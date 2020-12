Johnson (à droite) cogne les bras avec Chris Krebs après l’audience de mercredi. | Greg Nash-Pool / Getty Images

Chris Krebs a volé la vedette.

Un jour après que le sénateur Ron Johnson (R-WI) et un groupe d’autres républicains du Sénat aient finalement reconnu la victoire de Joe Biden, la commission de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales de Johnson a tenu une audition mercredi visant à la saper.

La victoire décisive de Biden au collège électoral lundi a forcé Johnson et certains de ses collègues républicains à reconnaître tardivement la réalité de la défaite du président Donald Trump, après des semaines à suggérer que Trump pourrait encore être déclaré vainqueur des élections de novembre. Maintenant incapable de nier que Biden sera le prochain président, l’audience a essentiellement servi de plate-forme aux républicains pour mentir sur la victoire de Biden entachée.

« L’élection a été volée à bien des égards », a affirmé le sénateur Rand Paul (R-KY) à un moment donné, dans ce qui est l’exemple le plus brutal de la façon dont les républicains ont essayé de renverser la réalité.

Mais Paul n’a même pas essayé d’offrir des preuves pour étayer son affirmation. Et les représentants de l’État couvrant tout l’éventail politique n’ont signalé aucune irrégularité ayant affecté le résultat – de nombreux États swing ont procédé à plusieurs recomptages pour s’assurer que c’était le cas.

«L’élection a été volée à bien des égards», ment Rand Paul, ne citant aucune preuve pic.twitter.com/G4m7mU7qRV – Aaron Rupar (@atrupar) 16 décembre 2020

La liste des témoins a illustré comment Johnson a essayé d’empiler le pont. Parmi eux, il y avait deux avocats pour la campagne Trump; un législateur d’État républicain de Pennsylvanie; et Ken Starr, l’ancien enquêteur de Bill Clinton qui est peut-être mieux connu ces jours-ci en tant que tête parlante amicale de Trump sur Fox News.

Tous ces témoins avaient soit un parti pris évident, soit peu ou pas d’informations de première main sur la sécurité des élections de 2020. Mais l’exception à cela était Chris Krebs, l’ancien chef de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) du Département de la sécurité intérieure (CISA) que Trump a renvoyé par tweet le mois dernier après avoir réfuté les mensonges et les théories du complot de Trump en l’appelant «le plus sûr de l’histoire américaine. . »

Krebs, qui est républicain, a rejeté à plusieurs reprises les suggestions de Johnson et d’autres selon lesquelles les résultats des élections avaient été en quelque sorte manipulés en soulignant que les décomptes dans tous les États contestés par la campagne Trump étaient appuyés par des bulletins de vote papier.

Ron Johnson a l’air d’avoir une indigestion alors que Krebs dénonce les mensonges de fraude électorale républicaine qui lui ont permis, ainsi qu’à d’autres responsables, de recevoir des menaces pic.twitter.com/hVjVwp1rVN – Aaron Rupar (@atrupar) 16 décembre 2020

«Il est important de prendre du recul et de regarder comment les votes sont exprimés dans le pays, en particulier avec les bulletins de vote papier, et cela indépendamment de toute connexion Internet, quel que soit le piratage étranger, tant que vous avez le reçu papier … vous peut vérifier vos calculs. »

« La Géorgie l’a fait trois fois et les résultats ont été cohérents », a ajouté Krebs, faisant allusion aux récits répétés en Géorgie qui montraient tous que Biden battait Trump.

Krebs: « C’est pourquoi il est si important d’avoir une trace papier et des bulletins de vote papier. Donc, même s’il y avait une interférence étrangère de nature algorithme malveillant, vous pouvez revenir aux reçus. Vous pouvez vérifier vos calculs, et la Géorgie l’a fait 3 fois. & les résultats étaient cohérents. » pic.twitter.com/1Rq4FYnCsO – Aaron Rupar (@atrupar) 16 décembre 2020

Krebs a essayé d’expliquer patiemment les garanties qui étaient en place pour empêcher la fraude électorale, mais à d’autres moments, il n’a pas essayé de cacher le fait qu’il pense que les républicains doivent passer à autre chose.

« Je pense que nous avons dépassé le point où nous devons avoir des conversations sur le résultat de cette élection », a déclaré Krebs, ajoutant plus tard: « Nous devons arrêter cela. Cela mine la confiance dans la démocratie. »

Une grande partie de l’audience de Johnson aurait pu être confondue avec un segment de Fox News

Le membre de premier plan du comité de la sécurité intérieure, le sénateur Gary Peters (D-MI), a commencé l’audience en fustigeant les républicains pour avoir perdu du temps avec une audition visant à délégitimer le président élu Biden en particulier et les élections américaines en général.

«Qu’elle soit intentionnelle ou non, cette audience donne une plate-forme aux théories du complot et aux mensonges et est un exercice destructeur qui n’a pas sa place au Sénat américain. Joe Biden a remporté l’élection », a déclaré Peters lors de son discours d’ouverture.

«Aucune irrégularité électorale généralisée n’a affecté le résultat final. Ces affirmations sont fausses. Et leur donner plus d’oxygène est une grave menace pour l’avenir de notre démocratie », a-t-il ajouté.

