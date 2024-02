Le sénateur du Wisconsin, Ron Johnson, a expliqué sa décision de s’opposer à une mesure permettant à la Chambre des représentants de voter une aide supplémentaire à l’Ukraine, affirmant que le dirigeant russe Vladimir Poutine “ne perdra pas la guerre”.

Lundi soir, une coalition bipartite de sénateurs a approuvé des motions visant à proposer un programme d’aide supplémentaire à des pays comme l’Ukraine et Israël. Les sénateurs ont voté à la majorité pour mettre fin au débat dilatoire sur le paquet de 95 milliards de dollars, prévoyant un vote final tôt mardi matin pour l’envoyer à la Chambre. Johnson, un républicain, faisait partie d’un grand groupe de sénateurs républicains qui ont voté contre.

S’exprimant sur le réseau d’information conservateur Real America’s Voice, Johnson a déclaré que, même si Poutine était “un criminel de guerre”, certaines des choses que le président russe a dites dans son entretien avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, diffusé la semaine dernière, étaient justes.

“Notre politique devrait être axée sur la manière d’amener Vladimir Poutine à la table”, a déclaré Johnson.

Ron Johnson lors d'une audience du Comité sénatorial sur la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales au Capitole des États-Unis le 18 décembre 2019 à Washington, DC.

Ron Johnson lors d’une audience du Comité sénatorial sur la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales au Capitole des États-Unis le 18 décembre 2019 à Washington, DC. Johnson a discuté de son point de vue sur l’Ukraine et la Russie sur Real America’s Voice.

“Nous nous coupons le nez avec certaines de ces sanctions”, a-t-il ajouté, affirmant que cela rendait le dollar américain moins important alors que la Russie commençait à échanger avec d’autres devises.

Johnson a déclaré : « De nombreux arguments avancés par Vladimir Poutine sont exacts. Ils sont évidents, et beaucoup de nos collaborateurs ici à Washington DC l’ignorent tout simplement, faisant croire aux gens que l’Ukraine peut gagner. Poutine ne perdra pas. Poutine ne perdra pas. Il ne va pas perdre.”

Johnson a ajouté que les gens devaient accepter cette réalité pour faire face à la guerre et y mettre un terme.

Semaine d’actualités a contacté les représentants de Johnson par courrier électronique pour commentaires.

Le plan d’aide envisagé par les politiciens allouerait 60 milliards de dollars d’aide aux opérations militaires de l’Ukraine, 14 milliards de dollars aux opérations militaires israéliennes et américaines dans la région et plus de 8 milliards de dollars aux partenaires américains dans la région indo-pacifique, y compris Taiwan. Il alloue également près de 10 milliards de dollars aux efforts humanitaires en Ukraine, en Israël et à Gaza.

Les Républicains soutiennent depuis longtemps que toute aide supplémentaire à l’Ukraine devrait être liée à un financement supplémentaire pour la sécurité des frontières, dans un contexte de confrontations croissantes à la frontière sud.

Dans un communiqué, le président de la Chambre républicaine, Mike Johnson, a critiqué l’accord et déclaré qu’il manquait de dispositions en matière de sécurité aux frontières. “Les Républicains de la Chambre des représentants ont été très clairs dès le début des discussions sur le fait que toute soi-disant législation supplémentaire sur la sécurité nationale doit reconnaître que la sécurité nationale commence à notre propre frontière”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « L’Amérique mérite mieux que le statu quo du Sénat. »

Lundi, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate de New York, a déclaré que les votes du week-end démontraient “sans aucun doute qu’il existe un fort soutien” en faveur de l’avancement du programme d’aide étrangère.

Schumer a déclaré : « Tels sont les enjeux extrêmement élevés du paquet supplémentaire : notre sécurité, nos valeurs, notre démocratie. C’est un acompte pour la survie de la démocratie occidentale et la survie des valeurs américaines. »

Il a ajouté : « Le monde entier se souviendra de ce que fera le Sénat dans les prochains jours. Rien – rien – ne rendrait Poutine plus heureux en ce moment que de voir le Congrès vaciller dans son soutien à l’Ukraine ; rien ne l’aiderait davantage sur le champ de bataille. “.

Au cours de son entretien avec Carlson, qui représentait la première fois que le dirigeant russe était interviewé par les médias occidentaux depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, Poutine a suggéré que la Russie était ouverte aux pourparlers de paix avec l’Ukraine, mais a affirmé que les États-Unis Les États faisaient obstacle.

