Ron Insana voit émerger des signes d’une économie « Goldilocks »

Un acheteur transporte des sacs de shopping Foot Locker et Zara en marchant sur la Third Street Promenade à Santa Monica, Californie, le 20 mars 2023.

Oserais-je le dire à voix haute ? Goldilocks est-il rentré dans le bâtiment ?

L’économie américaine a fait preuve d’une résilience remarquable face aux 10 hausses de taux successives de la Réserve fédérale, faisant passer les taux d’intérêt à court terme de près de zéro à 5 % en un peu plus d’un an, suscitant les prévisions d’une récession de la part de nombreux économistes et experts du marché. , moi y compris.

L’économie, comme mon ami et collègue de longue date, Art Cashin l’a-t-elle décrite pour la première fois, est-elle entrée dans une phase de « boucle d’or » ? L’économie n’est ni trop forte, ni trop faible, mais juste ce qu’il faut ?

Là, bien sûr, se justifiait une prédiction de récession au cours des derniers mois.

Alors que la Fed augmentait rapidement les taux, l’immobilier résidentiel est entré en récession, la fabrication s’est contractée, les ventes d’automobiles ont stagné et les indicateurs de récession basés sur le marché ont commencé à clignoter en rouge.

La courbe des taux s’est profondément inversée, ce qui, depuis 1968, a chaque fois provoqué une récession.

Certes, nous sommes toujours dans la fenêtre de six à 15 mois au cours de laquelle une récession a suivi une inversion, mais l’économie semble se renforcer, et non s’affaiblir, comme on pourrait s’y attendre.