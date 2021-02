Ron Johnson utilise l’audience du Sénat sur l’insurrection du 6 janvier pour promouvoir une théorie absurde du complot

Ron Johnson prend la parole mardi. | Andrew Harnik / Getty Images

Malgré une montagne de preuves du contraire, Johnson suggère que les partisans de Trump ont été piégés.

L’un des républicains qui a poussé «le grand mensonge» sur les élections de 2020 – à savoir que la victoire du président Joe Biden était illégitime – a utilisé la première audition du Congrès sur la violente tentative du 6 janvier de renverser la perte de Donald Trump pour amplifier une théorie du complot fantastique visant à exonérant Trump et ses partisans de toute responsabilité.

Ce sénateur – Ron Johnson du Wisconsin – a utilisé son temps d’interrogatoire lors de l’audience du Sénat de mardi pour lire des extraits d’un article du 14 janvier publié par le fédéraliste qui soutient que des «agents-provocateurs» et «de faux manifestants de Trump» étaient plutôt à l’origine de l’attaque contre le Capitole. que les vrais partisans de Trump, comme ce fut le cas.

«Je pense que ce sont les personnes qui ont probablement planifié cela», a déclaré Johnson, après avoir lu l’article, invoquant une théorie du complot Tucker Carlson poussé sur l’édition du lundi de son émission Fox News.

Ron Johnson utilise son temps d’interrogation lors de l’audience sur la sécurité du Capitole pour promouvoir une théorie du complot selon laquelle les insurgés du 6 janvier n’étaient pas en fait des partisans de Trump, mais étaient des «provocateurs» et des «faux manifestants de Trump». pic.twitter.com/t72QkHDbaG – Aaron Rupar (@atrupar) 23 février 2021

Mais comme tous ceux qui ont regardé des vidéos de l’insurrection du 6 janvier peuvent en témoigner, la foule qui a violé le Capitole lors d’une émeute qui a fait cinq morts a agité des drapeaux de Trump et a scandé des choses comme: «Nous voulons Trump!»

Et les émeutiers étaient à Washington, DC, en premier lieu pour assister à un rassemblement «Stop the Steal» que Trump a fortement promu, avant d’être énervé par Trump dans un discours dans lequel il a invoqué le «combat» plus de 20 fois juste avant les événements. au Capitole a commencé.

De plus, comme les observateurs des forums Internet de droite l’ont noté dans les semaines précédant le 6 janvier, l’insurrection a été clairement organisée en ligne par des partisans de Trump qui n’essayaient pas de cacher ce qu’ils espéraient accomplir.

Le 6 janvier, des milices Trumpistes armées se rassembleront à Washington, aux ordres de Trump. Il est fort probable qu’ils essaieront de prendre d’assaut le Capitole après avoir certifié la victoire de Joe Biden. Je ne pense pas que cela soit encore arrivé. – Arieh Kovler (@ariehkovler) 21 décembre 2020

Enfin, de nombreux insurgés arrêtés dans le cadre de l’émeute ont cité leur soutien à Trump comme la raison pour laquelle ils étaient à Washington, DC, le 6 janvier, en disant des choses comme: «Je suis ici pour voir pourquoi mon président m’a appelé à DC. «

Malgré toutes ces preuves, les partisans inconditionnels de Trump au Congrès ont tenté à plusieurs reprises de rejeter la responsabilité de l’insurrection sur les autres, attaquant tout le monde, de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à antifa.

Johnson a été l’un des pires contrevenants à cet égard. Lors d’une apparition à Fox News plus tôt ce mois-ci, il a suggéré que Pelosi était en quelque sorte responsable de l’insurrection parce qu’en tant que président de la Chambre, elle n’avait pas fait plus pour s’assurer que la sécurité du Capitole était adéquate.

