Ron Jeremy en «déclin neurocognitif» et incapable de subir son procès pour viol, juge le juge – National

Un juge de Los Angeles a déclaré mardi que l’acteur porno Ron Jeremy était mentalement incapable de subir son procès pour des dizaines de viols et d’agressions sexuelles.

Le juge de la Cour supérieure Ronald S. Harris a déclaré lors d’une audience qu’après avoir examiné les rapports des procureurs et de la défense de Jeremy, il était en « déclin neurocognitif incurable » dont il est peu probable qu’il se remette.

Les procureurs ont demandé qu’il soit périodiquement réévalué.

Une audience sur le placement de Jeremy, 69 ans, dont le nom légal est Ronald Hyatt, dans un hôpital public aura lieu le mois prochain.

Jeremy a plaidé non coupable après qu’un grand jury l’ait inculpé de 34 chefs d’agression sexuelle, dont 12 chefs de viol.

“Quand il a été arrêté il y a deux ans, j’ai dit qu’il serait reconnu innocent de toutes les accusations”, a déclaré l’avocat de Jeremy, Stuart Goldfarb, dans un e-mail. “Deux ans se sont écoulés et avec la découverte supplémentaire que j’ai reçue, je pensais qu’il aurait été déclaré innocent. Il est regrettable qu’en raison de son état mental, il n’ira pas en procès et n’aura pas la possibilité de laver son nom.

Jeremy, qui est resté en prison depuis son arrestation en 2020, n’a pas assisté à l’audience.

Un e-mail demandant des commentaires mardi du bureau du procureur de district n’a pas été immédiatement renvoyé.

Surnommé “The Hedgehog”, Jeremy fait partie des acteurs les plus connus et les plus prolifiques de l’industrie du porno depuis des décennies et est devenu une nouveauté culturelle pop reconnaissable grâce à des émissions de téléréalité, des apparitions publiques et des vidéoclips.

Il a longtemps été un aimant pour les chercheurs d’autographes et de selfies, c’est ainsi qu’il a rencontré pour la première fois la plupart des femmes et des filles âgées de 15 à 51 ans qu’il est accusé d’avoir agressées entre les années 1990 et 2019.

Selon les transcriptions des témoignages du grand jury des femmes et des filles obtenues par l’Associated Press, Jeremy les attirerait dans un petit espace isolé, souvent la salle de bain d’un bar et grill de West Hollywood qu’il fréquente, les piégerait et les agresserait sexuellement.

Le Los Angeles Times a d’abord rapporté que Jeremy n’irait pas en procès.





La star du porno Ron Jeremy fait face à 20 autres accusations d’agression sexuelle



Les accusations découlaient d’un groupe de travail du procureur de district mis en place pour enquêter sur les inconduites sexuelles dans l’industrie du divertissement après que des informations sur Harvey Weinstein en 2017 aient fait du mouvement #metoo un phénomène international.

Jeremy faisait partie des très rares hommes inculpés dans le cadre des travaux du groupe de travail, avec Weinstein lui-même, qui a été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle en décembre.

Les procureurs décident toujours de réessayer Weinstein sur plusieurs chefs d’accusation pour lesquels son jury était dans l’impasse. Ils prévoient de réessayer l’acteur Danny Masterson pour trois chefs de viol après que son jury n’a pas rendu de verdict le mois dernier.