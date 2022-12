Ron Insana dit que les hausses de taux de la Fed ne résoudront pas ce qui ne va pas avec l’économie

Dans aucun des deux cas, la prescription politique actuelle de la Fed consistant à relever les taux d’intérêt officiels à 5 % ou plus ne fait quoi que ce soit pour résoudre les problèmes sous-jacents.

Dans les deux cas, le problème fondamental derrière ces problèmes est le manque d’approvisionnement disponible, et non le coût de l’argent.

Premièrement, et peut-être le plus important, la pénurie de main-d’œuvre qui fait grimper les salaires.

Le titre me vient à l’esprit quand je pense à la façon dont la politique de la Réserve fédérale est liée à deux problèmes épineux auxquels l’économie est confrontée aujourd’hui.

En 1968, Jerry Lewis a joué dans un film intitulé “Don’t Raise the Bridge, Lower the River”.

Deuxièmement, la logique implicite la plus accablante ici est qu’en chassant les gens de leur emploi actuel, ils perdront leur pouvoir de négociation actuel et, après une période de chômage, reviendront sur le marché du travail et accepteront des salaires plus modérés.

La pensée, poussée par des gens comme l’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers, entre autres, est qu’en ramenant le taux de chômage vers 5% pendant une période de cinq ans, les États-Unis peuvent éviter le type de spirale salaires-prix enracinée qui a rongé l’économie. pendant une grande partie des années 1970 et au début des années 1980.

Comment cela aide-t-il l’économie?

Les États-Unis, comme beaucoup d’autres pays avancés, ont un problème démographique, un problème de taux de natalité, un problème d’immigration – essentiellement, un problème de personnes.

Il a été estimé que les États-Unis manquent de 1,2 à 4 millions de travailleurs par une grande variété d’analystes et d’économistes, notant que le nombre d’emplois disponibles dépasse le nombre de chômeurs d’environ ce dernier montant.

Le taux de participation à la population active reste inférieur de 1,2 point de pourcentage à celui de l’économie d’avant la pandémie.

Les raisons semblent être le résultat du fait que trois millions de personnes ont pris leur retraite prématurément pendant et après la pandémie et que d’autres se sont simplement retirées d’un marché du travail qui ne répond plus à leurs besoins personnels ni professionnels.

Les effets du « long Covid » sur les travailleurs dans la force de l’âge semblent également être un problème.

On estime qu’entre 2 et 4 millions d’Américains sont aux prises avec un long Covid, affectant leur capacité à travailler à temps plein ou à temps partiel.

En plus de ces problèmes liés à Covid, en 2021, la croissance de la population américaine a été la plus lente de l’histoire des États-Unis, tandis que le taux de natalité a également chuté et que l’espérance de vie a diminué pendant deux années consécutives.

Ce n’est pas l’étoffe dont sont faites les grandes forces de travail. Ils ne sont pas non plus résolus en augmentant le taux de chômage pour créer un « mou » dans la population active et, ainsi, réduire l’inflation des salaires.