Ron, le père du leader de la Scientologie, David Miscavige, n’a plus que quelques jours à vivre

Le père du leader de SCIENTOLOGIE, David Miscavige, n’a plus que quelques jours à vivre – et a été contraint de créer une page GoFundMe pour payer ses propres funérailles.

Ron Miscavige a quitté l’Église en 2012 et a écrit une autobiographie explosive quatre ans plus tard détaillant le leadership impitoyable de son fils.

Le père du leader de la Scientologie, David Miscavige, a besoin d’un GoFundMe pour payer ses funérailles Crédit : Go Fund Me

Ron Miscavige n’a plus que quelques jours Crédit: Ces photos sont le www.thisischriswhite.com et ne peuvent pas être réimprimées sauf autorisation de

Mais, récemment, l’homme de 85 ans a lutté contre le cancer et n’a pas longtemps à vivre.

Hier, son épouse dévouée, Becky Bigelow, qui a quitté l’Église en même temps, a écrit un message émouvant sur Facebook, déclarant : « Ça a été toute une aventure et je suis béni pour nos 31 ans ensemble. Vous avez été mon rocher pendant les moments difficiles. .

« Tu as été mon tuteur et, malgré tout, tu m’as ramené à la maison. Malheureusement, notre temps est compté.

« Je serai toujours à tes côtés, mon amour, mon meilleur ami, mon mari. »

Bien que la religion controversée de son fils vaille des milliards de dollars, l’ami de Ron, Richard Shaw, a été contraint de créer un fonds commémoratif Ron Miscavige sur le site Web GoFundMe pour aider à payer les frais funéraires.

Richard révèle qu’il a fait équipe avec Ron, un musicien talentueux, pour écrire une chanson plus tôt cette année intitulée « Ron’s Theme (I’m Happy) », avec Geoff Levin, un ancien scientologue et producteur de musique/auteur-compositeur.

Becky a envoyé des photos à Richard pour qu’il puisse créer une vidéo YouTube personnelle touchante, qui est maintenant publiée sur le site de financement.

David Miscavige a été qualifié de « dirigeant corrompu » par son père Ron Crédit : AFP

Il écrit sur la page : « Ron Miscavige approche de la fin de sa vie extraordinaire et a demandé de publier cette vidéo de sa chanson : « Ron’s Theme (I’m Happy) » afin de récolter des fonds pour sa crémation et ses frais commémoratifs.

« Ron Miscavige est le père de David Miscavige, le chef de l’Église de Scientologie.

« Il a passé 42 ans à vivre sous l’emprise de l’Église mais s’est échappé en 2012. Depuis lors, sa vie a été plus enrichissante et épanouissante que jamais.

« La femme de Ron, Becky, a envoyé un assortiment de photos afin que nous puissions créer une vidéo avec la chanson comme musique en vedette. Famille, amis et souvenirs. »

David et sa sœur Denise lors de leur deuxième anniversaire à la maison Miscavige à Willingboro, New Jersey Crédit: Ces photos sont le www.thisischriswhite.com et ne peuvent pas être réimprimées sauf autorisation de

En septembre dernier, Ron a dénoncé son fils, le qualifiant de « dirigeant corrompu » et racontant qu’il lui aurait été interdit de voir ses deux filles et petits-enfants après avoir quitté l’Église.

Il allègue également qu’il a été suivi par des enquêteurs privés, qui ont même regardé comme ils pensaient qu’il avait une crise cardiaque.

Sans pitié, Ron prétend que les détectives ont été invités à le laisser mourir.

« Tout ce que je voulais faire quand je suis parti, c’était reprendre ma vie en main, mais j’avais des détectives privés qui me suivaient, payés 10 000 $ par semaine pour rendre compte de toutes mes actions entre huit heures du matin et huit heures du soir », a-t-il déclaré.

« Quand j’étais suivi, je faisais mes courses dans une épicerie près de chez moi, c’était un jour d’été et j’avais un t-shirt à poche.

« LE POUVOIR L’A CORROMPÉ »

« J’ai ouvert la porte pour mettre les courses, je me suis penché, mon portable était dans la poche poitrine gauche et j’ai cru qu’il allait tomber, alors j’ai attrapé mon portable avec mon bras droit, à mon insu se trouvaient deux détectives privés regarder dans une camionnette obscurcie, et l’un d’eux a dit: « On dirait que la cible a une crise cardiaque, je vais appeler. »

« Il a appelé Greg, le nom de son maître, il a dit qu’il aurait quelqu’un au téléphone, quelques minutes plus tard, une personne est venue au téléphone, et a dit : ‘Écoute, si c’est son heure de mourir, n’interviens pas , ne fais rien, laisse-le mourir.' »

En 2016, Ron a écrit son best-seller n°1 du New York Times intitulé Ruthless : Scientology, My Son David Miscavige, and Me.

Le QG britannique de la Scientologie à East Grinstead Crédit : Alamy

Le siège de la Scientologie sur la côte ouest à East Hollywood Crédit : Archives Hulton

Il a également lancé son propre site Web, interviewant d’anciens scientologues et exposant la réalité de la vie dans l’Église.

Ron a déclaré: « C’est la seule raison pour laquelle je fais tout cela, je veux que les gens s’éveillent, afin qu’ils sachent la vérité et que cela ne gâche pas leur vie.

« C’est vraiment étrange de se rendre compte que David n’est plus ce qu’il était, c’est un fait.

« Quand il était enfant, c’était une personne totalement différente. Je pense que le pouvoir l’a corrompu. »

Un porte-parole de la Scientologie a déclaré à l’époque que « les affirmations de Ron sont sans équivoque fausses ».

En mai dernier, il a été révélé que Tom Cruise passait son confinement dans le luxueux logement au dernier étage du luxueux siège britannique de la Scientologie.

La star hollywoodienne a décidé de rester en Angleterre après le tournage du dernier Mission Impossible qui a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19.

Les visites de Cruise à Saint Hill coïncidaient souvent avec les visites de son meilleur ami, Miscavige.

Ancien ami de la famille, scientologue et belle-fille du plus grand chanteur d’opéra vivant au monde, Placido Domingo, Sam Domingo a déclaré que Cruise utiliserait souvent la propriété d’East Grinstead comme base, vivant dans l’hébergement de luxe au dernier étage.

Le manoir était autrefois la maison du fondateur de la religion, L. Ron Hubbard.

Après une rénovation de 13 millions de livres sterling l’année dernière, le siège social britannique comprend un restaurant tout en verre dirigé par un chef étoilé Michelin qui travaillait au restaurant Royal Hospital Road de Gordon Ramsay.