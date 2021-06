Ron Johnson suspendu pendant une semaine de YouTube pour désinformation sur COVID

Un événement du Milwaukee Press Club a mis le sénateur républicain américain Ron Johnson, R-Wisc., dans l’eau chaude avec YouTube.

Vendredi, Johnson s’est vu imposer une suspension d’une semaine du téléchargement de vidéos sur YouTube après que la société a déclaré qu’il avait violé les « politiques de désinformation médicale » COVID-19 du site Web.

Un porte-parole de YouTube a déclaré vendredi au Milwaukee Journal Sentinel et à d’autres médias : « Nous avons supprimé la vidéo conformément à nos politiques de désinformation médicale COVID-19, qui n’autorisent pas le contenu qui encourage les gens à utiliser l’hydroxychloroquine ou l’ivermectine pour traiter ou prévenir le virus. «

Selon une copie de sa déclaration de politique : « YouTube n’autorise pas le contenu qui diffuse des informations médicales erronées qui contredisent les informations médicales des autorités sanitaires locales ou de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur COVID-19. »

Le bureau de Johnson a déclaré que les commentaires avaient été signalés lors de sa comparution au Milwaukee Press Club le 3 juin, dans laquelle il critiquait les administrations Trump et Biden pour « non seulement ignorer mais travailler contre une recherche solide (sur) l’utilisation de médicaments génériques bon marché à réutiliser pour traitement précoce du COVID. »

L’équipe de Johnson a publié sur YouTube des extraits vidéo de l’événement. Les clips ont maintenant été supprimés par YouTube, a déclaré un porte-parole de Johnson.

En réponse, Johnson a publié une déclaration faisant exploser le site Web.

« La censure COVID en cours de YouTube prouve qu’ils ont accumulé trop de pouvoir inexplicable », a-t-il déclaré. « Les grandes technologies et les médias grand public pensent qu’ils sont plus intelligents que les médecins qui ont consacré leur vie à la science et utilisent leurs compétences pour sauver des vies. Ils ont décidé qu’il n’y avait qu’un seul point de vue médical autorisé et c’est le point de vue dicté par les agences gouvernementales. »

Ce n’est pas la première fois que Johnson se heurte à la plate-forme. Le site Web a supprimé deux vidéos de médecins témoignant des premières thérapies contre le COVID devant le Comité de la sécurité intérieure alors dirigé par Johnson.