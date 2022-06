Ron Perlman critiqué pour un tweet supprimé affirmant que la décision de la Cour suprême sur les armes à feu était « réservée aux Blancs »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ron Perlman a été confronté à des utilisateurs de médias sociaux en colère après avoir exprimé son opinion à la suite de la décision 6-3 de la Cour suprême de jeudi annulant une loi de l’État de New York vieille de près d’un siècle qui restreignait qui pouvait obtenir un permis pour porter une arme en public.

« La dernière décision de la Cour suprême sur les armes à feu omet de dire la seule chose qu’elle voulait vraiment dire ; pour les Blancs uniquement », a-t-il tweeté juste après midi.

La publication sur les réseaux sociaux a reçu des milliers de likes, de commentaires et de retweets avant que Perlman ne supprime ses mots moins de 30 minutes plus tard.

L’affaire, New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v.Bruen, a été la première affaire majeure du deuxième amendement à venir devant la Cour suprême en plus d’une décennie.

TWITTER SLAMS LE GOUVERNEMENT. LA COLÈRE DE HOCHUL CONCERNANT LA DÉCISION DE SCOTUS RUN: « Désolé, LA CONSTITUTION VOUS EST ARRIVÉE »

« Pourquoi avez-vous supprimé ceci, @perlmutations ? » un utilisateur a écrit. « Avez-vous compris qu’un homme noir est responsable de la décision? C’est comme si certains d’entre vous devenaient plus stupides en temps réel. »

Une autre L’utilisateur de Twitter a écrit : « Une décision écrite par un Noir est « Pour les Blancs UNIQUEMENT » ? Ok… »

Un utilisateur de Twitter a partagé un capture d’écran du tweet de Perlman et a écrit: « D–n bro c’est fou, mais regarde ce raciste que j’ai trouvé qui a besoin d’être appelé! »

La norme existante exigeait d’un demandeur qu’il démontre un « motif valable » pour solliciter une licence et autorisait Les responsables new-yorkais exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une personne a démontré une raison suffisamment valable pour avoir besoin de porter une arme à feu.

« Dans ce cas, les pétitionnaires et les répondants conviennent que les citoyens ordinaires et respectueux des lois ont le même droit de porter des armes de poing en public pour leur légitime défense. Nous sommes également d’accord, et maintenant, conformément à Heller et McDonald, que les deuxième et quatorzième amendements protéger le droit d’un individu de porter une arme de poing pour se défendre à l’extérieur de la maison », a écrit le juge Clarence Thomas dans l’avis de la Cour, faisant référence à deux affaires d’armes à feu précédentes.

« Étant donné que l’État de New York délivre des licences de transport public uniquement lorsqu’un demandeur démontre un besoin particulier d’autodéfense, nous concluons que le régime de licences de l’État viole la Constitution. »

Thomas a noté que la loi de l’État ne définit pas ce que signifie une « cause appropriée » et que les tribunaux ont statué que la norme était respectée par les personnes qui montraient un « besoin spécial d’autoprotection ».

Dans 43 autres États, a déclaré Thomas, les autorités sont tenues de délivrer des licences aux candidats qui remplissent certaines conditions, et les responsables n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de dire non en raison de ce qu’ils estiment être un besoin insuffisant.

KEITH OLBERMANN EN RAGE APPELLE À LA DISSOLUTION DE LA COUR SUPRÊME APRÈS LA DÉCISION DE TRANSPORT DISSIMULÉ DE NEW YORK

Le président Joe Biden, qui a activement travaillé sur une nouvelle législation sur le contrôle des armes à feu à la suite des récentes fusillades de masse à Uvalde, au Texas, et à Buffalo, à New York, s’est dit « profondément déçu » de la décision.

« Cette décision contredit à la fois le bon sens et la Constitution, et devrait nous troubler tous profondément », a déclaré Biden dans un communiqué. Il a ajouté: « Nous devons faire plus en tant que société – pas moins – pour protéger nos compatriotes américains. »

Le vice-président Kamala Harris a déclaré dans une brève déclaration: « La décision de la Cour suprême aujourd’hui défie la logique en termes de ce que nous savons que nous sommes capables de faire avec des lois raisonnables sur la sécurité des armes à feu pour assurer la sécurité et le bien-être des habitants de notre nation. »

Mardi, John Mellencamp a critiqué les politiciens pour leur manque d’action et les nouvelles lois « vagues » sur le contrôle des armes à feu à la suite de la fusillade de masse d’Uvalde en mai qui a fait 19 élèves et deux enseignants morts à Robb Elementary.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Ce n’est qu’en Amérique, et je veux dire seulement, en Amérique, que 21 personnes peuvent être assassinées et une semaine plus tard enterrées et oubliées, avec une petite vignette fragile, une vague notion d’une sorte de loi sur le contrôle des armes à feu posée sur les bureaux des sénateurs », il a tweeté .

« Quel genre de personnes sommes-nous qui prétendons que nous nous soucions de la pro-vie? Juste pour que vous le sachiez, tous ceux qui lisent ceci … les politiciens s’en foutent de vous, ils s’en foutent » de moi, et ils s’en foutent de nos enfants. Donc, avec cette joyeuse pensée en tête, passez un bel été, car il ne faudra que peu de temps avant que cela ne se reproduise. »

Mellencamp semblait faire référence au vote du Sénat américain mardi qui a avancé un nouveau projet de loi bipartite sur le contrôle des armes à feu qui, s’il est adopté, pourrait apporter le premier changement important à la législation sur les armes à feu depuis des décennies.

LE SÉNAT ADOPTE LE PROJET DE LOI BIPARTISAN SUR LE CONTRÔLE DES ARMES À FEU

Le Sénat a voté 65 contre 33 pour adopter le projet de loi tard jeudi soir. Les 50 membres votants démocrates et les 15 républicains, dont le chef de la minorité Mitch McConnell du Kentucky, ont voté pour envoyer le projet de loi à la Chambre pour un vote prévu vendredi. La loi bipartite de 80 pages sur les communautés plus sûres comprend des vérifications élargies des antécédents des acheteurs d’armes à feu de moins de 21 ans, accorde des subventions aux États qui adoptent leurs propres lois sur le drapeau rouge et offre un financement supplémentaire pour les mesures de sécurité scolaire et les services de santé mentale.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le projet de loi est la première loi majeure sur le contrôle des armes à feu depuis la Loi sur la sécurité publique et la protection contre l’utilisation des armes à feu à des fins récréatives de 1994, mieux connue sous le nom d’interdiction des armes d’assaut. L’interdiction a pris fin en septembre 2004 et les efforts pour renouveler l’interdiction ont échoué.

La National Rifle Association s’est opposée au nouveau cadre.

Le président Biden a signalé son soutien au projet de loi jeudi dans un communiqué disant: « Ce soir, après 28 ans d’inaction, des membres bipartites du Congrès se sont réunis pour répondre à l’appel des familles à travers le pays et ont adopté une législation pour lutter contre le fléau de la violence armée dans notre communautés. »

Il a ajouté: « Cette législation bipartite aidera à protéger les Américains. Les enfants dans les écoles et les communautés seront plus en sécurité grâce à cela. La Chambre des représentants devrait voter rapidement sur ce projet de loi bipartite et l’envoyer à mon bureau. »

Lorraine Taylor et Ronn Blitzer de Fox News ont contribué à ce rapport.