Ron Insana dit que la Fed pourrait au moins faire allusion à un changement de politique à venir

“Du pic au pivot” semble être le mantra sur les marchés financiers mondiaux où les inquiétudes concernant l’inflation cèdent rapidement la place aux inquiétudes concernant la récession imminente.

Il semble que l’inflation ait atteint un pic au moins aux États-Unis

L’inflation globale et les mesures de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle dans le rapport sur le produit intérieur brut du troisième trimestre de jeudi et dans les données sur les revenus et les dépenses de vendredi ont nettement ralenti depuis juin.

Il est probable qu’à l’avenir, les soi-disant mesures de base de l’inflation diminueront également, car les prix des maisons et les loyers ont nettement baissé et l’inflation des salaires ralentit.

Ces entrées, cependant, ont tendance à se déplacer avec un décalage décidé, de sorte qu’elles peuvent ne pas influencer les lectures d’inflation pendant trois à six mois sur la route.

Cela dit, nous entendons de plus en plus d’entreprises parler d’un ralentissement de l’économie, d’une diminution des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la capacité émergente de négocier des coûts d’intrants plus bas, tous des signes positifs indiquant que les pressions sur les prix diminuent.