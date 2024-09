Ron Johnson émet l’hypothèse que le gouvernement américain pourrait être impliqué dans la tentative d’assassinat de Trump

WASHINGTON – Le sénateur républicain du Wisconsin Ron Johnson a émis cette semaine l’hypothèse, sans preuve, que le gouvernement fédéral aurait pu être impliqué dans la tentative d’assassinat contre l’ancien président Donald Trump en juillet.

S’exprimant sur le podcast Federalist Radio Hour jeudi, Johnson a qualifié d’« presque totalement opaque » l’enquête du gouvernement sur la fusillade du 13 juillet au cours de laquelle Trump a été blessé par balle. Il a déclaré qu’il y avait un « niveau grotesque de corruption » au sein du gouvernement fédéral et a fait référence à Richard Nixon et à l’assassinat de John F. Kennedy.

« Quand on ne sait pas quelle a été l’implication du gouvernement fédéral dans l’assassinat de JFK, quand on ne sait pas vraiment ce qui s’est passé avec Nixon… ça aurait pu être le deuxième coup d’État », a déclaré Johnson. « Le premier coup d’État consiste à éliminer Kennedy, le deuxième coup d’État consiste à éliminer Nixon, puis à éliminer Trump. »

« Dans quelle mesure le gouvernement fédéral a-t-il été impliqué dans ces affaires ? », a déclaré M. Johnson. « Nous ne le saurons probablement jamais, car il y a une raison pour laquelle on appelle cela l’État profond. C’est très profond, très omniprésent. »

Les propos du républicain d’Oshkosh sont les derniers d’une série de théories marginales selon lesquelles l’« État profond » serait à l’origine de la fusillade qui a blessé Trump et tué un participant au rassemblement. Il n’existe aucune preuve que le gouvernement soit impliqué dans la fusillade, et le FBI a déclaré que le tireur de 20 ans, Thomas Matthew Crooks, a agi seul avant d’être abattu quelques instants après avoir tiré sur Trump.

Les enquêteurs ont déclaré que Crooks avait recherché en ligne des événements du président Joe Biden et de Trump et avait déclaré qu’il considérait le rassemblement de Trump en Pennsylvanie comme un « cible d’opportunité ». Kimberly Cheatle, la directrice des services secrets qui a démissionné après la fusillade, a qualifié les défaillances de sécurité survenues ce jour-là d’« échec opérationnel le plus important » de l’agence depuis des décennies.

Johnson, membre de haut rang de la sous-commission permanente des enquêtes du Sénat, n’a pas fourni de preuves pour étayer ses spéculations. Il a plutôt suggéré que le manque de transparence des enquêteurs fédéraux, auprès desquels il a déclaré n’avoir pu obtenir d’informations, a soulevé des questions sur l’incident.

« Si vous deviez concevoir une enquête qui visait spécifiquement à créer des soupçons et à alimenter des théories de conspiration, vous procéderiez exactement de la même manière que le FBI, les services secrets et le ministère de la Justice procèdent à ce sujet », a déclaré M. Johnson.

Johnson, qui a été réélu en 2022 pour son troisième mandat au Sénat, a déjà avancé des théories similaires dans le passé. L’année dernière, Johnson a déclaré que était « certainement possible » Des agences gouvernementales ont été impliquées dans l’assassinat de Kennedy en 1963 et ont qualifié dans la même interview la mort en prison du délinquant sexuel et financier Jeffrey Epstein de « louche ».

Invitée à clarifier les propos de Johnson cette semaine, une porte-parole du sénateur a déclaré que Johnson « disait que le gouvernement fédéral a constamment menti au peuple américain et lui a caché des informations ».

« Ils nous donnent très peu de raisons de leur faire confiance », a déclaré la porte-parole, Kiersten Pels.

Johnson, a déclaré Pels, n’excluait pas la possibilité que des agences fédérales soient impliquées dans la tentative d’assassinat de juillet.

Cet article a été publié à l’origine sur le Milwaukee Journal Sentinel : Ron Johnson suggère que le gouvernement pourrait avoir un rôle dans la fusillade contre Trump