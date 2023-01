Ron Klain, chef de cabinet de Biden à la Maison Blanche, devrait démissionner

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, se prépare à démissionner dans les semaines à venir, selon un rapport de Le New York Times.

Klain, conseiller de longue date du président Joe Biden, a soutenu Biden tout au long de sa campagne de 2020 et a aidé à guider son administration depuis son élection. Après les élections de mi-mandat en novembre et deux années bien remplies à la Maison Blanche, Klain a déclaré à ses collègues qu’il était prêt pour quelque chose de différent, selon le rapport.

Une recherche du remplaçant de Klain serait en cours, mais il n’est pas clair si un successeur a déjà été choisi ou quand la décision sera annoncée.

Klain a précédemment agi en tant que chef de cabinet de Biden pendant le premier mandat de l’ancien président Barack Obama, et il travaille avec Biden depuis qu’il s’est présenté à la présidence en 1987. Biden a choisi Klain comme chef de cabinet en novembre 2020, et il a fait partie de la divers succès et échecs de l’administration depuis – Klain a aidé à superviser le plan de secours Covid-19 et la distribution de vaccins, le programme d’infrastructure bipartisan et les investissements historiques dans le changement climatique tout en luttant contre des niveaux élevés d’inflation et en ralentissant la croissance économique.

La démission de Klain serait un changement significatif dans une administration qui a jusqu’à présent évité de nombreux revirements. Tous les membres statutaires du cabinet de Biden sont restés, et Klain est fier d’avoir duré plus longtemps que le premier chef de cabinet de tout autre président démocrate en plus de 50 ans, selon le rapport du Times.

L’ancien président Donald Trump, en revanche, en était à son troisième chef de cabinet, son troisième conseiller à la sécurité nationale et avait perdu 15 de ses premiers secrétaires de cabinet à ce stade de sa présidence.

Klain a été ouvert sur ses intentions de quitter éventuellement son poste, et il restera assez longtemps pour aider le nouveau chef de cabinet à faire la transition et à s’installer, selon le Times.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Lisez le rapport complet du New York Times ici.