Ron Howard révèle quel Muppet il aime le plus après avoir réalisé le documentaire de Jim Henson

Ce n’est pas facile d’être vert… ou d’être l’un des réalisateurs les plus appréciés d’Hollywood.

Ron Howard, dont le dernier effort de réalisation est le documentaire Jim Henson : l’homme aux idées, a maintenant passé beaucoup de temps immergé dans le monde de la Jim Henson Company et des Muppets – mais son Muppet préféré n’a pas changé.

« C’est Kermit, ce qui est une réponse assez simple », dit-il Divertissement hebdomadaire. « Jim était lié à Kermit pour un ensemble de raisons qui me font m’identifier à Kermit : c’est un gars assez ordinaire qui essaie juste de s’entendre, et pourtant, il est entouré d’un groupe de gens excentriques et excentriques. Il essaie d’être le raisonnable. un dans un monde qui peut parfois sembler un peu fou, Jim a compris cela, et moi aussi.

« Ce qui est intéressant, c’est que Jim était introverti, mais il est devenu extraverti lorsqu’il avait une marionnette sur laquelle travailler », poursuit Howard. « Il est devenu joueur et plus dynamique, et il pouvait dire des choses plus scandaleuses. Pour moi, être sur le plateau et diriger, c’est quand je deviens extraverti. C’est quand je m’ouvre et me sens plus libre de m’exprimer. »

EW peut également lancer en exclusivité un clip ci-dessus présentant les origines de Kermit la grenouille. « C’est l’histoire d’origine de tous ces personnages », dit Howard à propos du film. « Kermit a commencé avec le manteau de sa mère, le tissu d’un vieux manteau qu’elle jetait. Pendant longtemps, ils ne savaient même pas que c’était une grenouille. Ils ne savaient pas ce qu’il était. Il tenait juste dans la main de Jim, et Jim pouvait créer des réactions amusantes, et le personnage pouvait être un alter ego pour Jim. Et puis, lentement mais sûrement, ils ont décidé qu’il était Kermit la grenouille. »

Howard a appris à connaître intimement Jim Henson et son histoire tout en préparant L’homme aux idées, un documentaire qui raconte la vie de Henson depuis son éducation jusqu’à sa création des Muppets jusqu’à sa mort prématurée à 53 ans.

Avant la sortie du film le 31 mai sur Disney+, nous avons appelé Howard pour savoir pourquoi il a choisi Henson comme sujet de son dernier documentaire, ce qui l’a le plus surpris chez le créateur des Muppets et s’il voudrait un jour réaliser un Muppet. filmer lui-même.

Kermit et Jim Henson.

Frank Edwards/Fotos International/Archives Photos/Getty



DIVERTISSEMENT HEBDOMADAIRE: Vous avez réalisé des documentaires sur les Beatles, Pavarotti et José Andrés. Qu’est-ce qui a amené Jim Henson à devenir votre prochain sujet ?

RON HOWARD : La famille se demandait si elle voulait ou non rendre ses archives disponibles et approuver un documentaire. Même s’ils sont eux-mêmes cinéastes et producteurs de télévision, ils ne voulaient pas le faire et ils cherchaient donc un cinéaste. Je me suis lancé dans ce projet avec beaucoup de respect pour Jim Henson et les projets que je connaissais le mieux, mais je n’en savais pas beaucoup plus. Je n’avais aucune idée de la dimension de son parcours et du parcours créatif de sa femme Jane, ni de la façon dont ses premiers travaux expérimentaux anticipaient ainsi ces personnages et spectacles emblématiques.

Il y a là une grande histoire d’origine créative dont je ne pensais pas qu’elle serait si divertissante, fascinante et, finalement, inspirante parce qu’ils ont vécu leur vie entièrement autour de cette quête d’épanouissement créatif. Et nous en sommes les bénéficiaires. Alors, je me suis dit : « Eh bien, c’est un profil de célébrité intéressant auquel il faut réfléchir. » Au lieu de cela, c’était ce voyage auquel je pouvais tellement m’identifier. C’est différent du mien à bien des égards, mais j’ai tellement reconnu cet enthousiasme pour la créativité et ce désir d’être aussi productif que possible et d’aimer collaborer avec les gens.

Tu étais sur Rue de Sesame dans les années 1970, alors que tu étais sur Jours heureux. Avez-vous rencontré Jim à ce moment-là ?

Pas à ce moment-là. Nous n’avons eu l’occasion d’interagir avec aucun des Rue de Sesame personnages. Nous étions, Henry Winkler et moi, en personnage et avons fait un apprentissage rapide. Il a été filmé sur notre plateau de tournage de la Paramount. Je me souviens que nous étions tous les deux un peu déçus de ne pas avoir pu passer du temps avec les marionnettes.

