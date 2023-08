Ron Insana dit que des tempêtes économiques soufflent dans le monde entier

Depuis 1997 et 1998, l’économie mondiale n’a pas manqué de chocs et de crises supplémentaires, de l’éclatement de la bulle Internet au 11 septembre, aux scandales d’entreprises qui ont suivi peu après, à la Grande crise financière et, plus récemment, à le double choc de la pandémie et de la guerre.

Un an plus tard, la Russie a dévalué sa monnaie, fait défaut sur sa dette extérieure et a de nouveau provoqué des turbulences sur le marché qui ont effectivement mis en faillite un important fonds spéculatif, Long-Term Capital, et menacé de détruire le système financier aux États-Unis.

Un monde à part, les troubles politiques et économiques de l’Argentine s’aggravent encore… si c’est à distance possible.

La Russie est moins connectée à l’économie mondiale qu’elle ne l’était en 1998, mais représente toujours une source d’instabilité économique et géopolitique alors que la guerre en Ukraine fait rage et que le monde fait rage contre la folie de Poutine.

Alors que la Chine semble imploser, ses exportations et ses importations s’effondrant récemment à des niveaux jamais vus depuis la profondeur de la pandémie, l’économie russe vacille également sous le poids de la guerre, une monnaie qui s’effondre (le rouble vaut désormais moins qu’un centime américain) , la hausse rapide des taux d’intérêt et les sanctions économiques mondiales.

Toutes ces actions, ainsi que l’implosion des marchés immobiliers chinois, les défis démographiques et les politiques axées sur le parti, limitent la croissance de la Chine et inaugurent une spirale déflationniste dont il peut être difficile de sortir dans une économie de marché autrefois émergente.

Ici, une maison, l’immobilier commercial fait face à un test de résilience en 2024, même les banques les plus grandes et probablement les plus stables du pays sont confrontées à des déclassements pour leurs expositions à la hausse des taux d’intérêt et aux futurs points chauds – un nouveau développement qui pourrait compliquer l’optimisme récent à propos d’un soi-disant « atterrissage en douceur » de l’économie américaine.

J’ai récemment fait partie de ceux qui ont repoussé le risque de récession à une date future inconnue.

Maintenant, cependant, il y a des nuages ​​​​d’orage qui se rassemblent rapidement à l’horizon et qui se fondent rapidement en une tempête de vent de type derecho qui peut émerger sans avertissement et détruire même les structures les plus solides.

Les décideurs politiques doivent être de plus en plus conscients des risques et développer des systèmes d’alerte précoce et de suivi avancé pour ces menaces émergentes.

L’économie américaine est très forte à la fois en termes absolus et surtout en termes relatifs.

Mais comme le passé nous l’a montré, des événements inattendus peuvent choquer le système et les investisseurs doivent rester attentifs aux possibilités d’un nouveau coup porté au système.

Ce ne serait pas la première fois que la fin de l’été mène à une chute brutale.