Peters: « Il n’y a pas eu d’irrégularités électorales généralisées qui ont affecté le résultat final. Ces affirmations sont fausses. Et leur donner plus d’oxygène est une grave menace pour l’avenir de notre démocratie … nous avons vu les démocraties du monde entier s’effondrer à cause de des paroles et des actions similaires. » pic.twitter.com/ioGyB1Qxkr – Aaron Rupar (@atrupar) 16 décembre 2020

Mais ces commentaires ne convenaient pas à Johnson, qui les a qualifiés de «irritants» et a déclenché un échange houleux avec Peters en le traitant de menteur.

« Il ne s’agit pas d’exprimer vos griefs », a riposté Peters, incitant Johnson à frapper à plusieurs reprises son marteau dans le but de le faire taire.

Un moment très passionné entre Ron Johnson et Gary Peters pic.twitter.com/e1zuGb9Kbr – Aaron Rupar (@atrupar) 16 décembre 2020

En fait, l’audience de Johnson semblait porter principalement sur la diffusion de griefs. Par exemple, le sénateur Josh Hawley (R-MO) a fait valoir que les républicains soulevant des questions de conspiration sur les résultats des élections ne sont pas différents du «canular russe» des démocrates. Une différence importante, cependant, est que s’il existe de nombreuses preuves de la collusion de la campagne Trump avec la Russie, il n’y a aucune preuve d’irrégularités électorales importantes.

Hawley a également déclaré qu ‘«hier, je parlais avec certains des électeurs de chez moi – un groupe d’environ 30 personnes – chacun d’entre eux, chacun d’eux, m’a dit qu’ils pensaient qu’ils avaient été privés de leurs droits, que leurs votes n’avaient pas peu importe, que l’élection ait été truquée. Ce sont des gens normaux et raisonnables, ce ne sont pas des fous.

La chemise « ce ne sont pas des fous » de Josh Hawley soulève de nombreuses questions auxquelles répond sa chemise pic.twitter.com/tikoLawsyG – Aaron Rupar (@atrupar) 16 décembre 2020

Mais le fait que les électeurs de Trump croient que les théories du complot que les républicains ont poussées à propos de la fraude électorale ne prouve pas qu’elles sont vraies. Et quand les républicains ont été mis au défi dans les salles d’audience et ailleurs pour produire des preuves qui dépassent l’insinuation et l’anecdote, ils n’ont rien trouvé.

S’il y avait le moindre doute sur le fait que les commentaires de Hawley sur la fraude électorale provenaient d’un lieu de mauvaise foi, cela a été résolu par le fait qu’il a dirigé chacune des séries de questions chargées qu’il a posées au chef de file des actualités par câble Ken Starr – et pas une seule. un à Krebs, le témoin avec de loin les informations les plus directes sur l’élection.

En se livrant à Trump, les républicains se mettent dans l’impasse

Alors même que de plus en plus de républicains succombent à la réalité de la victoire de Biden, l’audience de mercredi a montré combien d’entre eux continuent d’essayer de s’attirer les faveurs de Trump, dont les mensonges sur les élections continuent de devenir de plus en plus farfelus.

Mardi soir, par exemple, Trump a tweeté une théorie du complot démystifiée sur le passage des votes de Trump à Biden par les machines à voter – une affirmation qui n’est étayée par aucun des recomptages qui ont eu lieu, y compris les recomptages des bulletins de vote papier mentionnés par Krebs.

«Étude: Dominion Machines a transféré 2 à 3% des votes de Trump à Biden. Beaucoup plus de votes que nécessaire pour influencer les élections. » La Floride, l’Ohio, le Texas et de nombreux autres États ont été gagnés avec des marges encore plus importantes que prévu. Ça s’est aussi bien passé avec Swing States, mais de mauvaises choses se sont produites. @OANN – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 décembre 2020

Comme au bon moment, Trump n’a pas perdu de temps après la fin de l’audience, soulignant à quel point il ment sans effort sur tout et n’importe quoi. Il a tweeté que Krebs «a été totalement excorié et s’est avéré faux lors de l’audience du Sénat», même si quiconque l’a regardé sait que rien de la sorte ne s’est produit.

Chris Krebs a été totalement excorié et s’est trompé lors de l’audition du Sénat sur l’élection frauduleuse de 2020. Une FRAUDE massive a eu lieu avec des machines, des gens votant hors de l’État, des clandestins, des morts, aucune signature – et bien plus encore! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 décembre 2020

Le président vaincu a des raisons évidentes et intéressées pour insister à tort sur le fait qu’il n’a perdu que pour tricherie, mais les sénateurs républicains jouent un jeu dangereux. Non seulement ils délégitiment les élections américaines, mais ils courent le risque de démoraliser les votes des républicains à qui on dit que le vote n’a pas d’importance parce que les résultats des élections sont prédéterminés.

Quelques semaines à peine avant le second tour de Géorgie dans lequel le contrôle du Sénat américain est en jeu, les théories du complot que poussent les républicains comme Johnson, Paul et Hawley pourraient nuire gravement à leur cause. Mais on ne sait pas s’ils pensent au-delà de la création de l’exposé sonore parfait de 30 secondes pour l’émission Fox News de Sean Hannity.