Quelle a été votre relation avec Jim Henson et les Muppets tout au long de votre vie ? Avez-vous eu l’occasion de le rencontrer à un moment donné ?

Je l’ai rencontré très, très brièvement à un moment vraiment chaotique où nous étions tous les deux impliqués dans cette émission de variétés en direct aux heures de grande écoute qu’ABC entreprenait. Nous allions tous les deux être des invités, pas ensemble, mais nous nous sommes croisés. Tout d’abord, je pensais qu’il y avait un groupe qui transportait beaucoup de matériel ; [they had] cheveux longs et tout ça, et puis j’ai réalisé que non, c’était Jim Henson. Nous nous sommes rencontrés brièvement, et c’était tout. Surtout, [my relationship] était juste comme un fan. J’ai apprécié les risques qu’il prenait, les expériences créatives qu’il entreprenait à un niveau élevé, créant des choses comme Le cristal sombre et Labyrinthe. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour lui.

Mais quand j’ai commencé à travailler sur le film, j’ai réalisé que je ne savais pas que tant de ces fantastiques courts métrages sur Rue de Sesame, ces petits films d’apprentissage sur le comptage, les lettres et ainsi de suite, que Jim a réalisé tout cela, et il a créé tout cela. Il n’a pas seulement contribué aux Muppets de Sesame Street. C’était toute cette esthétique et cette approche pour rendre l’apprentissage amusant. Cela signifiait beaucoup pour moi en tant que père, partager cela avec mes quatre enfants à mesure qu’ils grandissaient. Mon admiration pour Jim ne cessait de s’approfondir. George Lucas, que j’ai bien connu au fil des années, a toujours qualifié Jim de véritable génie créatif. Et j’appuie cela, ayant travaillé sur le film et appris ce que j’ai appris.

Mais je tiens également à ajouter que Jane Henson, sa femme, était également extrêmement talentueuse, très créative et avait un grand sens du talent, y compris Jim, qu’elle a reconnu très tôt comme quelqu’un qui avait beaucoup à offrir. Rien de tout cela ne serait arrivé sans elle.

En ce qui concerne Jane Henson, vous la mettez vraiment au premier plan. Quand je t’ai parlé de Les garçons, vous et votre frère avez parlé du fait que vous étiez toujours avec votre père sur le tournage, mais vous n’avez pas pleinement compris à quel point votre mère était cruciale pour que tout se déroule jusqu’à ce que vous soyez plus âgé. Est-ce que c’est quelque chose que vous avez vu en parallèle et qui explique en partie pourquoi vous vouliez placer Jane au centre de la narration ?

Vous avez raison sur la découverte que j’ai faite en tant que fils, mais là c’est bien différent. Parce qu’il était intéressant qu’elle ait joué un rôle si central dans le développement des Muppets, des personnages des Muppet et des Muppets en tant qu’entreprise. Je ne savais rien de tout cela à son sujet et je pensais que c’était important. C’était intéressant d’entendre ses enfants parler d’elle et de leur père avec une réelle affection, amour et appréciation, mais aussi avec clarté quant aux bizarreries, à leurs faiblesses et aux qualités particulières qui ont fait fonctionner leur mariage et ont finalement conduit à sa dissolution. Mais ce qui restait, c’était cette grande famille et cet héritage créatif remarquable.

Votre entreprise, Imagine, a déjà travaillé avec Frank Oz. Cette relation était-elle cruciale pour tout cela ?

Non. Nous aurions fait le film même si Frank ne voulait pas être une interview, mais j’étais tellement ravi quand il l’a fait. C’était notre première interview majeure, et il a offert tellement de perspicacité et de perspective que cela nous a vraiment aidés à commencer à façonner l’histoire. Stylistiquement, lors de ce premier jour d’interview de Frank, j’ai eu l’idée d’essayer de faire son entrée en stop motion, qui est l’un des styles esthétiques de Jim Henson qu’il a tant utilisé dans ces courts métrages et dans ses films expérimentaux. Frank savait exactement de quoi je parlais. En une seule prise, il a fait son entrée folle où il surgit, la chaise tourne et il s’assoit. Cela a établi pour nous tous, membres de l’équipe créative, que la sensibilité de Jim allait être très amusante à travailler, et nous voulions qu’elle fasse partie de la trame du film.

Comment cela a-t-il façonné la conception de l’espace dans lequel vous avez mené ces interviews et la manière dont vous les avez filmées ?

