront pas payés pour le match perdu, et l’équipe responsable du match annulé en raison de joueurs non vaccinés couvrira les pertes financières et sera sujette à une mesure disciplinaire potentielle de la part du bureau du commissaire.