Ron Johnson dit absurdement que Nancy Pelosi est en quelque sorte responsable d’une foule de MAGA descendant sur le Capitole pour une insurrection meurtrière pic.twitter.com/hUi6SydEe1 – Aaron Rupar (@atrupar) 7 février 2021

Puis il y a à peine deux jours, Johnson était de retour sur Fox News se plaindre des mesures de sécurité renforcées au Capitole, affirmant à tort que certains partisans de Trump sont des «insurgés armés» ne pouvait pas être «plus éloigné de la vérité». Ce commentaire n’a reçu aucun refus de l’hôte Maria Bartiromo, mais il ignore la réalité selon laquelle la raison pour laquelle le Capitole est militarisé en premier lieu est l’attaque du 6 janvier des partisans de Trump contre le pouvoir législatif, qui était à l’époque en train de certifier Biden. Le Collège électoral gagne.

Il y a eu beaucoup de rebondissements lors de l’audience de mardi

Johnson n’était pas la seule personne à avoir tenté de rejeter le blâme lors de l’audience de mardi. Interrogé par Johnson, l’ancien chef de la police du Capitole, Steven Sund, a déclaré qu’il ne pensait pas que l’attaque du Capitole était prévisible.

«Personne ne prévoyait une brèche dans le Capitole», a déclaré Sund.

Mais Sund a tort. Les discussions sur les forums Internet de droite dans les semaines précédant le 6 janvier ont clairement montré que les partisans de Trump prévoyaient non seulement de se rassembler à Washington, mais espéraient «prendre d’assaut les bâtiments gouvernementaux» et «tuer des flics». (L’officier Brian Sicknick est mort après que des émeutiers aient violé le Capitole.)

Le Congrès débat d’une manière ou d’une autre de savoir si cette insurrection était prévue avant le 6 janvier ou si elle avait été planifiée par les partisans de Trump. Voici le genre de conversation qui se passait sur 8kun le 1/5. « Autant de Patriotes que possible … Nous allons prendre d’assaut les bâtiments gouvernementaux, tuer des flics. » pic.twitter.com/bKEuJTJaPQ – Ben Collins (@oneunderscore__) 23 février 2021

Alors que Johnson se livrait à des théories du complot élaborées dans le but non seulement de disculper Trump, mais également d’atténuer sa propre responsabilité de pousser des mensonges incendiaires sur la fraude électorale, d’autres républicains qui ont poussé le «grand mensonge» – comme le sénateur Josh Hawley (R-MO) et Ted Cruz (R-TX) – ont utilisé leur temps d’interrogation mardi pour poser des questions détaillées aux responsables de l’application des lois sur ce qu’ils savaient et à quel moment avant le 6 janvier.

Le sénateur Josh Hawley interroge l’ancien sergent d’armes Paul Irving et l’ancien chef de la police du Capitole Steven Sund sur les demandes de la Garde nationale. Vidéo complète ici: https://t.co/SiKgEk7L2M pic.twitter.com/TU0mxykJPq – CSPAN (@cspan) 23 février 2021

Pour être clair, ce sont des questions légitimes. Mais venant de Hawley, ils sont assez cyniques, car ils négligent commodément le contexte plus large: si lui et d’autres républicains alignés sur MAGA n’avaient pas promu le mensonge selon lequel l’élection avait été volée à Trump en premier lieu, il n’aurait peut-être pas été une insurrection le 6 janvier.

Lors de ses remarques de clôture, la coprésidente de l’audience de mardi, la sénatrice Amy Klobuchar (D-MN), a repoussé la théorie du complot de Johnson.

«Il y a un accord clair sur le fait qu’il s’agissait d’une insurrection planifiée, et je pense que la plupart des membres ici sont très fermement d’accord avec cela», a-t-elle déclaré.

La sénatrice Amy Klobuchar clôture l’audience avec ce qui semble être un clin d’œil au sénateur Ron Johnson: «Il y a un accord clair sur le fait qu’il s’agissait d’une insurrection planifiée, et je pense que * la plupart * des membres ici sont très fermement d’accord avec cela.» pic.twitter.com/dyfeBCBcvZ – Le recomptage (@therecount) 23 février 2021

«Il est important que le public le sache», a poursuivi Klobuchar. «C’était planifié, nous le savons maintenant, c’était une insurrection planifiée. Cela impliquait des suprémacistes blancs. Cela impliquait des groupes extrémistes.