Jim était tellement expérimental, et c’est ce que nous ne savons pas vraiment. Il avait cette émission de télévision qu’ils lui permettaient de réaliser à très bas prix au milieu des années 60 et qui s’appelait Le cube. C’était un peu humoristique, Zone floue-Je parle d’un gars qui était coincé dans cette pièce et ne savait pas vraiment pourquoi il était là. C’était un super petit décor et l’un de nos producteurs a dit : « Hé, peut-être que ça devrait être notre espace d’interview. » Notre directeur de la photographie a sauté sur cette idée. D’un point de vue pratique, cela signifiait que nous pouvions apporter cet ensemble à n’importe lequel de nos sujets d’entretien et que nous aurions tous l’impression qu’ils partageaient l’espace de Jim. C’était son monde lorsque vous êtes entré dans le Cube. Mais c’était aussi une excellente occasion d’utiliser chacun de ces cubes comme s’il s’agissait d’un écran de télévision et de continuer à inonder notre écran d’images de tous ces personnages, de la vie de Jim, de la vie de Jane et des enfants. Cela a vraiment tout dynamisé, et nous avons continué à approfondir de plus en plus l’esthétique des films expérimentaux de Jim.

Il s’agit de sa vie créative, de sa vie de famille et de l’héritage de ses enfants. Pensez-vous qu’il y a quelque chose d’unique dans les familles hollywoodiennes venant de l’une d’entre elles ?

Écoutez, c’est une petite entreprise. Il n’y a pas beaucoup de gens qui s’y consacrent. Et pour un pourcentage de ces personnes, c’est très médiatisé. Leur famille en a fait l’expérience. Il est inhabituel d’avoir deux parents engagés de manière aussi créative. Il y a quelque chose d’unique et de bohème là-dedans. Et pourtant, les aspects pratiques de la vie sont toujours pris en compte et des vestiges de la pensée traditionnelle pourraient intervenir et avoir un impact sur la famille. Tout cela est intéressant dans la mesure où il s’agit non seulement d’une célébration de son travail ou de son parcours créatif, mais aussi d’une étude du caractère d’un individu emblématique.

Y a-t-il un extrait dans les images d’archives ou une histoire sur Jim qui vous a vraiment révélé qui il était ?

Son film expérimental, Pièce de temps. Ses enfants lui ont dit : « Si vous voulez vraiment connaître notre père, regardez Pièce de temps. » Il n’y a pas de marionnette dedans, mais il y a ce sens de l’énergie cinétique, de la créativité, de l’esprit et de l’ironie. C’est drôle, mais c’est aussi désespéré. Et l’horloge est un personnage central. Vous réalisez que, d’une manière ou d’une autre, Il courait toujours contre la montre. Pour une raison quelconque, il était dans une course. Savait-il qu’il ne vivrait que 53 ans ? Mais savait-il que le temps était précieux et que la vie était fragile ? Il vivait comme ça. Mais c’était aussi le paradoxe de toute sa curiosité, de son appétit pour la vie, de sa façon de s’exprimer, et puis de ces moments de désespoir, on se rend compte que c’était un gars très compliqué. voyage intéressant.

Y a-t-il quelque chose que ses enfants ont dit qui vous a vraiment surpris ?

Je dirais qu’il était un paradoxe dans la mesure où il voulait être un parent traditionnel, et il voulait un mariage traditionnel, même si – sans drogue et sans le côté psychédélique de la rébellion des années 60 – il faisait partie de la contre-culture. Il parlait de liberté d’expression, d’expérimentation et tout ça. Mais quand il s’agissait de sa famille, il était traditionnel. Ce paradoxe m’a surpris.

Vous voulez plus d’actualités cinématographiques ? Inscrivez vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter gratuite de pour obtenir les dernières bandes-annonces, interviews de célébrités, critiques de films et bien plus encore.

Cela montre définitivement son génie créatif. Mais si vous deviez choisir une chose comme son plus beau cadeau, que diriez-vous ?

Sa capacité à être satirique mais pas cynique. Il était capable de dire avec beaucoup d’affection : « Regardez comme nous pouvons tous être stupides. Regardez comme le monde peut être fou. Et pourtant, ne pas transformer cela en quelque chose de sombre, mais reconnaître la joie au milieu du chaos.

Vous avez raconté l’histoire de Jim, mais seriez-vous intéressé à diriger un projet Muppet, que ce soit avec Disney ou la société Jim Henson ?

Je ne le ferais probablement pas parce que je pense qu’il y a déjà eu tellement de travail formidable que je ne sais pas si je pourrais vraiment y ajouter quelque chose de nouveau ou d’excitant. Mais je sais qu’ils continueront à travailler avec les personnages des Muppet parce qu’ils sont emblématiques et qu’à travers eux, ils peuvent en dire beaucoup sur le monde d’une manière qui peut être très divertissante mais qui est porteuse d’un message.